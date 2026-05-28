Χαρδαλιάς από την 5η Attica Green Expo: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επιλογή μας»

Οι Δήμοι θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση απορριμμάτων και θα υποστηριχθούν από την Περιφέρεια με σύγχρονο εξοπλισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία.

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε χαιρετισμό στη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση για το περιβάλλον παρουσιάζοντας το σχέδιο μετάβασης σε ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μητροπολιτικό πρότυπο ανάπτυξης.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη για όλους εμάς στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι ένα ακόμη σύνθημα. Το αποδεικνύουμε καθημερινά με τα έργα που υλοποιούνται σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με την τήρηση των σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, με ευρείες συνεργασίες, διαφάνεια και λογοδοσία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς απευθύνοντας χαιρετισμό στα εγκαίνια της 5ης Attica Green Expo, της μεγαλύτερης ετήσιας έκθεσης για το περιβάλλον, που έχει ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, το άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας και την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στηρίζοντας και φέτος έμπρακτα την Attica Green Expo, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στην έκθεση με δικό της περίπτερο μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν δράσεις και προγράμματα, καθώς επίσης και να αναδειχθεί η υλοποίηση των σχεδίων για τη δημιουργία ενός Λεκανοπεδίου πιο πράσινου, βιώσιμου και ανθεκτικού έναντι των προκλήσεων της εποχής μας.

«Στα μισά της θητείας έχουμε δρομολογήσει το 59,37% των αντιπλημμυρικών έργων»

«Βούλησή μας είναι να περνάμε από τις καλές προθέσεις στα μετρήσιμα αποτελέσματα» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, παραθέτοντας μια σειρά από χαρακτηριστικά παραδείγματα: «Όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησής μας, πριν ακόμη φτάσουμε στα μισά της θητείας μας, έχει ήδη δρομολογηθεί το 59,37% των σχετικών έργων για τα οποία δεσμευτήκαμε». Ανέφερε επίσης πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, και τα 55 έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν εξαγγελθεί, θα έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης. «Μιλάμε για έργα που επί δεκαετίες έμεναν εγκλωβισμένα στα χαρτιά, με μελέτες που δεν ωρίμαζαν και αρμοδιότητες που αλληλοεπικαλύπτονταν. Έργα που τώρα παίρνουν μορφή, με σχέδιο και χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί κάθε ευρώ έχει αξία μόνο όταν γίνεται έργο στο πεδίο. Και κάθε έργο έχει αξία μόνο όταν προστατεύει ανθρώπινες ζωές» όπως είπε.

«Η ταφή δεν είναι λύση, προχωράμε σε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων»

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. «Η Αττική, μια μητροπολιτική Περιφέρεια τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων, δεν μπορεί να συνεχίσει να μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον. Η ταφή δεν είναι λύση, είναι αδιέξοδο» υπογράμμισε. Ενημέρωσε μάλιστα ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια προχωρά το προσεχές διάστημα σε ένα νέο, ολιστικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε: «Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η τεχνική εσωτερική διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, με απόλυτη έμφαση στην ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σχέδιο που θα στηρίζεται σε τρεις καθαρούς άξονες: πολύ περισσότερη ανακύκλωση, αξιοποίηση του τελικού υπολείμματος για παραγωγή ενέργειας, και νέες υποδομές που θα λειτουργούν με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και απόλυτη ασφάλεια. Σε αυτή την προσπάθεια, οι Δήμοι θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, κι εμείς ως Περιφέρεια είμαστε έτοιμοι να τους στηρίξουμε έμπρακτα, με σύγχρονο εξοπλισμό, χρηματοδοτικά εργαλεία. Με τη δυναμική μας παρέμβαση στον ΕΔΣΝΑ και με απόλυτη προσήλωση στην εξυγίανση και τη διαφάνεια, κάνουμε πράξη μια νέα εποχή για τη διαχείριση των απορριμμάτων».

«Η μητροπολιτικότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης»

Ωστόσο, κατέληξε, «δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του αύριο με εργαλεία του χθες. Γι’ αυτό η Μητροπολιτικότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, η διαχείριση αποβλήτων, οι κρίσιμες υποδομές και η κλιματική ανθεκτικότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα της πρωτεύουσας Περιφέρειάς μας, απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό, ξεκάθαρους ρόλους, επαρκείς πόρους και πραγματική δυνατότητα παρέμβασης. Δεν ζητούμε περισσότερους τίτλους, ούτε περισσότερες καρέκλες. Ζητούμε περισσότερη ευθύνη, την οποία είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν θα κριθεί στις διακηρύξεις, αλλά στο αν οι πόλεις μας θα γίνουν πιο ασφαλείς, πιο καθαρές και πιο ανθρώπινες».

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού: Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας, ο Εκπρόσωπος Τύπου Περιφέρειας και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τύπου Κωνσταντίνος Ζώμπος, το τακτικό μέλος ΣΟΣΧΕ Βασιλική (Βίκυ) Καβαλλάρη και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.