Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις συντάξεων, ενίσχυση ελ. επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών

Στάση αναμονής τηρούν στο Μέγαρο Μαξίμου όσον αφορά τη διαμόρφωση του πολιτικού σκηνικού μετά και την επίσημη πλέον ανακοίνωση και του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Συνεργάτες του πρωθυπουργού δηλώνουν χαρακτηριστικά πως δεν υποτιμούν, ούτε υπερτιμούν τίποτα διευκρινίζοντας πως το μέτρο σύγκρισης δεν είναι το 2015. «Εμείς κοιτάμε το μέλλον, ο Αλέξης Τσίπρας κοιτάζει το παρελθόν» λένε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως είναι πολύ νωρίς όλες αυτές οι αλλαγές να αποτυπωθούν και δημοσκοπικά.

Η αναδιάταξη πάντως που αναμένεται να υπάρξει στο χώρο της κεντροαριστεράς και που σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη θα επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό και το ΠΑΣΟΚ, στην παρούσα φάση και με την εικόνα που υπάρχει δείχνει να μην επηρεάζει σημαντικά τα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει τονίσει σε συνεργάτες του πως είναι στο χέρι της κυβέρνησης να προχωρήσει δυναμικά ολοκληρώνοντας τον κύκλο της και τηρώντας τις δεσμεύσεις της στο τέλος της τετραετίας.

Σε αυτή τη λογική και μέσα στο καλοκαίρι, το κυβερνητικό επιτελείο θα έχει πολλή δουλειά καθώς μέσα στον Ιούνιο θα κατατεθεί η πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση ενώ ολοκληρώνεται και το Ταμείο Ανάκαμψης. Μέχρι τις 30/6 θα πρέπει να κλείσουν πολλά ορόσημα και μέχρι τις 30/8 να γίνει και η απαραίτητη πιστοποίηση για να ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες και τον Σεπτέμβριο να κατατεθεί το αίτημα για την εκταμίευση των κεφαλαίων.

Μέχρι στιγμής υπάρχουν εκκρεμότητες που έχουν να κάνουν κυρίως με τις παραδόσεις των έργων αλλά σε γενικές γραμμές η εκτίμηση από το κυβερνητικό επιτελείο είναι πως τα πράγματα θα είναι έτοιμα στην ώρα τους.

Τα σενάρια για τις παροχές που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ

Σταδιακά και μπαίνοντας στον Ιούνιο θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις για την παρουσία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Για το πώς θα κινηθεί στην ομιλία του και κυρίως για τις παροχές τις οποίες θα ανακοινώσει όλα θα εξαρτηθούν από την εκτίμηση για την πορεία της οικονομίας.

Σε κάθε περίπτωση, στόχος του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι η περαιτέρω μείωση των βαρών και της φορολογίας αλλά και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται και που φαίνεται να έχουν καταλήξει στο Μέγαρο Μαξίμου είναι η αύξηση των συντάξεων και η πλήρης κατάργηση της προσωπικής διαφοράς, η αύξηση του εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους με τη νέα φορολογική κλίμακα αλλά και με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στους εργαζομένους με το όφελος να μοιράζεται μισό - μισό με τους εργοδότες.

Σε αυτά θα πρέπει να προστεθεί και περίπου ένα δισ. ευρώ το οποίο θα διανεμηθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Όλα αυτά βέβαια θα εξαρτηθούν και από την κατάσταση στην παγκόσμια οικονομία καθώς όπως έχει τονίσει πολλές φορές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος είναι η διατήρηση των ισορροπιών της ελληνικής οικονομίας και όχι οι παροχές που μπορούν να οδηγήσουν σε εκτροχιασμό των οικονομικών δεδομένων.

