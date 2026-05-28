Αστυνομικός έγινε viral: «Είδε» οδηγό με ακρωτηριασμένο άκρο ότι κρατούσε κινητό μ' αυτό κι οδηγούσε

Η οδηγός έβαλε τα γέλια και του έδειξε το χέρι της, το οποίο ήταν ακρωτηριασμένο από τον πήχη και κάτω

Μιχάλης Παπαδάκος

  • Ένα βίντεο από τη Φλόριντα δείχνει έναν αστυνομικό να σταματά μια γυναίκα οδηγό με ακρωτηριασμένο δεξί χέρι, κατηγορώντας την ότι κρατούσε το κινητό ενώ οδηγούσε.
  • Η οδηγός, Κάθλιν Τόμας, γέλασε και του έδειξε το ακρωτηριασμένο της χέρι, αποδεικνύοντας ότι δεν μπορούσε να κάνει ό,τι της καταλόγισε.
  • Ο αστυνομικός την σταμάτησε για υποψία οδήγησης με απόσπαση προσοχής, αλλά τελικά η Τόμας δεν διώχθηκε λόγω έλλειψης αποδείξεων.
  • Το βίντεο καταγράφηκε με την κάμερα του αστυνομικού και έγινε viral, προκαλώντας μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη Φλόριντα με πρωταγωνιστές έναν αστυνομικό και μία ακρωτηριασμένη οδηγό.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί στην bodycam του αστυνομικού, το όργανο της τάξης, ενημερώνει την οδηγό ότι την σταμάτησε, καθώς τον προσπέρασε στο δρόμο, κρατώντας το κινητό της με το δεξί της χέρι.

Η οδηγός έβαλε τα γέλια και του έδειξε το χέρι της, το οποίο ήταν ακρωτηριασμένο από τον πήχη και κάτω, λέγοντάς του ότι προφανώς δεν θα μπορούσε να ισχύει ο ισχυρισμός του.

Η Κάθλιν Τόμας, 36 ετών, σταμάτησε από αστυνομικό του γραφείου του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς τον Φεβρουάριο με την υποψία για οδήγηση με απόσπαση της προσοχής.

Ο αστυνομικός πλησίασε το όχημα της Τόμας στην άκρη της North Dixie Highway και της είπε ότι την εντόπισε «να κρατάει το τηλέφωνο με το δεξί της χέρι» και «να χειρίζεται το τηλέφωνο» ενώ οδηγούσε.

Το βίντεο που δημοσίευσε το CBS News έγινε αμέσως viral και σήκωσε μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ό,τι αφορά στη γυναίκα, δεν διώχθηκε εν τέλει, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

https://www.instagram.com/reel/DY25-wfEboR/
