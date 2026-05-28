Τζέσικα Άλμπα: Η θερμή χειραψία με τον Λιονέλ Μέσι, παρουσία του συντρόφου της Ντάνι Ραμίρεζ

Η Τζέσικα Άλπμα μοιράζεται αρκετά συχνά στιγμές από την καθημερινότητά της με τους διαδικτυακούς της φίλους, όπως έκανε και με τη νέα της ανάρτηση στο Instagram, το βράδυ της Τετάρτης (27/5).

Καθώς αναπολούσε το «υπερδραστήριο» Σαββατοκύριακό της, η 45χρονη ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους followers της κάποιες από τις ενδιαφέρουσες και ξέγνοιαστες στιγμές που βίωσε.

Η Άλμπα βρέθηκε στο event για τη συνεργασία του Λιονέλ Μέσι με την Adidas, στο πλαίσιο της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου 2026. Μάλιστα, στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε στα social media την βλέπουμε σε μία θερμή χειραψία με τον θρύλο του ποδοσφαίρου, παρουσία του συντρόφου της, Ντάνι Ραμίρεζ.

Σε άλλες φωτογραφίες που ανήρτησε, η ηθοποιός φαίνεται να απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης στο Μαϊάμι, όπου βρέθηκε με τον 33χρονο σύντροφό της για το τριήμερο του «Memorial Day».

«Γιόρτασα τη συνεργασία των Lionel Messi x Kith x Adidas, απόλαυσα στιγμές στην παραλία, ένα μικρό spa reset στο The Setai Miami Beach και γεύματα που ακόμα σκέφτομαι 10/10», έγραψε στην λεζάντα της ανάρτησής της η 45χρονη ηθοποιός.

Το ζευγάρι χαλάρωσε στην παραλία του Μαϊάμι, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και φιλιά τόσο μέσα όσο και έξω από τη θάλασσα, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που ειδαν το φως της δημοσιότητας. Οι δυο τους έδειχναν ξέγνοιαστοι και ερωτευμένοι, απολαμβάνοντας τρυφερές στιγμές δίπλα στον ωκεανό.

