Επίσκοπος Χρυσόστομος για Ναταλία Λιονάκη: «Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις με τη μητέρα της»

Για τη Ναταλία Λιονάκη με τη μητέρα της μίλησε ο Επίσκοπος Μπουκόμπας και Δυτικής Τανζανίας, Χρυσόστομος, επισημαίνοντας πως εάν του δοθεί η ευκαιρία θα επικοινωνήσει με τη δεύτερη ώστε να φτιάξει τη σχέση τους.

Οι δύο γυναίκες, από τότε που η πρώην ηθοποιός αποφάσισε να τα αφήσει όλα πίσω της και να γίνει μοναχή, δεν έχουν επαφές και το τελευταίο διάστημα η μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη ξεσπά σε συνεντεύξεις της, κατηγορώντας την κόρη της για αχαριστία απέναντί της. Ο Επίσκοπος μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό» εξήγησε πως αυτό ενοχλεί τη μοχαχή, γι' αυτό και παρακάλεσε να την αφήσουν στην ησυχία της.

Συγκεκριμένα είπε: «Να σεβαστούμε την απόφαση και τη θέση της μοναχής Φεβρωνίας σε αυτό που κάνει. Ενοχλείται, βέβαια. Ας την αφήσουμε στην ησυχία της. Στην καθημερινότητά της είναι πολύ καλά. Να μην ασχολούμαστε μαζί της, αυτό παρακαλώ. Είναι δική της και δική μου παράκληση. Είναι σε τόπο ασφαλή, έχει την ευχή μας, την προσευχή μας, την αγάπη μας. Αν δοθεί η ευκαιρία θα επικοινωνήσω με την κυρία Λιονάκη (σ.σ μητέρα της Ναταλίας Λιονάκη). Θα καταφέρουμε να φτιάξουν οι σχέσεις, τουλάχιστον μαζί μας και έχει ο Θεός».

Πριν από μερικές ημέρες ο Επίσκοπος Χρυσόστομος είχε μιλήσει ξανά στο «Πρωινό» και ανέφερε πως τα προβλήματα που είχε η Ναταλία Λιονάκη με την οικογένειά της την οδήγησαν στο να απομονωθεί: «Όταν η αδελφή ξεκίνησε να πάει να γίνει μοναχή, αντέδρασε η μητέρα της, η οικογένειά της και δημιούργησαν προβλήματα πολλά στην εκκλησία κάτω στην Κρήτη. Αναστάτωση πάρα πολύ μεγάλη. Δεν είχαν καλές σχέσεις. Οπότε η αδελφή προτίμησε να εξαφανιστεί, για να μην ενοχλείται, διότι η μητέρα της έκανε πόλεμο εναντίον της. Δεν είναι κανένα μικρό κοριτσάκι για να πάρει μία απόφαση επιπόλαιη. Ήταν μεστή γυναίκα και μάλιστα είχε πρόοδο στην επαγγελματική της ζωή. Δεν δικαιολογείται αυτή η τόση μεγάλη εχθρότητα απέναντι στην κόρη τους και μάλιστα τόση μεγάλη δημοσιοποίηση. Μέχρι ένα σημείο μπορεί ο γονιός να έχει μια γνώμη. Και ξέρεις ότι από αυτή τη γνώμη, φαίνεται και αν πραγματικά υπάρχει πραγματική κλίση. Γιατί αν με αυτή την αντίδραση των γονιών κλονιστεί ο υποψήφιος μοναχός ή μοναχή, φαίνεται ότι δεν είχε πραγματική κλίση. Δεν θέλουμε ποτέ να έχουμε αντιδικία με τους γονείς. Σε ένα μοναστήρι οι γονείς μιας μοναχής είναι και δικοί μας γονείς. Γινόμαστε μια οικογένεια όλοι. Αν κάποια στιγμή θελήσουν οι γονείς της να μιλήσουν, να τη δουν, εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση και μάλιστα μπορώ και να το επιδιώξω», είχε δηλώσει.