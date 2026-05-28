Τηλεθέαση - βραδινή ζώνη: Ποιοι πρόγραμμα κατέκτησε την πρώτη θέση;

Το βράδυ της Τετάρτης, σειρές και «MasterChef» διασταύρωσαν τα ξίφη τους με τα ραβασάκια της Nielsen να δείχνουν τον νικητή της ζώνης.

Χαρακτηριστικά, η τρυφερή κωμωδία «Μπαμπά σ’αγαπώ» του ALPHA έκανε 19,7% στο σύνολο και 19,1% στο δυναμικό κοινό. Ο «Άγιος Έρωτας», που συνέχισε, κατέγραψε 18% στο σύνολο και 14,9% στο δυναμικό κοινό. Το «Σπίτι δίπλα στο ποτάμι», που ολοκλήρωσε τη βραδιά μυθοπλασίας στο κανάλι, κράτησε παρέα στο 14% του συνόλου και στο 9,7% του δυναμικού κοινού.

Στον ΑΝΤ1, ο ποδοσφαιρικός αγώνας Κρίσταλ Πάλας-Ράγιο Βαγιεκάνο σημείωσε 14,4% στο σύνολο και 15,2% στο δυναμικό κοινό. Στο STAR, το «MasterChef» έκανε 11,7% στο σύνολο και 14,3% στο δυναμικό κοινό.

Στο μετερίζι του MEGA, η σειρά «Μια νύχτα μόνο» έκανε 14,9% στο σύνολο και 8% στο δυναμικό κοινό. «Η Γη της ελιάς», που πήρε τη σκυτάλη, κατέγραψε 16% και 7,3% στο δυναμικό κοινό.

Όπως αποτυπώνεται, κάποιες από τις σειρές του ALPHA κερδίζουν την καρδιά των τηλεθεατών. Το «MasterChef», όμως, που είναι στον αέρα για τρεις περίπου ώρες, κρατά ένα σταθερό μερίδιο κοινού που αποδεικνύει τη δυναμική του. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι εδώ και αρκετές σεζόν είναι από τα δυνατά χαρτιά του STAR.

