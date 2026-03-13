Επιβεβαιώνει η Τουρκία για τον πύραυλο από το Ιράν: Καταστράφηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο

Καθώς η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν συνεχίζεται, το τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι ένας τρίτος πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε στον αέρα.



Ο πόλεμος που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σε συνδυασμό με τις αντίποινα του Ιράν, έχει μετατρέψει την περιοχή σε πεδίο μάχης.

Τις πρώτες πρωινές ώρες, ένας πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο.

«Ένας βαλλιστικός πύραυλος που εκτοξεύτηκε από το Ιράν και εισήλθε στον τουρκικό εναέριο χώρο εξουδετερώθηκε από στοιχεία αεροπορικής και αντιπυραυλικής άμυνας του ΝΑΤΟ που αναπτύχθηκαν στην Ανατολική Μεσόγειο. Λαμβάνονται αυστηρά όλα τα απαραίτητα μέτρα (...) και βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις με την εμπλεκόμενη χώρα για την αποσαφήνιση όλων των πτυχών του περιστατικού», ανακοίνωσε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/3) στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν και πληροφορίες για πιθανές εκρήξεις στην περιοχή.

Η βάση Ιντσιρλίκ βρίσκεται στην επαρχία Άδανα, στη νότια Τουρκία, περίπου 150 χιλιόμετρα από τα σύνορα με τη Συρία. Θεωρείται μία από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ για επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.

