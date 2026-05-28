Φωτιά τώρα στο Κρυονέρι Αττικής

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το μεσημέρι της Πέμπτης 28 Μαϊου για φωτιά που καίει σε χαμηλή βλάστηση στο Κρυονέρι Αττικής στη συμβολή των οδών Ανοίξεως και Ειρήνης.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 6 οχήματα. Στο σημείο δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι.