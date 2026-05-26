Αγρίνιο: Φίδι δάγκωσε και τραυμάτισε γυναίκα - Δείτε βίντεο

Κίνδυνο για τη ζωή της διέτρεξε μία γυναίκα από το Καινούργιο Αγρινίου που δέχθηκε δάγκωμα φιδιού, την ώρα που περπατούσε στο δρόμο την περασμένη Παρασκευή.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, η ίδια έζησε στιγμές αγωνίας όταν άρχισε να πονά το δεξί της πόδι χωρίς όμως να έχει αντιληφθεί τι προηγήθηκε. Μεταφέρθηκε με αυτοκίνητο στο Νοσοκομείο Αγρινίου υποπτευόμενη ότι έχει δεχθεί κάποιο τσίμπημα που θα μπορούσε να της δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα.

Στη νοσηλευτική μονάδα της πόλης ο πόνος στο πόδι έγινε πιο οξύς, άρχισε να ζαλίζεται και να νιώθει πονοκέφαλο ενώ ακολούθησαν εμετοί. Οι γιατροί διαπίστωσαν ότι δέχθηκε δάγκωμα από φίδι (εικάζεται οχιά), χωρίς η ίδια να το καταλάβει. Το γεγονός ότι προσήλθε έγκαιρα στα Επείγοντα αποδείχθηκε σωτήριο. Κρίθηκε αναγκαία η εσπευσμένη διακομιδή της στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας όπου μάλιστα νοσηλεύθηκε για τρεις ημέρες στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Τελικά η περιπέτειά της γυναίκας από το Κανιούργιο είχε αίσιο τέλος καθώς βγήκε από τη ΜΕΘ αλλά εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου.

