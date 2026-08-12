Βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται

Snapshot Ένας 59χρονος στη Σίνδο Θεσσαλονίκης προκάλεσε έξι εστίες πυρκαγιάς μέσα σε τρεις ημέρες, βάζοντας φωτιά σε ξερά χόρτα σε διαφορετικά σημεία.

Ο άνδρας συνελήφθη και του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, με κίνδυνο για ανθρώπους και περιουσίες.

Από τις πυρκαγιές κάηκαν περίπου 35 στρέμματα αγροτικής έκτασης σε δύο περιστατικά, ενώ τέσσερις ακόμη εστίες σημειώθηκαν σε πρόσφατη ημερομηνία.

Ο 59χρονος ζήτησε συγνώμη κατά την έξοδο του από τα δικαστήρια και πήρε προθεσμία για απολογία στις 11 Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Συγκλονιστικό βίντεο από τη στιγμή που 59χρονος πυρομανής βάζει φωτιά στη Σίνδο Θεσσαλονίκης έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, μέσα σε διάστημα τριών ημερών φέρεται να προκάλεσε συνολικά έξι εστίες πυρκαγιάς, μετακινούμενος με το αυτοκίνητό του από σημείο σε σημείο.

Στα πλάνα, ο άνδρας εμφανίζεται να σταματά το όχημά του μπλε χρώματος, να αποβιβάζεται και να βάζει φωτιά σε ξηρά χόρτα. Αφού τα χόρτα αρπάξουν φωτιά, επιστρέφει στο αυτοκίνητό του, επιβιβάζεται και απομακρύνεται από το σημείο.

Δίωξη για κακούργημα

Σημειώνεται πως ο 59χρονος έχει ήδη συλληφθεί και σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για εμπρησμό από πρόθεση κατ’ εξακολούθηση, από τον οποίο θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και για πράγματα. Βγαίνοντας από τα δικαστήρια ο 59χρονος ακούγεται να ζητά συγνώμη.

Ο 59χρονος έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το thestival.gr, ο 59χρονος έβαλε συνολικά έξι φωτιές. Ειδικότερα, μία εστία εκδηλώθηκε το Σάββατο 8 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 20 στρέμματα αγροτικής έκτασης και μία την Κυριακή 9 Αυγούστου 2026, από την οποία κάηκαν περίπου 15 στρέμματα αγροτικής έκτασης. Χθες, ο 59χρονος φέρεται να έθεσε τέσσερις ακόμη εστίες πυρκαγιάς στην ίδια περιοχή.

Ο 59χρονος εμπρηστής thestival.gr

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