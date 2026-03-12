Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!

Ο Μόντο Ντουπλάντις κατέγραψε ακόμη μία εντυπωσιακή εμφάνιση στο Mondo Classic της Ουψάλα, ξεπερνώντας τα 6,31 μ. και σημειώνοντας το 15ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του - Δεν ήταν σε καλή μέρα ο Εμμανουήλ Καραλής, δεν πέρασε τα 6μ.

Newsbomb

Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!
EPA/MARTIN DIVISEK
ΑΘΛΗΜΑΤΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Δεύτερος τερμάτισε ο Σόντρε Γκούτορμσεν με 6,00 μ., ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε ο Σαμ Κέντρικς.

Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν κατάφερε να βρεθεί στην καλύτερη ημέρα του και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην έβδομη θέση, με καλύτερο άλμα στα 5,80 μ. Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε από τα 5,65μ., ύψος χαμηλότερο από το συνηθισμένο στα μίτινγκ του, το οποίο πέρασε άνετα πριν συνεχίσει χωρίς προβλήματα στα μεγαλύτερα ύψη.

Στα 5,80 μ. αποφάσισε να μην επιχειρήσει άλμα, προχωρώντας απευθείας στα 5,90 μ., τα οποία πέρασε επιτυχώς. Όταν ο πήχης ανέβηκε στα 6.00μ., ο Σουηδός σταρ αποφάσισε ξανά να αφήσει το ύψος, περιμένοντας να δοκιμάσει πιο ψηλά.

Στη συνέχεια μπήκε στον αγώνα στα 6.08μ., τα οποία πέρασε με άνεση στην πρώτη προσπάθεια, δείχνοντας ότι είχε τον απόλυτο έλεγχο. Αφού εξασφάλισε τη νίκη, ο Ντουπλάντις ζήτησε να ανέβει ο πήχης στα 6.31μ., όπου κατάφερε να περάσει το ύψος και να καταρρίψει για ακόμη μία φορά το παγκόσμιο ρεκόρ, το 15ο της καριέρας του, μπροστά στο κοινό της πατρίδας του.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:46ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Τζακ ποτ στο Τζόκερ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Κυριακής (15/3)

22:42ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανοί βουλευτές για την αποστολή F16 στα Κατεχόμενα: «Αδικαιολόγητα προκλητική κίνηση»

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-3: Απίθανη «Ένωση», τρία γκολ σε 36 λεπτά!

22:37LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης η Καίτη Γαρμπή

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

22:25ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Όριο ο… ουρανός για τον Μόντο Ντουπλάντις: Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 6.31μ.!

22:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου

22:19ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου στους Ιρανούς: Ο δρόμος προς την ελευθερία είναι κοντά αλλά βρίσκεται στα χέρια σας

22:13ΚΟΣΜΟΣ

Αμερικανός υπ. Οικονομικών: Το Πολεμικό Ναυτικό θα συνοδεύει πλοία στα Στενά του Ορμούζ όταν αυτό καταστεί εφικτό

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

21:54ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία: 15χρονος πέθανε ενώ έπαιζε μπέιζμπολ από βολή μπάλας στο κεφάλι

21:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Μπέτις 1-0: Πρέσβης με «ατσάλινο» κοστούμι

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens

21:41ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0 (τελικό): «Πράσινος» άθλος στο ΟΑΚΑ!

21:38ΚΟΣΜΟΣ

Φιντάν: Είμαστε απόλυτα αντίθετοι σε κάθε σχέδιο που έχει στόχο να προκαλέσει εμφύλιο στο Ιράν

21:31ΚΟΣΜΟΣ

Άρωμα ισλαμικής τρομοκρατίας: Επίθεση σε συναγωγή στις ΗΠΑ, έρευνα στη Νορβηγία - Οπαδός του ISIS ο δράστης της επίθεσης στη Βιρτζίνια

21:29ΥΓΕΙΑ

Τι συμβαίνει στο σώμα και τον εγκέφαλό σας κατά τη διάρκεια της διαλειμματικής νηστείας

21:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Θα θυμίσει χειμώνα τις επόμενες ημέρες» - «Κλείδωσε» η αλλαγή

15:38ΕΘΝΙΚΑ

Αναφορές ότι η φρεγάτα «Ψαρά» εξουδετέρωσε ιρανικό σμήνος drones «Shahed» με το σύστημα «Κένταυρος» και χωρίς να εκτοξεύσει πύραυλο - Δεν ισχύει, απαντούν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας

19:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Super El Niño» έρχεται το φετινό καλοκαίρι - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα

21:45ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE Παναθηναϊκός – Ζαλγκίρις: Ο κρίσιμος αγώνας του Telekom Center Athens

21:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΑΣΟΚ: Ο Νίκος Ανδρουλάκης διέγραψε από την ΚΟ τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο

22:29ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το παρασκήνιο πίσω από τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

19:03WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Ντουμπάι, Αμπού Ντάμπι - Πώς οι πύραυλοι του Ιράν έσκασαν τη χλιδάτη φούσκα των Εμιράτων

19:55ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο μουσικός Γιάννης Ευθυμίου - Ήταν μέλος του θρυλικού συγκροτήματος OPA

22:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Μονακό - Ολυμπιακός 81-80: Οι διαλυμένοι τον... ξεράναν

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Μοτζτάμπα Χαμενεΐ: Έχει χάσει το ένα ή και τα δύο πόδια του και είναι σε κώμα, λέει η Sun

22:38ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

LIVE Τσέλιε – ΑΕΚ 0-3: Απίθανη «Ένωση», τρία γκολ σε 36 λεπτά!

22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 12/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η κατάθεση του 27χρονου - «Μαμά χτύπησα με το αμάξι δύο παιδιά, το ένα δεν κουνιέται»

17:44ΕΛΛΑΔΑ

Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

17:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσοχή στα ΑΤΜ: Οι Αρχές προειδοποιούν για ένα τέχνασμα που μπορεί να «αδειάσει τον λογαριασμό σας»

20:37ΕΛΛΑΔΑ

Σύλληψη Πολωνού για κατασκοπεία στη βάση της Σούδας

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Στις φλόγες η Μέση Ανατολή - Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη - Εκτόξευσε πυραύλους κατά του Ισραήλ το Ιράν

20:56LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Τι ώρα θα βλέπουμε την αγαπημένη σειρά στον ALPHA;

16:21WHAT THE FACT

Ο απίστευτος λόγος για τον οποίο δεν τρώμε τα αυγά της γαλοπούλας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ