Ελένη Μενεγάκη: Απαντά στις φήμες για τον χωρισμό - «Απολύτως ψευδή και ανυπόστατα τα δημοσιεύματα»

Δημόσια τοποθετήθηκε η Ελένη Μενεγάκη απέναντι σε φήμες και δημοσιεύματα που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο και σε τηλεοπτικές εκπομπές σχετικά με τον φερόμενο χωρισμό της από τον σύζυγό της, Μάκη Παντζόπουλο.

Μέσα από ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η γνωστή παρουσιάστρια ξεκαθάρισε ότι πρόκειται για «απολύτως ψευδή και ανυπόστατα δημοσιεύματα», τονίζοντας πως στα 30 χρόνια της επαγγελματικής της πορείας δεν έχει επιλέξει ποτέ να απαντά σε φήμες ούτε να εκθέτει την προσωπική της ζωή σε δημόσια συζήτηση.

Η παρουσιάστρια επισημαίνει ότι με τον σύζυγό της πορεύονται μαζί εδώ και 17 χρόνια με σεβασμό προς την οικογένειά τους, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχουν δώσει ποτέ το παραμικρό δικαίωμα για τέτοιου είδους σενάρια.

«Αυτό ξεπερνά κάθε όριο»

Η παρουσιάστρια εξέφρασε την έντονη ενόχλησή της για την αναπαραγωγή ανυπόστατων ισχυρισμών που αφορούν την οικογένειά της, τονίζοντας μάλιστα ότι στην υπόθεση εμπλέκεται και ένα μικρό παιδί, γεγονός που όπως αναφέρει - ξεπερνά κάθε όριο.

«Η προσωπική μου ζωή δεν αποτελεί θέμα δημόσιου σχολιασμού. Το θέμα τελειώνει εδώ», αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

https://www.instagram.com/p/DImEkYFSVuI/

Η Ελένη Μενεγάκη, προειδοποίησε ότι σε διαφορετική περίπτωση επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά της απέναντι σε όσους συνεχίσουν να διακινούν ή να αναπαράγουν ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα.

Διαβάστε επίσης