CNN: Το Ιράν τοποθέτησε νάρκες στις εισόδους των σηράγγων των πυρηνικών εγκαταστάσεων   

Εν μέσω φόβων για σχέδιο κατάληψης από τις ΗΠΑ

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

CNN: Το Ιράν τοποθέτησε νάρκες στις εισόδους των σηράγγων των πυρηνικών εγκαταστάσεων   
ΚΟΣΜΟΣ
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Το Ιράν έχει εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές του να απομονώσει τα αποθέματά του σε ουράνιο προκαλώντας σκόπιμα την κατάρρευση σηράγγων και τοποθετώντας εκρηκτικές νάρκες στις εισόδους, εν μέσω φόβων για πιθανή επιχείρηση των ΗΠΑ με στόχο την κατάσχεση του υλικού, ανέφερε το CNN, επικαλούμενο πέντε πηγές που είναι εξοικειωμένες με τις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες.

Το ρεπορτάζ ανέφερε ότι η πρόσβαση σε περίπου μισό τόνο εμπλουτισμένου ουρανίου είναι πλέον πολύ πιο δύσκολη, επικίνδυνη και χρονοβόρα από ό,τι ήταν πριν από ένα μήνα, όταν ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπονοούσε δημοσίως ότι ο αμερικανικός στρατός θα μπορούσε να κινηθεί για να το κατασχέσει.

Οι πρόσθετες οχυρώσεις θα μπορούσαν να περιπλέξουν μια προτεινόμενη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, η οποία, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, θα απαιτούσε από την Τεχεράνη να παραδώσει το εμπλουτισμένο ουράνιό της για καταστροφή και απομάκρυνση από τη χώρα.

Το CNN ανέφερε ότι η διεθνής κοινότητα πιστεύει ότι το μεγαλύτερο μέρος του αποθέματος βρίσκεται σε σήραγγες που έχουν καταρρεύσει στο πυρηνικό συγκρότημα του Ισφαχάν, ενώ μέρος του υλικού φυλάσσεται σε άλλες εγκαταστάσεις.


Εμπειρογνώμονες που επικαλείται το CNN δήλωσαν ότι ακόμη και το Ιράν θα αντιμετώπιζε πλέον μια επικίνδυνη και πολύπλοκη αποστολή για την ανάκτηση του ουρανίου, η οποία θα απαιτούσε βαρύ εξοπλισμό εκσκαφής και επιχειρήσεις αποναρκοθέτησης.

Ο Σκοτ Ρόκερ, πρώην ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ για την απομάκρυνση πυρηνικού υλικού, δήλωσε ότι η κατάσταση θα μπορούσε επίσης να δώσει στο Ιράν περιθώριο να ισχυριστεί ότι μέρος του αποθέματος δεν χρήζει επανόρθωσης δημιουργώντας αμφιβολίες σχετικά με την πλήρη επαλήθευση.

Το σχέδιο που δεν εφαρμόστηκε

Το CNN είχε αναφέρει προηγουμένως ότι ο αμερικανικός στρατός ετοίμασε σχέδια τον Μάιο για πιθανή χερσαία επιχείρηση στο Ιράν με σκοπό την κατάσχεση του υλικού, αλλά ο Τραμπ ανέστειλε το σχέδιο μετά από προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να προκαλέσει σοβαρή αντίδραση από το Ιράν, να παρατείνει τον πόλεμο, να διαταράξει την παγκόσμια οικονομία και να προκαλέσει σημαντικές απώλειες στις ΗΠΑ.

Η έκθεση ανέφερε ότι η απομάκρυνση του ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο οποιασδήποτε συμφωνίας θα απαιτούσε πιθανώς μια εξειδικευμένη κινητή εγκατάσταση ουρανίου των ΗΠΑ, οργανωμένη μέσω της Εθνικής Διοίκησης Πυρηνικής Ασφάλειας στο Εθνικό Εργαστήριο Oak Ridge.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι η εξασφάλιση του υλικού αποτελεί προτεραιότητα στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, αλλά το CNN ανέφερε ότι ακόμη και οι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες στην απομάκρυνση πυρηνικού υλικού θα χρειαστούν σημαντικό χρόνο για να ολοκληρώσουν το έργο.

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