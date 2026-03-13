Τουρκία: Αναφορές για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού και πιθανές εκρήξεις στη βάση του Ιντσιρλίκ

Αναφορές κάνουν λόγο για σειρήνες αεροπορικού συναγερμού που ήχησαν στη βάση του Ιντσιρλίκ, κοντά στα Άδανα της Τουρκίας, ενώ ακολούθησαν και πληροφορίες για πιθανές εκρήξεις στην περιοχή.

Reports of air raid sirens followed by possible explosions at Incirlik Air Base, located near Adana, Turkey. pic.twitter.com/wBEwzCTGv6

— OSINTdefender (@sentdefender) March 13, 2026



İncirlik hava üssüne neden füze atıyorsunuz amk pic.twitter.com/s7PS3dYCBD

— Azat Ozgur Mevis (@MevisAzat) March 13, 2026



Η αεροπορική βάση του Ιντσιρλίκ, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στρατιωτικές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ στην περιοχή.

#SONDAKİKA



Adana İncirlik Üssünde büyük bir patlama sesi duyuldu. pic.twitter.com/OUCbCD0GVQ

— Gazete Pan (@GazetePan) March 13, 2026



Χρησιμοποιείται από την τουρκική πολεμική αεροπορία, ενώ φιλοξενεί και δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελώντας βασικό κόμβο για στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.