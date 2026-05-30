Λάος: Διασώθηκαν άλλοι τέσσερις χωρικοί από το πλημμυρισμένο σπήλαιο – Βίντεο

Διασώστες ανέσυραν τέσσερα άτομα από το πλημμυρισμένο σπήλαιο στο Λάος σήμερα (30/05), μερικές ώρες μετά τη διάσωση ενός ακόμη άνδρα αργά το βράδυ της Παρασκευής, σύμφωνα με Ταϊλανδούς εθελοντές που συμμετέχουν στην επιχείρηση.

Οι πέντε διασωθέντες ανήκουν σε ομάδα επτά χωρικών που είχαν εισέλθει σε σπήλαιο στην επαρχία Ξαϊσομπούν, αναζητώντας χρυσό. Ωστόσο, εγκλωβίστηκαν για πάνω από μία εβδομάδα, καθώς η άνοδος της στάθμης των υδάτων απέκλεισε την έξοδο. Δύο μέλη της ομάδας εξακολουθούν να αγνοούνται.

Ο Κενγκκάρντ Μπονγκκαγουόνγκ, Ταϊλανδός δύτης σπηλαίων που συμμετέχει στην επιχείρηση, ανέφερε ότι και οι τέσσερις εγκλωβισμένοι που βρίσκονταν ακόμη μέσα στο σπήλαιο κατάφεραν να βγουν με ασφάλεια.

Βίντεο που δημοσιοποίησαν οι εθελοντές, δείχνουν διασώστες να συνοδεύουν τέσσερις χωρικούς έξω από το σπήλαιο, με φακούς στερεωμένους στα κράνη τους και τα ρούχα τους καλυμμένα με λάσπη.

Οι διασωθέντες εμφανίζονταν εμφανώς συγκινημένοι, με χαμόγελα ανακούφισης, ενώ ορισμένοι «ξέσπασαν» σε κλάματα.

Οι πέντε άνδρες είχαν εντοπιστεί από την Τετάρτη, ωστόσο, παρέμεναν εγκλωβισμένοι λόγω των δύσκολων συνθηκών μέσα στο σπήλαιο. Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοουμένων.

Στην επιχείρηση συμμετέχει και ομάδα εθελοντών από τη γειτονική Ταϊλάνδη, ενώ, ενισχύσεις έχουν φτάσει από τη Φινλανδία, τη Γαλλία, την Ινδονησία, τη Μαλαισία, την Ιαπωνία και την Αυστραλία.

Στη διεθνή ομάδα διάσωσης συμμετέχουν και μέλη που είχαν λάβει μέρος στην προσπάθεια διάσωσης των νεαρών ποδοσφαιριστών και του προπονητή τους από το πλημμυρισμένο σπήλαιο Θαμ Λουάνγκ στη βόρεια Ταϊλάνδη το 2018, μία επιχείρηση που διήρκεσε 17 ημέρες και συγκέντρωσε παγκόσμιο ενδιαφέρον.