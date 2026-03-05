Χαλκιδική: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στα Νέα Μουδανιά
Το σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλυβών και Γερακίνης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Για τη βύθιση αλιευτικού σκάφους στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Καλυβών και Γερακίνης του Δήμου Πολυγύρου Χαλκιδικής ενημερώθηκε σήμερα το πρωί η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών.
Στελέχη της Λιμενικής Αρχής των Νέων Μουδανιών μετέβησαν στο σημείο με περιπολικό όχημα ενώ ενημερώθηκε ο αρμόδιος φορέας για την οριοθέτηση και σήμανση του χώρου, καθώς και ο ιδιοκτήτης του σκάφους για την άμεση ανέλκυσή του.
Προανάκριση διενεργείται από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, ενώ από συμβάν δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Διαβάστε επίσης
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:08 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική: Βυθίστηκε αλιευτικό σκάφος στα Νέα Μουδανιά
22:01 ∙ ΜΠΑΣΚΕΤ