Αστυνομικός έγινε viral: «Είδε» οδηγό με ακρωτηριασμένο άκρο ότι κρατούσε κινητό μ' αυτό κι οδηγούσε

Το γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο από τη Φλόριντα με πρωταγωνιστές έναν αστυνομικό και μία ακρωτηριασμένη οδηγό.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί στην bodycam του αστυνομικού, το όργανο της τάξης, ενημερώνει την οδηγό ότι την σταμάτησε, καθώς τον προσπέρασε στο δρόμο, κρατώντας το κινητό της με το δεξί της χέρι.

Η οδηγός έβαλε τα γέλια και του έδειξε το χέρι της, το οποίο ήταν ακρωτηριασμένο από τον πήχη και κάτω, λέγοντάς του ότι προφανώς δεν θα μπορούσε να ισχύει ο ισχυρισμός του.

Η Κάθλιν Τόμας, 36 ετών, σταμάτησε από αστυνομικό του γραφείου του σερίφη της κομητείας Παλμ Μπιτς τον Φεβρουάριο με την υποψία για οδήγηση με απόσπαση της προσοχής.

Ο αστυνομικός πλησίασε το όχημα της Τόμας στην άκρη της North Dixie Highway και της είπε ότι την εντόπισε «να κρατάει το τηλέφωνο με το δεξί της χέρι» και «να χειρίζεται το τηλέφωνο» ενώ οδηγούσε.

Το βίντεο που δημοσίευσε το CBS News έγινε αμέσως viral και σήκωσε μεγάλη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σε ό,τι αφορά στη γυναίκα, δεν διώχθηκε εν τέλει, λόγω έλλειψης αποδεικτικών στοιχείων.

