CENTCOM: Δυστύχημα η συντριβή του ιπτάμενου τάνκερ KC-135, 4 νεκροί

Τέσσερις επιβεβαιωμένοι νεκροί είναι ο απολογισμός της συντριβής του ιπτάμενου τάνκερ KC-135 στο Ιράκ, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM).

Η CENTCOM, ανέφερε πως πρόκειται για δυστύχημα και ότι το αεροσκάφος δεν δέχθηκε φίλια ή εχθρικά πυρά. Το αεροσκάφος είχε πλήρωμα 6 ατόμων και το συμβάν έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ανεφοδιασμού άλλου αεροσκάφους το οποίο και προσγειώθηκε με ασφάλεια.

Η ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ

«Στις 12 Μαρτίου, ένα αμερικανικό αεροσκάφος ανεφοδιασμού KC-135 συνετρίβη στο δυτικό Ιράκ. Τέσσερα από τα έξι μέλη του πληρώματος που επέβαιναν στο αεροσκάφος έχουν επιβεβαιωθεί ως νεκρά, ενώ οι προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται», αναφέρει η CENTCOM και συνεχίζει:

«Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Ωστόσο, η απώλεια του αεροσκάφους δεν οφειλόταν σε εχθρικά ή φίλια πυρά. Οι ταυτότητες των στρατιωτικών παραμένουν κρυφές μέχρι 24 ώρες μετά την ενημέρωση των εγγύτερων συγγενών».

Το προφίλ του KC-135

Τα KC-135 είναι από τα παλαιότερα αεροσκάφη στο απόθεμα της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, με την τελευταία μονάδα να παραδίδεται το 1965, σύμφωνα με ενημερωτικό δελτίο της Πολεμικής Αεροπορίας. Τα τετρακινητήρια αεροσκάφη βασίζονται στο επιβατικό Boeing 707, ένα από τα πρώτα αεριωθούμενα αεροσκάφη της ιστορίας, με 376 μονάδες σε ενεργό υπηρεσία από πέρυσι, σύμφωνα με έκθεση του αμερικανικού Κογκρέσου. Έχουν υποστεί σημαντικές αναβαθμίσεις με την πάροδο των ετών, συμπεριλαμβανομένων νέων κινητήρων.