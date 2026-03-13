Conference League: Τα highlights του Τσέλιε – ΑΕΚ | Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων στους «16»

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς σημείωσε τέσσερα γκολ, θα μπορούσε να είχε πετύχει άλλα τόσα κι επί της ουσίας πέρασε στους «8» της διοργάνωσης από το πρώτο ματς. Αυτό που απομένει να κάνει είναι στη ρεβάνς της ερχόμενης Πέμπτης (19/03) απλά να «σφραγίσει» και τυπικά το εισιτήριο.

