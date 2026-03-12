Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

Η πρόγνωση του μετεωρολόγου Θεόδωρου Κολυδά για τον καιρό των επόμενων ημερών

Επιμέλεια - Γιάννης Καλύβας

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές
Eurokinissi
ΚΑΙΡΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο καιρός θα παραμείνει ήπιος με ηλιοφάνεια και κανονικές θερμοκρασίες έως το Σάββατο, με ψύχρα τη νύχτα στα κεντρικά και βόρεια.
  • Από την Κυριακή έως την Τρίτη αναμένονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.
  • Από την Πέμπτη και μετά προβλέπεται μεταβολή του καιρού με οργανωμένα συστήματα που θα φέρουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, κεντρικά και νότια.
  • Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, με θερμοκρασίες γύρω στους 16
  • 19 βαθμούς στα νότια.
Snapshot powered by AI

Ανάρτηση για την πρόγνωση του καιρού των επόμενων ημερών έκανε ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς.

Σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Κολυδά, ο καιρός μέχρι και το Σάββατο θα παραμείνει γενικά ήπιος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες με την «απαραίτητη» ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια της χώρας.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται από την Κυριακή έως και την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόβλεψη του γνωστού μετεωρολόγου το σκηνικό θα αλλάξει από την Πέμπτη και μετά καθώς διαφαίνεται μεταβολή με πιο οργανωμένα συστήματα που θα φέρουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και το τέλος της επόμενης εβδομάδας.

Η ανάρτηση του Θοδωρή Κολυδά

«Τις επόμενες ημέρες ο καιρός στη χώρα θα παραμείνει γενικά ήπιος και σχετικά σταθερός, με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και θερμοκρασίες κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα με την "απαραίτητη" ψύχρα τη νύχτα και νωρίς το πρωί στα κεντρικά και βόρεια . Την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται κατά κανόνα αίθριος καιρός, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, όπου δεν αποκλείονται ασθενείς τοπικές βροχές, κυρίως σε ορεινές περιοχές. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως από βόρειες διευθύνσεις στα ανατολικά και το Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα κυμαίνεται γύρω στους 16 έως 18 βαθμούς και τοπικά έως 19 βαθμούς στα νότια.

Παρόμοιο σκηνικό αναμένεται και την Κυριακή έως την Τρίτη, με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά και το Ιόνιο.

Στη συνέχεια όμως, κυρίως από την Πέμπτη και μετά, διαφαίνεται μεταβολή του καιρού με πιο οργανωμένα συστήματα που θα δώσουν αξιόλογες βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα νότια της χώρας έως και την επόμενη Κυριακή».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:05ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αγνοούμενη 5χρονη βρέθηκε μετά από 6 χρόνια 4.000 χλμ μακριά

14:54ΕΛΛΑΔΑ

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε 150 μαθητές για την ασφαλή χρήση του διαδικτύου

14:52ΕΘΝΙΚΑ

Βούλγαρος υπουργός Άμυνας: Οι ελληνικοί Patriot έχουν τεθεί σε λειτουργία, έχουμε πλήρη κάλυψη

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

14:47LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: «Είπα στον άντρα μου ότι θέλω να αρχίσουμε συνεδρίες ψυχοθεραπείας μαζί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

14:42ΕΛΛΑΔΑ

Πολίχνη: Απολογείται ο οδηγός που παρέσυρε και σκότωσε 25χρονο – «Δεν έκανε κόντρες», λέει η αδελφή του

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

14:31ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Τα βαρύτερα βομβαρδιστικά των ΗΠΑ έφτασαν σε βάση της RAF

14:27ΥΓΕΙΑ

Τι πρέπει να τρώμε για να κοιμόμαστε καλύτερα - Οι ειδικοί απαντούν

14:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς προς Μαρινάκη: «Να ανακαλέσει τα fake news που ξεστόμισε στο συνέδριο για τα fake news»

14:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τασούλας βράβευσε αριστούχους μαθητές: «Δεν υπάρχει εύκολος δρόμος προς την επιτυχία»

14:15ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανές περιστατικό βίας στο Λουτράκι: Μαχαίρωσαν με νυστέρι 20χρονο

14:04ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Υπεγράφη η σύμβαση για το Καυτανζόγλειο - Οι δηλώσεις Βρούτση και Γκοντσάροβα

14:03ΥΓΕΙΑ

Σοβαρή γρίπη και COVID-19 ίσως ενεργοποιούν τον καρκίνο του πνεύμονα – Τι κάνει ο εμβολιασμός

13:58ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Το ανατριχιαστικό άγαλμα της μυστηριώδους ξανθιάς που είχε στη βίλα του

13:56WHAT THE FACT

Ξύδι στο Πλυντήριο - Πώς να το χρησιμοποιήσετε για καθαριότητα, μαλακτικό και προστασία ρούχων

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

13:43ΕΛΛΑΔΑ

Σύμβαση εκσυγχρονισμού 7 αεροσκαφών Canadair CL-415 με προϋπολογισμό €43 εκατ.

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
13:37ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Συγκλονίζει η εξομολόγηση Παραολυμπιονίκη: «Με βίασαν δύο εβδομάδες πριν το χρυσό μετάλλιο»

14:17WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες δημιούργησαν κύλινδρο γεμάτο σφαίρες από χάλυβα που μειώνει τον αντίκτυπο των σεισμών σε κτίρια και γέφυρες

13:11ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο αντίο στον σκηνοθέτη Γιώργο Πανουσόπουλο - Συγγενείς, φίλοι και καλλιτέχνες στην κηδεία

12:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Τη μία μέρα τον είχα, την επόμενη τον έχασα»- Ράγισαν καρδιές στην κηδεία του 25χρονου

14:51ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Αναμένεται το πρώτο διάγγελμα του Μοτζάμπα Χαμενεΐ – Χτύπησαν ιρανική πυρηνική εγκατάσταση οι IDF

13:18ΕΛΛΑΔΑ

Έτσι θα είναι ο πρώτος ουρανοξύστης της Θεσσαλονίκης: Θα κατασκευαστεί από τον όμιλο Άβαξ στα Κεραμεία Αλλατίνη

13:12ΕΛΛΑΔΑ

Λέκκας στο Newsbomb για σεισμό στα Άγραφα: Το παρακολουθούμε - Έγινε έντονα αισθητός

17:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση για την Κυριακή του Πάσχα από τον μετεωρολόγο Νίκο Καντερέ

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός στα Άγραφα: Διακοπές ρεύματος σε οκτώ οικισμούς - Ζημιές στο οδικό δίκτυο

11:58ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ο πόντος που κέρδισε ο Τζόκοβιτς απέναντι στον Ντρέιπερ για τον οποίο μιλά όλος ο πλανήτης - Βϊντεο

13:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Στο Αυτόφωρο μάνα και γιος για τον ξυλοδαρμό ανήλικης - Της έκοψαν ακόμα και τα μαλλιά

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει το απόγευμα με εντολή της ΕΛΑΣ ο σταθμός του μετρό Σύνταγμα

14:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εν αναμονή του πρώτου διαγγέλματος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

14:32ΚΟΣΜΟΣ

Νικολάς Μαδούρο: Σε κελί «αυτοκτονίας» 2 επί 3 - «Ουρλιάζει σαν τρελός τις νύχτες, είμαι ο Πρόεδρος»

12:22ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρός σεισμός 4,8 Ρίχτερ στην Ευρυτανία

06:24ΚΑΙΡΟΣ

Ανατροπή του καιρού τις επόμενες μέρες – Πλησιάζει νέα ψυχρή εισβολή – Δεν αποκλείονται και χιονοπτώσεις

20:34ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ψυχρό κύμα καταφτάνει στη χώρα από την Βορειοανατολική Ευρώπη - Πότε αλλάζει το σκηνικό

13:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύστημα επισιτιστικής βοήθειας μέσω vouchers-Ποιοι θα λάβουν βοήθημα για τρόφιμα αναδρομικά

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Ατύχημα με ποδήλατο για τον γνωστό γιατρό Ανδρέα Ηλιάδη – Υπέστη κάταγμα σε οστό του λάρυγγα

13:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός -Κολυδάς: Μεταβολή του καιρού από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας με αξιόλογες βροχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ