Χαρδαλιάς από την 5η Attica Green Expo: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επιλογή μας»

Μιχάλης Παπαδάκος

Χαρδαλιάς από την 5η Attica Green Expo: «Η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί στρατηγική επιλογή μας»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Περιφέρεια Αττικής υλοποιεί στρατηγικά έργα βιώσιμης ανάπτυξης με έμφαση στην τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις και διαφάνεια.
  • Έχει δρομολογηθεί το 59,37% των αντιπλημμυρικών έργων, με στόχο την ολοκλήρωση 55 έργων μέχρι το 2027.
  • Η Περιφέρεια προετοιμάζει νέο ολιστικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων που δίνει έμφαση στην ανακύκλωση, την κυκλική οικονομία και τη δημιουργία νέων υποδομών.
  • Τονίζεται η ανάγκη για μητροπολιτική διακυβέρνηση με ενιαίο σχεδιασμό, σαφείς ρόλους και επαρκείς πόρους για την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων της Αττικής.
  • Οι Δήμοι θα έχουν κεντρικό ρόλο στη διαχείριση απορριμμάτων και θα υποστηριχθούν από την Περιφέρεια με σύγχρονο εξοπλισμό και χρηματοδοτικά εργαλεία.
Snapshot powered by AI

Ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς απηύθυνε χαιρετισμό στη μεγαλύτερη ετήσια έκθεση για το περιβάλλον παρουσιάζοντας το σχέδιο μετάβασης σε ένα πιο πράσινο και ανθεκτικό μητροπολιτικό πρότυπο ανάπτυξης.

«Η βιώσιμη ανάπτυξη για όλους εμάς στην Περιφέρεια Αττικής αποτελεί στρατηγική επιλογή και όχι ένα ακόμη σύνθημα. Το αποδεικνύουμε καθημερινά με τα έργα που υλοποιούνται σε ολόκληρο το Λεκανοπέδιο, με την τήρηση των σφιχτών χρονοδιαγραμμάτων, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις, με ευρείες συνεργασίες, διαφάνεια και λογοδοσία» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς απευθύνοντας χαιρετισμό στα εγκαίνια της 5ης Attica Green Expo, της μεγαλύτερης ετήσιας έκθεσης για το περιβάλλον, που έχει ως στόχο την ανταλλαγή απόψεων και πρακτικών, το άνοιγμα νέων διαύλων επικοινωνίας και την προώθηση καινοτόμων λύσεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

Στηρίζοντας και φέτος έμπρακτα την Attica Green Expo, η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει στην έκθεση με δικό της περίπτερο μέσω του οποίου δίνεται η ευκαιρία να παρουσιαστούν δράσεις και προγράμματα, καθώς επίσης και να αναδειχθεί η υλοποίηση των σχεδίων για τη δημιουργία ενός Λεκανοπεδίου πιο πράσινου, βιώσιμου και ανθεκτικού έναντι των προκλήσεων της εποχής μας.

sto3095.jpg

«Στα μισά της θητείας έχουμε δρομολογήσει το 59,37% των αντιπλημμυρικών έργων»

«Βούλησή μας είναι να περνάμε από τις καλές προθέσεις στα μετρήσιμα αποτελέσματα» σημείωσε ο κ. Χαρδαλιάς, παραθέτοντας μια σειρά από χαρακτηριστικά παραδείγματα: «Όσον αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αττικής, που αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα της διοίκησής μας, πριν ακόμη φτάσουμε στα μισά της θητείας μας, έχει ήδη δρομολογηθεί το 59,37% των σχετικών έργων για τα οποία δεσμευτήκαμε». Ανέφερε επίσης πως μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2027, και τα 55 έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που έχουν εξαγγελθεί, θα έχουν μπει σε τροχιά υλοποίησης. «Μιλάμε για έργα που επί δεκαετίες έμεναν εγκλωβισμένα στα χαρτιά, με μελέτες που δεν ωρίμαζαν και αρμοδιότητες που αλληλοεπικαλύπτονταν. Έργα που τώρα παίρνουν μορφή, με σχέδιο και χρηματοδότηση από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους. Γιατί κάθε ευρώ έχει αξία μόνο όταν γίνεται έργο στο πεδίο. Και κάθε έργο έχει αξία μόνο όταν προστατεύει ανθρώπινες ζωές» όπως είπε.

vst2346.jpg

«Η ταφή δεν είναι λύση, προχωράμε σε ένα ολιστικό σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων»

Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και το μεγάλο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. «Η Αττική, μια μητροπολιτική Περιφέρεια τεσσάρων εκατομμυρίων κατοίκων, δεν μπορεί να συνεχίσει να μεταθέτει το πρόβλημα στο μέλλον. Η ταφή δεν είναι λύση, είναι αδιέξοδο» υπογράμμισε. Ενημέρωσε μάλιστα ότι σε συνεργασία με την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, η Περιφέρεια προχωρά το προσεχές διάστημα σε ένα νέο, ολιστικό σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε: «Σε λίγες ημέρες ολοκληρώνεται η τεχνική εσωτερική διαβούλευση για το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, με απόλυτη έμφαση στην ανακύκλωση, στη διαλογή στην πηγή και στις αρχές της κυκλικής οικονομίας. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο σχέδιο που θα στηρίζεται σε τρεις καθαρούς άξονες: πολύ περισσότερη ανακύκλωση, αξιοποίηση του τελικού υπολείμματος για παραγωγή ενέργειας, και νέες υποδομές που θα λειτουργούν με αυστηρούς περιβαλλοντικούς κανόνες και απόλυτη ασφάλεια. Σε αυτή την προσπάθεια, οι Δήμοι θα είναι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές, κι εμείς ως Περιφέρεια είμαστε έτοιμοι να τους στηρίξουμε έμπρακτα, με σύγχρονο εξοπλισμό, χρηματοδοτικά εργαλεία. Με τη δυναμική μας παρέμβαση στον ΕΔΣΝΑ και με απόλυτη προσήλωση στην εξυγίανση και τη διαφάνεια, κάνουμε πράξη μια νέα εποχή για τη διαχείριση των απορριμμάτων».

vst2305.jpg

«Η μητροπολιτικότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης»

Ωστόσο, κατέληξε, «δεν μπορούμε να αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις του αύριο με εργαλεία του χθες. Γι’ αυτό η Μητροπολιτικότητα αποτελεί αναγκαία συνθήκη μιας αποτελεσματικής διακυβέρνησης. Το κυκλοφοριακό, η πολιτική προστασία, η διαχείριση αποβλήτων, οι κρίσιμες υποδομές και η κλιματική ανθεκτικότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν την καθημερινότητα της πρωτεύουσας Περιφέρειάς μας, απαιτούν ενιαίο σχεδιασμό, ξεκάθαρους ρόλους, επαρκείς πόρους και πραγματική δυνατότητα παρέμβασης. Δεν ζητούμε περισσότερους τίτλους, ούτε περισσότερες καρέκλες. Ζητούμε περισσότερη ευθύνη, την οποία είμαστε πανέτοιμοι να αναλάβουμε. Γιατί η πράσινη μετάβαση δεν θα κριθεί στις διακηρύξεις, αλλά στο αν οι πόλεις μας θα γίνουν πιο ασφαλείς, πιο καθαρές και πιο ανθρώπινες».

Τον κ. Νίκο Χαρδαλιά συνόδευαν η Αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, η Αντιπεριφερειάρχης Νοτίου Τομέα Αθηνών Γεωργία (Τζίνα) Αδαμοπούλου, η Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού: Ευγενία Μπαρμπαγιάννη – Αδαμοπούλου, ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής: Χαράλαμπος (Μπάμπης) Σιάτρας, ο Εκπρόσωπος Τύπου Περιφέρειας και εντεταλμένος σύμβουλος για θέματα Τύπου Κωνσταντίνος Ζώμπος, το τακτικό μέλος ΣΟΣΧΕ Βασιλική (Βίκυ) Καβαλλάρη και η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής, Έλενα Ράπτη.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:48ΚΟΣΜΟΣ

Βανς για συνομιλίες ΗΠΑ και Ιράν: Έχει σημειωθεί «μεγάλη πρόοδος»

02:22ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: Κανένα αμερικανικό αεροσκάφος δεν καταρρίφθηκε στο Ιράν

01:58ΚΟΣΜΟΣ

Αυστρία: Κάθειρξη 15 ετών σε 21χρονο που σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε συναυλία της Τέιλορ Σουίφτ

01:34ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ρολάν Γκαρός : Ήττα κι αποκλεισμός για τον Τσιτσιπά από τον Ιταλό Ματέο Αρνάλντι

01:10ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Πανελλαδικό Δίκτυο Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους Υποψηφίους – Δωρεάν γραμμή 155

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:57ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Άγρια επίθεση με πέτρες σε γυναίκα στη μέση του δρόμου

23:46ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φορτηγό ξήλωσε εναέρια πινακίδα και έπεσε σε μάντρα - Σε σοβαρή κατάσταση ο οδηγός

23:37ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένα μικρό ταλέντο με μεγάλη ψυχή που ξεσήκωσε όλο το κέντρο - Δείτε βίντεο

23:31ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Ντόναλντ Νιούχαουζ, ο μεγιστάνας πίσω από την αυτοκρατορία μέσων ενημέρωσης

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

23:28ΕΛΛΑΔΑ

Βόλος: 19χρονος επιτέθηκε πισώπλατα σε φύλακα στο Ίδρυμα Ανηλίκων - Τον χτύπησε στο κεφάλι

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Φθιώτιδα: Φωτιά σε επιχείρηση

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Πριγκίπισσα Νταϊάνα: Βρέθηκε αδημοσίευτη επιστολή -Τι έγραφε για τον Κάρολο και τον μήνα του μέλιτος

23:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης: «Ήχοι έκρηξης ακούστηκαν στα Στενά του Ορμούζ»

23:17ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Γυναίκα έπεσε σε λακκούβα και έκανε 40 ράμματα

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:01ΚΟΣΜΟΣ

Οι 42 «γαμπροί της Ευτυχίας» - Διάλεξαν νύφη, ντύθηκαν για γάμο, αλλά έμειναν στο ράφι

22:58ΜΠΑΣΚΕΤ

Ολυμπιακός - ΑΕΚ 94-77: «Ερυθρόλευκο» το πρώτο… βήμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:34TRAVEL

TripAdvisor: Ελληνική, η ομορφότερη παραλία στον κόσμο

21:02LIFESTYLE

Τζόνι Ντεπ: Του «άδειασαν» την τραπεζική κάρτα, αλλά δεν κατάλαβε ότι του έλειπαν 600.000 ευρώ

21:40ΚΟΣΜΟΣ

«Αν το βάλεις στα πόδια, θα σε σκοτώσω»: Συγκλονίζει την Ιταλία ο ομαδικός βιασμός τουρίστριας από συμμορία μεταναστών - 72 μαρτυρικές ώρες

15:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα σενάρια για τη ΔΕΘ: Αυξήσεις στις συντάξεις, ενίσχυση ελευθέρων επαγγελματιών, μείωση ασφαλιστικών εισφορών και 1 δισ. για στήριξη ΜΜΕ επιχειρήσεων - Τα σχέδια Μητσοτάκη

09:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Έρχεται επικίνδυνο 24ώρο» - Προειδοποίηση Κλέαρχου Μαρουσάκη

20:23ΚΟΣΜΟΣ

Αποκάλυψη: Αυτή είναι η δικαστής που οι θορυβώδεις ερωτικές επαφές με τον αστυνομικό εραστή της αναστάτωσαν τις δικαστικές αίθουσες

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Θανατώθηκε η Happy η ελεφαντίνα - Απέδειξε ότι τα θηλαστικά μπορούν να αναγνωρίζουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη

11:16ΣΕΙΣΜΟΙ

Επιμένει ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος για τον Κορινθιακό - Η ανησυχητική ακολουθία των προσεισμών

20:20ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αυτοί είναι οι πιστολέρο της Πατησίων - Ναρκωτικά, ληστείες, δολοφονίες στο «βιογραφικό» τους

21:24ΕΛΛΑΔΑ

Ασπρόπυργος: Όχημα εμβόλισε άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ - Τους εγκατέλειψε

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Οδηγός: Πώς να ξεχωρίζεις τις οχιές από τα ακίνδυνα φίδια στην Ελλάδα

22:14LIFESTYLE

Άννα Βίσση σε Τραϊανό Δέλλα: «Ακόμα και στην απουσία της να συνεχίσεις να τη νιώθεις στο πλευρό σου»

17:35WHAT THE FACT

Η NASA υπολόγισε: Η Κίνα μπορεί να αλλάξει τη Γη με ένα γέμισμα των Τριών Φαραγγιών

00:46ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Ανησυχία από το Βερολίνο για τις εξελίξεις στην Τουρκία

00:24ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Καταρρίφθηκε «αμερικανικό αεροσκάφος» στην Μπουσέρ – Προειδοποιητικά πυρά σε πλοία στο Ορμούζ

23:10ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 29 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

22:27ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (28/5): Ένας τυχερός κέρδισε 1.148.489 στην πρώτη κατηγορία

20:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτό είναι το επιτελείο του κόμματος Καρυστιανού: Τα 6 πρόσωπα που συγκροτούν τον στενό πυρήνα

11:48ΣΕΙΣΜΟΙ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος: Η σχέση της οσμής στα νότια με έναν επερχόμενο σεισμό

23:29LIFESTYLE

Γωγώ Μαστροκώστα: Ραγίζει καρδιές η Κέλλυ Κελεκίδου - «Καλέ μου άγγελε, που πας;»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ