Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

Snapshot Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με ηλιοφάνεια και κανονικές θερμοκρασίες έως το Σάββατο, με ψύχρα τη νύχτα στα κεντρικά και βόρεια.

Από την Κυριακή έως την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Από την Πέμπτη και μετά προβλέπεται μεταβολή του καιρού με οργανωμένα συστήματα που θα φέρουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, με θερμοκρασίες γύρω στους 16

19 βαθμούς στα νότια. Snapshot powered by AI

Ανάρτηση για την πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Κολυδά, ο καιρός μέχρι και το Σάββατο θα παραμείνει γενικά ήπιος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες με την «απαραίτητη» ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του γνωστού μετεωρολόγου το σκηνικό θα αλλάξει από την Πέμπτη και μετά καθώς διαφαίνεται μεταβολή με πιο οργανωμένα συστήματα που θα φέρουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την "απαραίτητη" ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια . Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή».

Διαβάστε επίσης