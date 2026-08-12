Λεγραινά: Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει σμήνος νεαρών πελαργών να μεταναστεύει προς θερμότερα κλίματα

Ένα εντυπωσιακό βίντεο δημοσιοποίησε η ΑΝΙΜΑ (Σύλλογος Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής) από τα Λεγραινά Αττικής, στο οποίο φαίνεται ένα σμήνος νεαρών πελαργών να μεταναστεύει προς θερμότερα κλίματα.

Σύμφωνα με ανάρτηση της ΑΝΙΜΑ στο Facebook, το βίντεο τράβηξε μία συνεργάτης του συλλόγου, που περιπολεί την περιοχή, καθώς καταγράφει την πορεία του σμήνους και αναζητά τραυματισμένα ή νεκρά πτηνά από προσκρούσεις με καλώδια.

Δείτε το βίντεο: