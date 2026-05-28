The Crash: Το ντοκιμαντέρ του Netflix για 17χρονη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία των φίλων της

Μία από τις υποθέσεις που σόκαραν τις ΗΠΑ επανέρχεται στο προσκήνιο με το ντοκιμαντέρ του Netflix

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

The Crash: Το ντοκιμαντέρ του Netflix για 17χρονη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία των φίλων της
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στις 31 Ιουλίου 2022, η 17χρονη Σιρίλα Μακένζι οδηγούσε με 160 χλμ/ώρα και προκαλέσε θανατηφόρο τροχαίο με δύο νεκρούς συνεπιβάτες.
  • Η Σιρίλα καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2023 για φόνο εκ προμελέτης, ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατοχή ναρκωτικών και εργαλεία εγκλήματος.
  • Η ποινή της είναι ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αίτησης αναστολής μετά από 15 χρόνια.
  • Το ντοκιμαντέρ του Netflix «The Crash» αναδεικνύει την υπόθεση και περιλαμβάνει συνεντεύξεις των εμπλεκομένων και αρχών.
  • Οι εισαγγελείς βασίστηκαν στα δεδομένα του καταγραφέα συμβάντων που έδειξαν ότι δεν πατήθηκε ποτέ το φρένο πριν το δυστύχημα, ενώ η Σιρίλα υποστήριξε ότι λιποθύμησε.
Snapshot powered by AI

Ήταν 31 Ιουλίου 2022 περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα όταν η τότε 17χρονη Σιρίλα Μακένζι οδηγούσε το αυτοκίνητό της και έπεσε σε έναν τοίχο με 160 χλμ/ώρα. Οι δύο συνεπιβάτες, ο σύντροφός της Ντομινίκ Ρούσο και ο φίλος τους, Νταβιόν Φλάναγκαν σκοτώθηκαν στο τροχαίο, ενώ η Σιρίλα Μακένζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατάφερε να επιζήσει. Το ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Crash» επανάφερε την υπόθεση στο προσκήνιο.

Η Σιρίλα μίλησε για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες για το περιστατικό, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ. Επιμένει ότι η σύγκρουση ήταν ατύχημα. Ωστόσο οι εισαγγελείς και μέλη της τοπικής κοινότητας έχουν αντίθετη άποψη και η συζήτηση για την υπόθεση άνοιξε εκ νέου στις ΗΠΑ.

Πριν από τη συνέντευξή της για το «The Crash», η Σιρίλα δεν είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια της δίκης της. Καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2023 για τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν φόνο, επίθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή εργαλείων εγκλήματος.

Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αίτησης αναστολής μετά από 15 χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο Εισαγγελέας της Κομητείας Cuyahoga.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των οικογενειών και των φίλων των θυμάτων, καθώς και των αρχών επιβολής του νόμου και των εισαγγελέων.

Τι συνέβη το μοιραίο βράδυ

Γύρω στις 5:30 π.μ., η Σιρίλα οδηγούσε μαζί με τον Ρούσο και τον Φλάναγκαν, όταν εστρίψε σε έναν δρόμο και επιτάχυνε το όχημά της στα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Χτύπησε πάνω σε ένα κτίριο.

Ένας περαστικός εντόπισε το τροχαίο περίπου 45 λεπτά αργότερα και κάλεσε την αστυνομία. Τόσο ο Ρούσο όσο και ο Φλάναγκαν διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στο σημείο. Η Σιρίλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

«Περαιτέρω έρευνα του καταγραφέα δεδομένων συμβάντων της Toyota (γνωστού και ως μαύρο κουτί) αποκάλυψε ότι η Σιρίλα είχε πατήσει το δεξί της πόδι στο πεντάλ του γκαζιού μέχρι το τέρμα και ότι το πεντάλ του φρένου δεν πατήθηκε ποτέ πριν από την πρόσκρουση», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Ακριβώς επειδή δεν έκανε ποτέ την απόπειρα να σταματήσει το αυτοκίνητο οι δικαστικές αρχές την καταδίκασαν για φόνο εκ προμελέτης, αφού θεώρησαν ότι είχε σκοπό να σκοτώσει τους δύο νεαρούς μέσα στο αυτοκίνητο. Η ίδια και οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι είχε λιποθυμήσει και γι’ αυτό δεν πάτησε ποτέ το φρένο.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Ισχυρή χαλαζόπτωση στην Αρκαδία: Χιονισμένο τοπίο θυμίζουν οι δρόμοι στα Τρόπαια Γορτυνίας - Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

07:59ΚΟΣΜΟΣ

Μέσα στην πιο θανατηφόρα φυλακή του κόσμου: Ο λόγος που δεν σβήνουν ποτέ τα φώτα

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

06:43ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος - Η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ