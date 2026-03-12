Ενοίκια: Όλες οι αλλαγές που έρχονται 1η Απριλίου

Νέες αλλαγές σχετικά με την καταβολή ενοικίων έρχονται από 1η Απριλίου 2026.

Συγκεκριμένα, από τον επόμενο μήνα ξεκινά η υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, ενώ όσοι συνεχίζουν να καταβάλλουν ή να εισπράττουν τα ποσά εκτός τραπεζικού συστήματος θα έχουν συνέπειες.

Σημειώνεται πως, οι ενοικιαστές που εξακολουθούν να πληρώνουν με μετρητά χάνουν κρατικά επιδόματα καθώς και την ετήσια επιστροφή ενοικίου, ενώ οι ιδιοκτήτες που λαμβάνουν «στο χέρι» τα χρήματα, χάνουν την έκπτωση 5% από τα μισθώματα και κινδυνεύουν με αυξημένη φορολογία.

Τι πρέπει να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Η υπουργική απόφαση που αναμένεται να εκδοθεί θα καθορίζει τον τρόπο δήλωσης του ΙΒΑΝ στα υφιστάμενα μισθωτήρια, καθώς και τις προσαρμογές που απαιτούνται για τα νέα συμβόλαια.

Από τη στιγμή που η ΑΑΔΕ θα γνωρίζει τους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, θα μπορεί να ελέγχει τα μισθώματα με διασταυρώσεις τραπεζικών κινήσεων.

Σύμφωνα με την ΠΟΜΙΔΑ, τα βασικά σημεία που πρέπει να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές είναι τα εξής:

Όλα τα μισθωτήρια, αρχικά ή τροποποιητικά, πρέπει να αναφέρουν ρητά την καταβολή μέσω τραπέζης και να περιλαμβάνουν τον ΙΒΑΝ. Η κατάθεση των μισθωμάτων πρέπει να γίνεται σε λογαριασμό που φέρει το όνομα του εκμισθωτή, όχι τρίτου προσώπου. Ο εκμισθωτής υποχρεούται να δηλώσει διαδικτυακά στην ΑΑΔΕ τον αριθμό του τραπεζικού λογαριασμού. Αν χρησιμοποιείται κοινός λογαριασμός, το όνομα του εκμισθωτή πρέπει να αναγράφεται πρώτο για να διευκολύνεται η διασταύρωση. Σε περιπτώσεις πολλών συνεκμισθωτών, ο καθένας πρέπει να δηλώσει τον δικό του λογαριασμό, εκτός αν η υπουργική απόφαση ορίζει διαφορετικά. Οι ιδιοκτήτες πρέπει να ζητούν την καταβολή των 12 μηνιαίων μισθωμάτων εντός του ίδιου οικονομικού έτους για να διατηρηθεί η νόμιμη έκπτωση. Το ακατάσχετο όριο των 1.250 ευρώ δεν ισχύει για μισθώματα, εκτός αν πρόκειται για λογαριασμό «περιοδικής πίστωσης» που έχει δηλωθεί στην ΑΑΔΕ. Σε κοινό λογαριασμό, η δήλωση πρέπει να γίνει από κάθε συνδικαιούχο ξεχωριστά.

Η εφαρμογή αυτών των αλλαγών θα διασφαλίσει τη συμμόρφωση με το νέο πλαίσιο και θα προστατεύσει τόσο ιδιοκτήτες όσο και ενοικιαστές από πιθανές απώλειες ή πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις.