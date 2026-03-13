Τουρκία: Αναφορές για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και πιθανές εκρήξεις στη βάση του Ιντσιρλίκ
Συναγερμός στην στρατιωτική βάση του Ιντσιρλίκ στην Τουρκία.
Αναφορές κάνουν λόγο για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού που ήχησαν στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν και πληροφορίες για πιθανές εκρήξεις στην περιοχή.
Η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή.
Χρησιμοποιείται από την τουρκική πολεμική αεροπορία, ενώ φιλοξενεί και δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελώντας βασικό κόμβο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
