Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

H οχιά επιτέθηκε στο παιδί όταν προσπάθησε να σηκώσει το φίδι, διακόπτοντας την χειμερία νάρκη του

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

  • Ένα 13χρονο παιδί στη Σύρο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά από δάγκωμα οχιάς.
  • Το περιστατικό συνέβη τη Μεγάλη Παρασκευή κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας.
  • Το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα σε νοσοκομείο και λαμβάνει ιατρική φροντίδα για το δηλητηριώδες δάγκωμα.
  • Στην Ελλάδα ζουν αποκλειστικά είδη οχιάς του γένους Vipera, τα μόνα ιθαγενή δηλητηριώδη φίδια της χώρας.
Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονο παιδί στη Σύρο, έπειτα από δάγκωμα οχιάς που σημειώθηκε το μεσημέρι της Μεγάλης Παρασκευής, κατά τη διάρκεια οικογενειακής βόλτας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη όταν το παιδί επιχείρησε να σηκώσει το φίδι από το έδαφος, διακόπτοντας την κατάσταση χειμερίας νάρκης σύμφωνα με τον Alpha. Η οχιά αντέδρασε άμεσα και το δάγκωσε.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε το παιδί στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί προχώρησαν στις απαραίτητες ιατρικές παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση του δηλητηριώδους δαγκώματος.

Το παιδί παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται σοβαρή, όπως αναφέρει η ΕΡΤ.

Πώς μπορούμε να αποφύγουμε μια επίθεση οχιάς

Μέχρι τα τέλη του εικοστού αιώνα, η ταχύτητα της επίθεσης μιας οχιάς μπορούσε να μετρηθεί μόνο μέσω της παρατήρησης. Αυτό, όμως, άλλαξε με την εισαγωγή μιας νέας τεχνολογίας στην βιντεοσκόπηση, η οποία είναι ικανή να καταγράφει χιλιάδες καρέ ανά δευτερόλεπτο. Με αυτά τα νέα εργαλεία, οι ερευνητές μπόρεσαν επιτέλους να μετρήσουν την πλήρη επίθεση μιας οχιάς, από την έναρξη της κίνησης του κεφαλιού μέχρι την επαφή της με το θήραμα και τέλος την απόσυρση των δοντιών της.

Σε μια έρευνα που δημοσιεύτηκε το 2025 στο Journal of Experimental Biology, ερευνητές διεξήγαγαν την πρώτη μεγάλης κλίμακας μελέτη σύγκρισης σχετικά με την απόδοση της επίθεσης 36 διαφορετικών ειδών οχιάς. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Τα φίδια έδειξαν εκπληκτικά γρήγορες αντιδράσεις στις επιθέσεις τους — μεταξύ 40 και 90 χιλιοστών του δευτερολέπτου — ανάλογα με το είδος, τη θερμοκρασία και το περιβάλλον.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι, σε αντίθεση με τις κινήσεις των θηλαστικών που βασίζονται στην αισθητηριακή ανατροφοδότηση (sensory feedback) κατά την εκτέλεση μιας επίθεσης, αυτή μιας οχιά είναι καθοριστική. Αυτό σημαίνει ότι μόλις μια οχιά ξεκινήσει μια επίθεση, δεν μπορεί να την αλλάξει εν κινήσει και να σταματήσει. Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι συγκρίσεις του χρόνου αντίδρασης έχουν σημασία: οι άνθρωποι δεν έχουν κανένα τρόπο να αντιδράσουν σε μια επίθεση οχιάς, επειδή το φίδι δεν περιμένει feedback. Εκτελεί ένα κινητικό μοτίβο που έχει τελειοποιηθεί μέσα σε εκατομμύρια χρόνια εξέλιξης του είδους.

Ο χρόνος αντίδρασης του ανθρώπου, από την άλλη πλευρά, περιορίζεται σοβαρά από το τρόπο που είναι βιολογικά φτιαγμένο το σώμα του.

Πιο συγκεκριμένα, όταν ένας άνθρωπος έχει ένα οπτικό ερέθισμα το οποίο θα τον οδηγήσει στο να αντιδράσει το σώμα του, η διεργασία είναι ως εξής:

  1. Το ερέθισμα πρέπει να ταξιδέψει από τον αμφιβληστροειδή στον εγκέφαλο.
  2. Στην συνέχεια να το επεξεργαστεί ο ινιακός λοβός.
  3. Μετά πρέπει να μετατραπεί σε κινητική εντολή ή αντίδραση.
  4. Και τέλος να σταλεί αυτή η εντολής στους μυς.

Σε πρακτικό επίπεδο, αυτό το χάσμα μεταξύ ερεθίσματος και αντίδρασης δημιουργεί ένα σκληρό φυσιολογικό «όριο». Κανένα επίπεδο εκπαίδευσης, επαγρύπνησης ή εμπειρίας δεν μπορεί να το ξεπεράσει.

Από βιολογική άποψη, αυτός ο χρόνος αντίδρασης τοποθετεί τις οχιές σε μια μοναδική κατηγορία. Οι επιθέσεις τους είναι αρκετά γρήγορες ώστε να ξεπερνούν ακόμη και τις ταχύτερες αισθητηριοκινητικές αντιδράσεις οποιουδήποτε θηλαστικού, πράγμα που σημαίνει ότι η αποφυγή μιας τέτοιας επίθεσης εξαρτιέται πλήρως από την πρόβλεψή της, και όχι από την αντίδραση σε αυτήν. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ζώα που επιβιώνουν μια τέτοια επίθεση συχνά βασίζονται στην απόσταση, την επαγρύπνηση ή τις ακανόνιστες κινήσεις. Η ταχύτητα από μόνη της δεν αρκεί.

Πώς μια οχιά επιτίθεται με τέτοια ταχύτητα

Σύμφωνα με μια σημαντική μελέτη που δημοσιεύτηκε το 1998 στο Journal of Experimental Biology, η επίθεση μιας οχιάς τροφοδοτείται από ένα εξειδικευμένο μυοσκελετικό σύστημα, το οποίο έχει σχεδιαστεί να επιταχύνει ξαφνικά και όχι να βάζει συνεχή δύναμη.

Μερικά βασικά ανατομικά χαρακτηριστικά αυτού του συστήματος είναι:

  • Έχει εξαιρετικά ευέλικτους αυχενικούς σπόνδυλους γεγονός που του επιτρέπει να κουνήσει γρήγορα το κεφάλι του
  • Αποθηκεύει ελαστική ενέργεια στους μυς και τένοντες του, ενισχύοντας την «ισχύ» εξόδου μιας επίθεσης
  • Συνήθως επιτίθεται από κοντά για να μειωθεί ο χρόνος που απαιτείται για να φτάσει στο στόχο
  • Ενεργοποιεί τους μύες του πριν ξεκινήσει την επίθεση

Είναι συναρπαστικό το γεγονός ότι οι μύες που χρησιμοποιεί μια οχιά για να επιτεθεί αρχίζουν να ενεργοποιούνται πριν εμφανίσει οποιαδήποτε ορατή κίνηση, προετοιμάζοντας το σύστημα της για άμεση απελευθέρωση. Αυτή η «φόρτιση» επιτρέπει στις οχιές να παράγουν εξαιρετική επιτάχυνση σε πολύ μικρές αποστάσεις.

Επιπλέον, οι οχιές δεν κρατούν το θήραμά τους στο στόμα τους κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Δαγκώνουν και στη συνέχεια αποσύρονται αμέσως καθώς το δηλητήριο αρχίζει να δρα. Αυτό μειώνει τον κίνδυνο τραυματισμού του φιδιού, ενώ παράλληλα δίνει προτεραιότητα στην ταχύτητα έναντι της δύναμης.

Όμως, όπως όλα τα ερπετά, οι οχιές είναι ψυχρόαιμα ζώα: το κρύο αίμα τους, τις αναγκάζει να αναζητούν θερμότητα από εξωτερικές πηγές. Εξαιτίας αυτού, η ταχύτητα της επίθεσής τους επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη θερμοκρασία. Με λίγα λόγια, ένα θερμότερο φίδι μπορεί να επιτεθεί γρηγορότερα, αλλά ακόμη και σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες, πολλές οχιές εξακολουθούν να ξεπερνούν τους χρόνους αντίδρασης των θηλαστικών.

