Μουντιάλ 2026: Ιστορική διοργάνωση από ατόφιο χρυσάφι για ΗΠΑ, Μεξικό και Καναδά

Snapshot Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 θα διεξαχθεί από 11 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου σε Μεξικό, ΗΠΑ και Καναδά με 48 ομάδες και 104 αγώνες σε 16 πόλεις.

Η κοινή υποψηφιότητα των τριών χωρών επιλέχθηκε λόγω έτοιμων υποδομών, χαμηλότερου κόστους, ευκολότερης διεξαγωγής, μεγάλης αγοράς και εμπειρίας στη διοργάνωση.

Η διοργάνωση αναμένεται να προσφέρει οικονομικό όφελος 62 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην περιοχή και να είναι το πιο κερδοφόρο Μουντιάλ με έσοδα άνω των 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι τιμές εισιτηρίων έχουν αυξηθεί σημαντικά, καθιστώντας το πιο ακριβό Μουντιάλ για θεατές, παρά το χαμηλότερο κόστος διοργάνωσης σε σχέση με το Κατάρ 2022.

Ο Καναδάς φιλοξενεί Μουντιάλ για πρώτη φορά, το Μεξικό για τρίτη, ενώ οι ΗΠΑ είναι ο βασικός οικοδεσπότης με 60 αγώνες και τον τελικό στο Νιου Τζέρσεϊ. Snapshot powered by AI

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 είναι προ των πυλών. Η κλεψύδρα αδειάζει γρήγορα, η άμμος που έχει απομείνει είναι ελάχιστη και η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για τα καλά.

Μόλις 12 ημέρες μας χωρίζουν από την πρώτη σέντρα στις 11 Ιουνίου του ιστορικού Παγκοσμίου Κυπέλλου που θα φιλοξενήσουν για πρώτη φορά ταυτόχρονα τρεις χώρες: το Μεξικό, οι Ηνωμένες Πολιτείες και ο Καναδάς.

Η διοργάνωση θα διεξαχθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, με 48 εθνικές ομάδες να συμμετέχουν και συνολικά 104 αγώνες να πραγματοποιούνται σε 16 πόλεις, καθιστώντας το το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στην ιστορία του ποδοσφαίρου.

Η κοινή υποψηφιότητα των ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικού υπερίσχυσε αυτής του Μαρόκου καθώς κρίθηκε σαφώς πιο ολοκληρωμένη από την FIFA.

Η απόφαση βασιζόταν σε πέντε βασικούς παράγοντες:

Πρώτον, η πολύ ισχυρή κοινή υποψηφιότητα με πολλά έτοιμα και σύγχρονα στάδια και ανεπτυγμένες υποδομές στις τρεις χώρες.

Δεύτερον, το μικρότερο κόστος διοργάνωσης, καθώς ειδικά στις ΗΠΑ πολλά γήπεδα είναι έτοιμα για χρήση, ενώ το Μαρόκο είχε δεσμευτεί για επένδυση 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Τρίτον, η μεγαλύτερη ευκολία στη διεξαγωγή των αγώνων με 48 ομάδες για πρώτη φορά στην ιστορία, επιτρέποντας σε τρεις χώρες να φιλοξενήσουν πιο άνετα περισσότερους αγώνες.

Τέταρτον, η τεράστια αγορά ποδοσφαίρου στη Βόρεια Αμερική όσον αφορά τα τηλεοπτικά δικαιώματα και τους χορηγούς.

Πέμπτον, η εμπειρία στη διοργάνωση Μουντιάλ, με το Μεξικό να έχει φιλοξενήσει άλλες δύο φορές τη διοργάνωση και τις ΗΠΑ άλλη μία.

16 πόλεις ετοιμάζονται για 5 εκατομμύρια οπαδούς

Δεκαέξι διοργανώτριες πόλεις ετοιμάζονται να καλωσορίσουν πάνω από πέντε εκατομμύρια οπαδούς από όλο τον κόσμο για τους 104 αγώνες του πιο διάσημου ποδοσφαιρικού τουρνουά στον πλανήτη μέσα σε 39 ημέρες, την ώρα που περισσότεροι από έξι δισεκατομμύρια αναμένεται να το παρακολουθήσουν από την τηλεόραση.

Οι πόλεις-οικοδεσπότες είναι η Ατλάντα, η Βοστώνη, το Ντάλας, η Γουαδαλαχάρα, το Χιούστον, το Κάνσας Σίτι, το Λος Άντζελες, η Πόλη του Μεξικού, το Μαϊάμι, το Μοντερέι, η Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ, η Φιλαδέλφεια, το Σαν Φρανσίσκο, η Σιάτλ, το Τορόντο και το Βανκούβερ.

Το οικονομικό αποτύπωμα της διοργάνωσης

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αναμένεται να δημιουργήσει ιστορικό οικονομικό αποτύπωμα στις τρεις διοργανώτριες χώρες, με το συνολικό αντίκτυπο να φτάνει τα 62 δισεκατομμύρια δολάρια στο ΑΕΠ της Βόρειας Αμερικής, σύμφωνα με νέα οικονομική έκθεση της ειδικής Task Force του Λευκού Οίκου.

Το Μουντιάλ 2026 θεωρείται (ότι θα είναι) το πιο κερδοφόρο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία, με έσοδα να ξεπερνούν τα 10,9 δισεκατομμύρια δολάρια, αύξηση 56% σε σχέση με το Κατάρ 2022 που έφτασε τα 7 δισεκατομμύρια δολάρια. Γι' αυτό άλλωστε οι βασικοί χορηγοί επενδύουν έως και 200 εκατομμύρια δολάρια στη διοργάνωση.

Η συγκυρία είναι εξαιρετικά ευνοϊκή, καθώς το τουρνουά συμπίπτει με τους εορτασμούς για τα 250 χρόνια από την ίδρυση των Ηνωμένων Πολιτειών το 2026, λειτουργώντας ως επιπλέον καταλύτης για τουριστική κατανάλωση. Το Μεξικό, οι ΗΠΑ και ο Καναδάς αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 30% του παγκόσμιου ονομαστικού ΑΕΠ και κινούν από κοινού 1,6 τρισεκατομμύρια δολάρια σε διαπεριφερειακό εμπόριο.

Κόστος και τιμές εισιτηρίων

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 αποτελεί το πιο ακριβό ποδοσφαιρικό τουρνουά για τους θεατές, παρά το γεγονός ότι το κόστος φιλοξενίας για τις τρεις χώρες παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το ιστορικό ρεκόρ του Κατάρ 2022.

Το Κατάρ 2022 παραμένει το πιο ακριβό Μουντιάλ ιστορικά με 220 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω της κατασκευής ολόκληρης νέας πόλης, αεροδρομίων και υποδομών.

Το φετινό Μουντιάλ είναι το πιο ακριβό για τους θεατές, καθώς οι τιμές εισιτηρίων έχουν αυξηθεί 135 έως 168% σε σχέση με το 2022. Τα έσοδα της FIFA το 2026 θα είναι διπλάσια από τον προηγούμενο κύκλο 2019-2022. Μόνο η Ρωσία (2018) κέρδισε χρήματα από τη διοργάνωση με 240 εκατομμύρια δολάρια, ενώ όλες οι υπόλοιπες είχαν έλλειμμα. Από την πλευρά της η FIFA αναμένει έσοδα 10,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Καναδάς: Πρώτη φορά στην ιστορία

Ο Καναδάς θα φιλοξενήσει 10 αγώνες σε δύο πόλεις, το Τορόντο και το Βανκούβερ. Το Τορόντο θα γίνει η έδρα της καναδικής εθνικής ομάδας, με τον πρώτο αγώνα της να γίνεται στις 12 Ιουνίου 2026 στο BMO Field με 45.736 θέσεις. Το Βανκούβερ θα φιλοξενήσει αγώνες στο BC Place με 54.500 θέσεις.

Μεξικό: Η τρίτη φορά

Το Μεξικό θα φιλοξενήσει 10 αγώνες σε τρεις πόλεις, την Πόλη του Μεξικού, το Μοντερέι και τη Γουαδαλαχάρα. Το εμβληματικό Στάδιο Αζτέκα με 87.523 θέσεις στην Πόλη του Μεξικού θα φιλοξενήσει τον εναρκτήριο αγώνα στις 11 Ιουνίου 2026, καθιστώντας το το πρώτο γήπεδο που θα φιλοξενήσει τρεις εναρκτήριους αγώνες Παγκοσμίων Κυπέλλων. Το Μεξικό γίνεται η πρώτη χώρα που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Κύπελλο για τρίτη φορά, μετά το 1970 και το 1986.

ΗΠΑ: Ο βασικός οικοδεσπότης

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν τους περισσότερους αγώνες, 60 από τους 104 συνολικά, σε 11 πόλεις: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ντάλας, Κάνσας Σίτι, Χιούστον, Ατλάντα, Λος Άντζελες, Σιάτλ, Σαν Φρανσίσκο, Φιλαδέλφεια, Μαϊάμι και Βοστώνη. Το MetLife Stadium στο Νιου Τζέρσεϊ με 82.500 θέσεις θα φιλοξενήσει τον τελικό στις 19 Ιουλίου 2026. Από τα προημιτελικά και μετά, όλοι οι αγώνες θα διεξαχθούν στις ΗΠΑ.

