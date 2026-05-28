Τραγωδία στο Πήλιο: Νεκρό 9χρονο αγοράκι - Αντιμετώπιζε μακροχρόνια προβλήματα υγείας

Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης 28 Μαϊου στο Πήλιο καθώς ένα 9χρονο αγοράκι άφησε την τελευταία του πνοή, ύστερα από μακροχρόνια προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ταχυδρόμου», το παιδί το εντόπισαν οι γονείς του το πρωί, χωρίς τις αισθήσεις του, καθώς «έφυγε» κατά την διάρκεια της νύχτας, πιθανότατα στον ύπνο του.

Οι γονείς του ανήλικου ειδοποίησαν άμεσα το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς και το 9χρονο αγοράκι μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Βόλου. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά.

Πληροφορίες της ιστοσελίδας αναφέρουν ότι το αγοράκι αντιμετώπιζε εκ γενετής πρόβλημα με την υγεία του.