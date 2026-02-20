Ρόδος: Βυθίστηκε το πλοίο Sea Star Tilos - Βίντεο από τη διάσωση του πληρώματος

Επιβατηγό πλοίο που εξυπηρετούσε τα δρομολόγια μεταξύ της Τουρκίας και της Ρόδου βυθίστηκε το πρωί της Τετάρτης (18/02) ενώ βρισκόταν σε ναυπηγείο της Τουρκίας για επισκευές.

Τη στιγμή του συμβάντος πάνω στο σκάφος βρίσκονταν έξι μέλη του πληρώματος, με τους διασώστες να παρεμβαίνουν για να τους διασώσουν.

Πλοίο που συνέδεε Τουρκία και Ελλάδα

Το Sea Star Tilos αποτελούσε για χρόνια κομμάτι της τουριστικής σύνδεσης μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας, μεταφέροντας επιβάτες και οχήματα στη γραμμή Φετίγιε – Ρόδος, σύμφωνα με το rodos-rhodes.com.

Σύμφωνα με το τουρκικό μέσο Anter Haber, το πλοίο είχε σταματήσει προσωρινά τα δρομολόγιά του το 2025 για λόγους συντήρησης, και πρόσφατα είχε μεταφερθεί στη Γιάλοβα για εκτεταμένες εργασίες επισκευής και ανακαίνισης, ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου του 2026.

Το Sea Star Tilos. Marine Traffic / Lambros Kakes

Η διάσωση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, χωρίς τραυματισμούς.

Oι έξι εργαζόμενοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και υποβλήθηκαν σε προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Κανείς δεν τραυματίστηκε.

Το Sea Star Tilos ωστόσο βυθίστηκε εντός του ναυπηγείου, προκαλώντας υλικές ζημιές και ανησυχία για πιθανή ρύπανση από καύσιμα. Οι τοπικές αρχές πραγματοποίησαν διαδικασίες ανέλκυσης και περιβαλλοντικής απορρύπανσης.

Τεχνικά προβλήματα και προηγούμενες ελλείψεις

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή πλατφόρμα Vessel Tracker, το πλοίο είχε καταγραφεί με 18 τεχνικές ελλείψεις στον τελευταίο επιθεωρησιακό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων προβλημάτων στην αντλία έρματος, στα συστήματα ηλεκτροδότησης και πυρασφάλειας.

Το Baird Maritime επιβεβαιώνει ότι το πλοίο φέρει σημαία Γουινέας-Μπισάου και πως η διερεύνηση για τα αίτια της βύθισης βρίσκεται σε εξέλιξη.

