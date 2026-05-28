Μήνυμα Ζαχαράκη για Πανελλήνιες 2026: Σημαντικός σταθμός, αλλά όχι μοναδικός για το μέλλον των νέων

Οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τη μοναδική στιγμή που καθορίζει τη ζωή και το μέλλον των νέων ανθρώπων

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Οι εξετάσεις αποτελούν έναν σημαντικό σταθμό, αλλά όχι τη μοναδική στιγμή που καθορίζει τη ζωή και το μέλλον των νέων ανθρώπων, υπογραμμίζει στο μήνυμά της για τις Πανελλήνιες 2026 η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη.

Η υπουργός αναγνωρίζει την πίεση, την αγωνία και την κούραση που συνοδεύουν τη μακρά προετοιμασία των μαθητών, υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η αξία κάθε παιδιού δεν μπορεί να αποτυπωθεί σε έναν βαθμό ή σε μία μόνο εξεταστική διαδικασία. Παράλληλα, κάλεσε τους υποψηφίους να εμπιστευτούν τις δυνάμεις και την προετοιμασία τους, επισημαίνοντας πως το άγχος είναι φυσιολογικό και συνδέεται με την προσπάθεια που έχουν καταβάλει όλο το προηγούμενο διάστημα.

Η κ. Ζαχαράκη αναφέρθηκε ακόμη στις πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες που ανοίγονται μπροστά στους νέους, σημειώνοντας ότι η ζωή προσφέρει διαφορετικές διαδρομές και αφετηρίες για τον καθένα: «Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο μήνυμά της προς τους μαθητές, στους οποίους ευχήθηκε καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

Ολόκληρο το μήνυμα της Σοφίας Ζαχαράκη

Σε λίγες ημέρες θα βρεθείτε σε μια αίθουσα σαν αυτή, για να ολοκληρώσετε μια μεγάλη διαδρομή γεμάτη προσπάθεια, αγωνία, κούραση, επιμονή και όνειρα.

Ξέρω καλά ότι αυτή η περίοδος είναι απαιτητική και φορτισμένη για πολλές και πολλούς από εσάς.

Θέλω όμως σήμερα να σας πω κάτι ουσιαστικό:

Οι Πανελλαδικές Εξετάσεις είναι μια σημαντική στιγμή. Δεν είναι όμως η μοναδική στιγμή που θα καθορίσει τη ζωή σας. Είναι ένας σημαντικός σταθμός της πορείας σας, όχι ολόκληρη η διαδρομή σας.

Ένας βαθμός αποτυπώνει μια προσπάθεια σε μια συγκεκριμένη ημέρα και σε ένα συγκεκριμένο μάθημα. Δεν μπορεί να αποτυπώσει την αξία σας ως ανθρώπων, τη δύναμη του χαρακτήρα σας, τα ταλέντα σας ή όλα όσα μπορείτε να πετύχετε παρακάτω στη ζωή σας.

Αυτό που έχει πραγματική σημασία είναι η προσπάθεια που κάνατε όλο αυτό το διάστημα. Οι ώρες που αφιερώσατε. Οι δυσκολίες που ξεπεράσατε. Οι στιγμές που κουραστήκατε αλλά συνεχίσατε.

Και γι’ αυτό πρέπει να αισθάνεστε περήφανοι για τον εαυτό σας.

Το άγχος που αισθάνεστε είναι φυσιολογικό. Σημαίνει ότι νοιάζεστε, ότι προσπαθήσατε, ότι δώσατε τον καλύτερό σας εαυτό. Εμπιστευθείτε την προετοιμασία σας, κρατήστε καθαρό μυαλό και προχωρήστε με πίστη στις δυνατότητές σας.

Θέλω επίσης να θυμάστε κάτι ακόμη:

Η ζωή έχει περισσότερους δρόμους απ’ όσους πολλές φορές μπορούμε να δούμε σήμερα. Με επιλογές, νέες ευκαιρίες και διαφορετικές αφετηρίες για τον καθένα.

Ανήκετε στις γενιές που δεν σας φοβίζουν οι αλλαγές, τις κυνηγάτε, προετοιμάζεστε γι’ αυτές και τις προετοιμάζετε.

Οι οικογένειές σας, οι εκπαιδευτικοί σας και όλοι εμείς στεκόμαστε δίπλα σας με εμπιστοσύνη, πίστη και περηφάνια.

Σας εύχομαι καλή δύναμη και καλή επιτυχία.

