Πατέρας Απόστολου Σίσκου στο Newsbomb: «Μέχρι τα 12, έκανε 137 ρεκόρ - Ακόμη δεν έχουν καταρριφθεί»

Ο Απόστολος Σίσκος ρίχνεται στη «μάχη» των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης, στο Παρίσι – Ο πατέρας του, Νίκος, μιλά στο Newsbomb για τις θυσίες της οικογένειας, το ρίσκο της μετακόμισης και το αποψινό ραντεβού του 21άχρονου πρωταθλητή με την ιστορία

Γιάννης Νικηφοράκης

Πατέρας Απόστολου Σίσκου στο Newsbomb: «Μέχρι τα 12, έκανε 137 ρεκόρ - Ακόμη δεν έχουν καταρριφθεί»
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
7'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με «φόντο» το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στο Παρίσι, ο Απόστολος Σίσκος αγωνίζεται απόψε (12/08) στον μεγάλο τελικό των 200 μέτρων ύπτιο. Ο 21άχρονος αθλητής θα αγωνιστεί στις 19:40 (στη διαδρομή 5), όπου στον ημιτελικό πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ με 1:54.06 και είναι ένα από τα μεγάλα φαβορί για μία θέση στο βάθρο.

Μερικές ώρες πριν από την κρίσιμη κούρσα, ο πατέρας του Απόστολου, Νίκος Σίσκος, μίλησε στο Newsbomb για τις θυσίες, το τεράστιο οικογενειακό ρίσκο, τις οικονομικές δυσκολίες, αλλά και τα εμπόδια που αντιμετωπίζει ένας αθλητής κορυφαίου επιπέδου στην Ελλάδα.

Πατέρας Απόστολου Σίσκου στο Newsbomb: «Μέχρι τα 12, είχε 137 ρεκόρ αγώνων - Ακόμη δεν έχουν καταρριφθεί - Το μισό μετάλλιο ανήκει στη μητέρα του - Δουλεύω 15ωρα τη μέρα, αν δεν έκανε αυτές τις επιδόσεις θα είχαμε "βαρέσει" πτώχευση».

«Ό,τι και να πω, είναι λίγο γι’ αυτό το παιδί»

«Ό,τι και να πω, είναι λίγο γι’ αυτό το παιδί. Μεγάλη προσπάθεια, μεγάλος αγώνας, πολλές θυσίες. Πολύ πεισματάρης, ήπιων τόνων, αλλά με μεγάλα όνειρα και πολλούς στόχους. Πηγαίνει σιγά – σιγά, χρόνο με τον χρόνο. Τα άλλα τα ξέρετε, τα βλέπετε κιόλας, το ποιόν του και την αθλητική του αξία», τονίζει αρχικά ο κ. Σίσκος.

Ακόμη, αποκάλυψε ότι «πρόλαβα μονάχα να τού δώσω συγχαρητήρια αργά χτες το βράδυ και δεν μπορώ να του ξαναμιλήσω, γιατί η σημερινή μέρα είναι πολύ μεγάλη, έχει τον τελικό. Θα μιλήσουμε πάλι το βράδυ, ελπίζω να πάνε όλα καλά. Η σύζυγος είναι στη Γαλλία, είναι ήδη εκεί. Λόγω της δουλειάς (σ.σ.: διατηρεί κρεοπωλείο στις Σέρρες) είμαι στο μαγαζί, δεν μπόρεσα να ταξιδέψω, οπότε ένας λόγος παραπάνω να έχω αγωνία».

Ο Απόστολος Σίσκος.

Ο Απόστολος Σίσκος κατά τη δεύτερη μέρα του αγωνιστικού προγράμματος κολύμβησης στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου, στο Παρίσι.

Όπως σχεδόν για κάθε αθλητή, η διαδρομή προς την κορυφή δεν ήταν «στρωμένη» με ροδοπέταλα. Η οικογένεια Σίσκου έλαβε μία απόφαση ζωής πριν από 10 χρόνια, αφήνοντας τις Σέρρες για τη Θεσσαλονίκη, βλέποντας από νωρίς το σπάνιο ταλέντο του Απόστολου.

«Βλέπαμε ένα παιδί από την πρώτη μέρα στο κολυμβητήριο, σε ηλικία 4,5 χρονών –ούτε καν 5 δεν ήταν– σε 15 μέρες να πετά τα μπρατσάκια. Κάθε δύο μήνες ανέβαινε βαθμίδες κολύμβησης. Βλέπαμε πολλά πράγματα. Οι προπονητές του Πανσερραϊκού τότε έβλεπαν ένα παιδί που ήταν ξεχωριστό. Φανταστείτε ότι ανάμεσα σε 500 παιδάκια, ξεχώριζε με τη μία.

Γρήγορα το καταλάβαμε και από προαγωνιστικά που άρχισε, σε ηλικία 9 ετών. Μέχρι τα 12, είχε 137 ρεκόρ αγώνων. Ακόμη δεν έχουν καταρριφθεί. Γι’ αυτό πήραμε το ρίσκο και φύγαμε από τις Σέρρες για τη Θεσσαλονίκη. Βλέπαμε την πρόοδο του παιδιού. Δεν μπορούσε άλλο να κολυμπά σε πισίνα 25 μέτρων. Αν τον αφήναμε, μπορεί να έφτανε στο επίπεδο που βρίσκεται σήμερα».

«Το 50% του μεταλλίου ανήκει στη σύζυγο»

Η μητέρα του Απόστολου Σίσκου, Φωτεινή Κεφωτίου, συγκινήθηκε και «ξέσπασε» σε πανηγυρισμούς στις εξέδρες του σταδίου τη στιγμή που ο μικρός της άγγιζε πρώτος το τοίχωμα, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στον αποψινό τελικό.

«Νομίζω ότι αυτό συνοψίζει τον κόπο μας. Ο Απόστολος ήταν 10 χρονών όταν φύγαμε από τις Σέρρες και πήγαμε στη Θεσσαλονίκη. Ο μικρός δικαιώνεται με τις επιτυχίες του. Πήραμε μεγάλο ρίσκο, γιατί δεν ξέραμε αν θα πετύχει. Όλα αυτά τα χρόνια, η μαμά έχει αφιερώσει τη ζωή της στον αθλητισμό για τον Απόστολο. Αν δεν ήταν η σύζυγος...», περιγράφει ο κ. Σίσκος στο Newsbomb και τονίζει ότι αν το παιδί τους ανέβει τελικά στο βάθρο, «το 50% του μεταλλίου ανήκει σε εκείνη».

«Αν δεν ήταν ο Απόστολος σε αυτήν την κατάσταση, θα είχαμε πτωχεύσει»

Στη συνέχεια, στέκεται στο μεγάλο οικονομικό βάρος που «σηκώνει» η οικογένεια όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου να στηρίξει την πορεία του 21άχρονου στον πρωταθλητισμό. «Μέχρι να φτάσουμε εδώ, ήμασταν μόνοι μας. Τα έξοδα είναι τεράστια. Για παράδειγμα, πηγαινοέρχομαι Σέρρες – Θεσσαλονίκη έξι μέρες την εβδομάδα. Φεύγω στις 04:30, έρχομαι στο μαγαζί στις 05:30, ανοίγω και φεύγω στις 22:00. Αυτό γίνεται εδώ και 10 χρόνια. Αν δεν ήταν ο Απόστολος σε αυτήν την κατάσταση, νομίζω ότι θα ήμασταν για πτώχευση», εξομολογείται.

Όπως εξηγεί, η οικογένεια προσπαθεί να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, όμως, τα χρήματα που απαιτούνται, είναι πολλά και οι δυσκολίες συνεχείς. «Προσπαθούν και οι ομάδες, με κάποια έσοδα, να μας καλύψουν κάποια πράγματα, αλλά γίνεται. Τα ενοίκια έχουν... ξεφύγει, οι υποχρεώσεις είναι τεράστιες. Ο πρωταθλητισμός απαιτεί τη βοήθεια διατροφολόγων, γυμναστών, χίλια δύο πράγματα».

Πλέον, με τον Απόστολο να διαγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο, η οικογένεια γνωρίζει πως τα επόμενα βήματα είναι ακόμη πιο απαιτητικά. «Τώρα, έχουμε έναν λόγο παραπάνω να προσπαθήσουμε, με αυτό που κατάφερε και με το γεγονός ότι κάθε χρόνο ανεβαίνει. Το οικονομικό είναι τεράστιο θέμα, έρχεται προολυμπιακή χρονιά και αναζητούμε ανθρώπους που θα προσπαθήσουν να τον βοηθήσουν. Τα πράγματα είναι δύσκολα, γιατί σε αυτό το επίπεδο δεν είναι μόνο να φτάσεις. Πρέπει και να διατηρηθείς, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το βήμα παραπάνω».

Ο Απόστολος Σίσκος.

Απονομή του αργυρού μεταλλίου στον Απόστολο Σίσκο, μετά τον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο ανδρών, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του 2024, στο Βελιγράδι.

GETTY.

«Ξυπνάω στις 04:30, δουλεύω 15 ώρες τη μέρα επί 10 χρόνια για να στηρίξω το όνειρό του»

Πέρα από τις απαιτήσεις του πρωταθλητισμού, ο Απόστολος Σίσκος προσπαθεί να χτίσει και το μέλλον του, μέσα από τις σπουδές στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, στη Θεσσαλονίκη. Όπως εξηγεί ο πατέρας του, αυτός ο συνδυασμός μόνο εύκολος δεν είναι.

«Ο Απόστολος ζει και αναπνέει για το νερό. Πριν πάει στη Γαλλία, ολοκλήρωσε την εξεταστική του. Σπουδάζει Φυσικοθεραπεία στη Θεσσαλονίκη και από τα 13 μαθήματα που έδωσε εφέτος, πέρασε τα 11. Τα δύο δεν τα έδωσε, επειδή είχε αγώνες. Μάλιστα, ζήτησε από τον πρύτανη της σχολής να τα δώσει με το άλλο τμήμα, αλλά ήταν αρνητικοί. Πρέπει να υπάρχει βοήθεια κι από εκεί», σημειώνει.

«Χάνουμε προετοιμασίες γιατί δεν μας δικαιολογούν απουσίες, δεν μπορεί να φύγει από το πανεπιστήμιο. Τα θέματα είναι πολλά. Η πορεία στον αθλητισμό κάποια στιγμή θα τελειώσει. Πρέπει να έχουμε ένα χαρτί, ένα εφόδιο για την υπόλοιπη ζωή μας», συμπληρώνει.

Ο Απόστολος Σίσκος.

O Απόστολος Σίσκος αγωνίζεται στα ημιτελικά των 200 μέτρων ύπτιο ανδρών, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου του 2024.

GETTY.

Για τον Νίκο Σίσκο, η Πολιτεία και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να επιδεικνύουν μεγαλύτερη ευελιξία απέναντι στους αθλητές που εκπροσωπούν τη χώρα στο υψηλότερο επίπεδο. «Δεν είναι πολλά τα παιδιά που σηκώνουν ψηλά τη σημαία της Ελλάδας. Πρέπει κάποιος να τους ενοχλήσει, να τους το επισημάνει αυτό. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο. Να αφήσουν έναν πολύ καλό αθλητή να κάνει προετοιμασία για 15 μέρες και να διαγωνιστεί. Διότι μετά, αν έρθει η μεγάλη διάκριση, όλοι θα σπεύσουν να σταθούν δίπλα στη φωτογραφία».

Σε αυτήν ακριβώς την πρόταση του Νίκου Σίσκου στο Newsbomb βρίσκεται ουσία: Οι επιτυχίες δεν «γεννιούνται» στις φωτογραφίες των μεταλλίων, αλλά τις χιλιάδες μέρες προπόνησης, τις «μάχες» που δίνονται μακριά από τα «φώτα». Όταν, λοιπόν, φτάσει η στιγμή της κορυφής, της απόλυτης λύτρωσης, πολλοί θα θελήσουν να σταθούν δίπλα στον Απόστολο Σίσκο και να μοιραστούν λίγη από τη λάμψη του. Το ερώτημα είναι ποιοι θα έχουν σταθεί πραγματικά δίπλα του, όταν δεν υπήρχε ακόμη μετάλλιο για τη φωτογραφία.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:22LIFESTYLE

Οι 10 top προορισμοί διακοπών των celebrities - Σε ποια θέση βρίσκεται η Ελλάδα

16:21ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακές λήψεις του Γαλαξία στο Γεφύρι Αζίζ Αγά στα Γρεβενά - Δείτε φωτογραφίες

16:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Πάνω από 1,7 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν

16:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεραμεικός: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια

16:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ζει και αναπνέει για το νερό, η μισή επιτυχία ανήκει στη μητέρα του»: Ο πατέρας του κολυμβητή Απόστολου Σίσκου εξομολογείται στο Newsbomb

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Λεγραινά: Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει σμήνος νεαρών πελαργών να μεταναστεύει προς θερμότερα κλίματα

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος – Συγκίνησε ο ιερέας στην κηδεία: «Κατέβασε το πετραχήλι για να καλυφθεί με τη χάρη του Θεού στις τελευταίες του στιγμές»

15:55LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Δημιουργεί τάση πριν καν αποκαλυφθεί το νυφικό της - Τι ετοιμάζουν οι μεγάλοι οίκοι

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου καταγγέλλουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για σκόπιμη πρόκληση δασικών πυρκαγιών

15:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Κλειστός παραμένει κι ο Φινόπουλος - Drones πάνω από Λόφους κι Άλση

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από drone κατέγραψε χιλιάδες σαλάχια να μεταναστεύουν στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης

15:21LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: «Θάλασσα, ήλιος και ησυχία» - Οι καλοκαιρινές στιγμές που μοιράστηκε από το σκάφος

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά στα Σήμαντρα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 14 νέα οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού ενισχύουν το στόλο της χώρας

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος πυρομανής στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται – Κατηγορείται για 6 εμπρησμούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος πυρομανής στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται – Κατηγορείται για 6 εμπρησμούς

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Πώς δημιουργείται το φαινόμενο και σε τι ποσοστό θα είναι ορατή από την Ελλάδα - Αστροφυσικός εξηγεί στο Newsbomb

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Superyacht αξίας 50 εκατ. δολαρίων «χτύπησε» στα πρανή της Διώρυγας Κορίνθου - Βίντεο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

14:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον ηθοποιό

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

15:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου κοντά σε δάσος στη Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λουτρόπυργο, κοντά στη Νέα Πέραμο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση τριών περιοχών

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

13:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε εντυπωσιακό ρωμαϊκό συγκρότημα με στοές στη Βασιλίσσης Όλγας - Δείτε εικόνες

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία: Η στιγμή που υπό κατασκευή κτήριο ταλαντεύεται, παγιδεύοντας εργάτες στην κορυφή

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα – Προσωπική βοήθεια έως €1.939 τον μήνα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ