The Crash: Το ντοκιμαντέρ του Netflix για 17χρονη που καταδικάστηκε για τη δολοφονία των φίλων της

Οι εισαγγελείς βασίστηκαν στα δεδομένα του καταγραφέα συμβάντων που έδειξαν ότι δεν πατήθηκε ποτέ το φρένο πριν το δυστύχημα, ενώ η Σιρίλα υποστήριξε ότι λιποθύμησε.

Ήταν 31 Ιουλίου 2022 περίπου στις 05:30 τα ξημερώματα όταν η τότε 17χρονη Σιρίλα Μακένζι οδηγούσε το αυτοκίνητό της και έπεσε σε έναν τοίχο με 160 χλμ/ώρα. Οι δύο συνεπιβάτες, ο σύντροφός της Ντομινίκ Ρούσο και ο φίλος τους, Νταβιόν Φλάναγκαν σκοτώθηκαν στο τροχαίο, ενώ η Σιρίλα Μακένζι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και κατάφερε να επιζήσει. Το ντοκιμαντέρ του Netflix με τίτλο «The Crash» επανάφερε την υπόθεση στο προσκήνιο.

Η Σιρίλα μίλησε για πρώτη φορά μπροστά στις κάμερες για το περιστατικό, στο πλαίσιο του ντοκιμαντέρ. Επιμένει ότι η σύγκρουση ήταν ατύχημα. Ωστόσο οι εισαγγελείς και μέλη της τοπικής κοινότητας έχουν αντίθετη άποψη και η συζήτηση για την υπόθεση άνοιξε εκ νέου στις ΗΠΑ.

Πριν από τη συνέντευξή της για το «The Crash», η Σιρίλα δεν είχε καταθέσει κατά τη διάρκεια της δίκης της. Καταδικάστηκε τον Αύγουστο του 2023 για τέσσερις κατηγορίες που αφορούσαν φόνο, επίθεση, ανθρωποκτονία από αμέλεια, κατοχή ναρκωτικών και κατοχή εργαλείων εγκλήματος.

Στη συνέχεια καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη με δυνατότητα αίτησης αναστολής μετά από 15 χρόνια, όπως ανακοίνωσε ο Εισαγγελέας της Κομητείας Cuyahoga.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνονται συνεντεύξεις των οικογενειών και των φίλων των θυμάτων, καθώς και των αρχών επιβολής του νόμου και των εισαγγελέων.

Τι συνέβη το μοιραίο βράδυ

Γύρω στις 5:30 π.μ., η Σιρίλα οδηγούσε μαζί με τον Ρούσο και τον Φλάναγκαν, όταν εστρίψε σε έναν δρόμο και επιτάχυνε το όχημά της στα 160 χιλιόμετρα την ώρα. Χτύπησε πάνω σε ένα κτίριο.

Ένας περαστικός εντόπισε το τροχαίο περίπου 45 λεπτά αργότερα και κάλεσε την αστυνομία. Τόσο ο Ρούσο όσο και ο Φλάναγκαν διαπιστώθηκε ότι είχαν χάσει τη ζωή τους στο σημείο. Η Σιρίλα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για να λάβει ιατρική περίθαλψη.

«Περαιτέρω έρευνα του καταγραφέα δεδομένων συμβάντων της Toyota (γνωστού και ως μαύρο κουτί) αποκάλυψε ότι η Σιρίλα είχε πατήσει το δεξί της πόδι στο πεντάλ του γκαζιού μέχρι το τέρμα και ότι το πεντάλ του φρένου δεν πατήθηκε ποτέ πριν από την πρόσκρουση», ανέφερε ο εισαγγελέας.

Ακριβώς επειδή δεν έκανε ποτέ την απόπειρα να σταματήσει το αυτοκίνητο οι δικαστικές αρχές την καταδίκασαν για φόνο εκ προμελέτης, αφού θεώρησαν ότι είχε σκοπό να σκοτώσει τους δύο νεαρούς μέσα στο αυτοκίνητο. Η ίδια και οι δικηγόροι της υποστήριξαν ότι είχε λιποθυμήσει και γι’ αυτό δεν πάτησε ποτέ το φρένο.