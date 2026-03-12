Κλήρωση Τζόκερ 12/03/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ
Δείτε τα αποτελέσματα της κλήρωσης
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής (12/3) η κλήρωση του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 1.000.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί που ανέδειξε η αποψινή κλήρωση είναι: 33, 23, 6, 12, 42 και Τζόκερ το 18.
Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.
