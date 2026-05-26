Πενέλοπε Κρουζ: Η στιγμή που ο γιατρός της ανακοίνωσε ότι έχει ανεύρισμα στον εγκέφαλο

Η Πενέλοπε Κρουζ αποκάλυψε την περιπέτεια που βίωσε κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «La Bola Negra», όταν ο γιατρός της ανακοίνωσε ότι έχει ανεύρισμα στον εγκέφαλο.

Η 52χρονη Ισπανίδα ηθοποιός δήλωσε πως «πίστεψε ότι θα πεθάνει» ενώ συμμετείχε στην παραγωγή της «La Bola Negra», η οποία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών το βράδυ της Πέμπτης.

Η Πενέλοπε Κρουζ / AP

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου για την ταινία — έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ των Καννών το βράδυ της Πέμπτης (21/5) — η Κρουζ περιέγραψε τη «σουρεαλιστική» περιπέτεια υγείας που πέρασε.

Η ηθοποιός είπε ότι έλαβε τα νέα από γιατρό το βράδυ πριν ξεκινήσουν τα νυχτερινά γυρίσματα. «Ετοιμαζόμασταν να βγούμε, φορούσα την περούκα μου και τότε μου είπαν: “Λοιπόν, φαίνεται ότι έχετε κάποιο ανεύρυσμα στον εγκέφαλο”», ανέφερε.

Περιγράφοντας την αντίδρασή της, είπε: «Πίστεψα ότι θα πεθάνω. Ήταν κάτι εντελώς σουρεαλιστικό στη ζωή μου».

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θεώρησε πως επρόκειτο για «κακόγουστο αστείο», ωστόσο οι γιατροί τελικά της έδωσαν άδεια να συνεχίσει κανονικά τα γυρίσματα την επόμενη ημέρα.

Στη συνέχεια ευχαρίστησε τους συνεργάτες της στην ταινία για τη στήριξή τους, λέγοντας: «Τα γυρίσματα δεν επρόκειτο να σταματήσουν. Και για μένα είναι πολύ σημαντικό να μιλάμε για όλα αυτά. Είναι σημαντικό να μοιραζόμαστε πληροφορίες για το πού μπορούν να σε οδηγήσουν τέτοιοι ρόλοι — βιώνεις όλα αυτά τα πράγματα μαζί, και παρ’ όλες τις δυσκολίες μπορείς να συνεχίσεις τη ζωή σου. Νομίζω πως αυτοί ήταν οι μόνοι άνθρωποι που γνώριζαν όλες τις λεπτομέρειες και μου πρόσφεραν απίστευτη στήριξη».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης Τύπου, η Πενέλοπε Κρουζ εξήγησε γιατί επέλεξε να συμμετάσχει στην ταινία, παρότι ο ρόλος της έχει περιορισμένο χρόνο εμφάνισης.

«Δεν βασίζω την απόφασή μου στο πόσα λεπτά εμφανίζεται ο χαρακτήρας μου στο σενάριο», είπε, προσθέτοντας: «Θέλω να συμμετέχω σε πράγματα που έχουν σημασία, που μιλούν πραγματικά στην ψυχή μου. Όταν διάβασα αυτό το σενάριο, ανακάλυψα μια φανταστική ιστορία και ένιωσα πως θα ήταν υπέροχο να συμμετέχω σε κάτι πιο σημαντικό από το να γυρίσω απλά μία ακόμη ταινία».

