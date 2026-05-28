Ρόδος: Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι για μπαράζ διαρρήξεων σε επιχειρήσεις

Οι συλληφθέντες θα παραπεμφθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.

Δυο ανήλικοι ηλικίας 13 και 14 ετών αντίστοιχα, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχαν διαπράξει μπαράζ διαρρήξεων σε επιχειρήσεις της Ρόδου.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η αστυνομία, η σύλληψή τους έγινε χθες, Τετάρτη 27 Μαΐου, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για την παραπομπή τους στη δικαιοσύνη. Στη δικογραφία περιλαμβάνεται ακόμη ένας ανήλικος ημεδαπός, συνεργός τους.

Όπως προέκυψε, οι κατηγορούμενοι ενεργώντας με διαφορετική σύνθεση κάθε φορά, διέπραξαν συνολικά 4 διαρρήξεις επιχειρήσεων αφαιρώντας χρήματα και αντικείμενα, καθώς και ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.