Ο καρδιοκατακτητής υπουργός «Βatman του Μεξικού» τώρα διαθέσιμος και σε... κούκλα

Ο υπουργός Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας του Μεξικού είχε προσωπικό κίνητρο στην εξόντωση του διαβόητου βαρόνου ναρκωτικών Ελ Μέντσο

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Ο υπουργός Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ μιλάει κατά τη διάρκεια παρουσίασης των μελών του υπουργικού συμβουλίου της  προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ στην Πόλη του Μεξικού (2024)

AP/Marco Ugarte
Το Μεξικό έχει βρει στο πρόσωπο του υπουργού Ασφάλειας και Πολιτικής Προστασίας Ομάρ Γκαρσία Χαρφούχ, τον νέο ήρωά του, καθώς ο 44χρονος πιστώνεται την επιτυχή επιδρομή της 22ας Φεβρουαρίου, που σκότωσε τον διαβόητο Νεμέσιο Οσεγκέρα, γνωστό ως Ελ Μέντσο, επικεφαλής του βίαιου καρτέλ Jalisco New Generation. Αυτός είναι ο λόγος άλλωστε που του δόθηκε και το παρατσούκλι «Batman του Μεξικού».

Η λατρεία προς τον Γκαρσία, εκτός των ικανοτήτων που επέδειξε, οφείλεται και στην εμφανίσιμη παρουσία του, εκδηλώνεται με πολλούς και διαφόρους τρόπους, σε μία ευρεία λίστα προϊόντων από κουβέρτες, διακοσμητικά, μαξιλάρια και πετσέτες μέχρι πιο πρόσφατα κούκλες μινιατούρες, ντυμένες batman ή ακόμα και χωρίς μπλούζα.

Πολιτικοί και αναλυτές ασφαλείας αναφέρουν ότι ο Γκαρσία Χαρφούχ είναι πιθανός υποψήφιος για την προεδρία το 2030, όταν λήγει η θητεία της προέδρου Κλαούντια Σέινμπαουμ.

Οι πρώτες δημοσκοπήσεις δείχνουν τον Γκαρσία Χαρφούχ να προηγείται άλλων εξέχοντων πολιτικών προσώπων, συμπεριλαμβανομένου του υπουργού Οικονομίας του Μεξικού Μαρσέλο Εμπράρντ, ο οποίος διεκδίκησε την υποψηφιότητα το 2023 και θεωρείται πιθανό να προσπαθήσει να ξανακατέβει.

Το να αποθανατιστεί κανείς ως κούκλα είναι μια τιμή που συνήθως επιφυλάσσεται για τους προέδρους στο Μεξικό, καθώς και για την αγαπημένη μασκότ της πανταχού παρούσας αλυσίδας φαρμακείων της χώρας, Dr. Simi.

Η δημοτικότητα του Γκαρσία Χάρφουχ έχει εκτοξευθεί μετά την επιδρομή που σκότωσε τον Ελ Μέντσο.

Η επιχείρηση, ήταν προσωπική για τον αρχηγό ασφαλείας, ο οποίος κατηγόρησε τον Ελ Μέντσο για μια απόπειρα δολοφονίας το 2020 που τον άφησε με τρία τραύματα από σφαίρες και σκότωσε δύο από τους σωματοφύλακές του.

