Nissan: Το ανανεωμένο X-Trail είναι πιο δυναμικό και πιο ψηφιακό
Η Nissan προχωρά στην ανανέωση του X-Trail που αποκτά πιο σύγχρονη σχεδίαση, περισσότερη ψηφιακή τεχνολογία και αναβαθμισμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, διατηρώντας παράλληλα το υβριδικό σύστημα e-POWER που αποτελεί βασικό στοιχείο της ταυτότητάς του.
Το X-Trail έχει ήδη μια πορεία άνω των 25 ετών και παραμένει ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της Nissan. Η φιλοσοφία του συνεχίζει να βασίζεται στην πρακτικότητα, στους μεγάλους χώρους και στην ικανότητα κίνησης σε διαφορετικά τερέν, στοιχεία που το έχουν καθιερώσει ως ένα από τα πιο ολοκληρωμένα οικογενειακά μοντέλα της κατηγορίας.
