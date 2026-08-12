Σέρρες: Ελεύθεροι ο αδελφός κι ο ανιψιός του 66χρονου - Τους είχε καταγγείλει για ξυλοδαρμό

Snapshot Αφέθηκαν ελεύθεροι ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου που βρέθηκε νεκρός στις Σέρρες.

Δεν κατηγορούνται πλέον για θανατηφόρα σωματική βλάβη μετά το ιατροδικαστικό πόρισμα.

Η νεκροψία έδειξε ότι ο θάνατος προήλθε από οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου και δεν συνδέεται με τις σωματικές βλάβες.

Η υπόθεση συνεχίζεται ως υπόθεση σωματικών βλαβών ενδοοικογενειακής βίας.

Η δικαστική διαδικασία θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή παραπομπή των δύο ανδρών. Snapshot powered by AI

Ελεύθεροι αφέθηκαν ο αδελφός κι ο ανιψιός του 66χρονου άνδρα που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στα Ίβηρα Βισαλτίας Σερρών οι οποίοι κρατούνταν μέχρι πρότινος από τις Αρχές.

Με απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 70χρονος αδελφός και ο 42χρονος ανιψιός του 66χρονου ομογενούς, επιστρέφουν στις δραστηριότητές τους, μιας και δεν κατηγορούνται πλέον για θανατηφόρα σωματική βλάβη, καθώς το ιατροδικαστικό πόρισμα λειτούργησε ως καταλύτης για την ποινική μεταχείριση των δύο κατηγορουμένων.

Τι έδειξε η ιατροδικαστική έκθεση

Σύμφωνα με τα επίσημα ευρήματα της νεκροψίας-νεκροτομής, ο θάνατος του 66χρονου προήλθε από οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου και δεν σχετίζεται αιτιωδώς με τις σωματικές βλάβες που προκλήθηκαν κατά τη μεταξύ τους διαμάχη για κληρονομικές διαφορές.

Όπως επεσήμανε ο συνήγορος υπεράσπισης των κατηγορουμένων, Κώστας Τσιπλάκης, η πλευρά των εμπλεκομένων αρνήθηκε από την πρώτη στιγμή οποιαδήποτε συσχέτιση των σωματικών βλαβών με τον επελθόντα θάνατο.

Η υπόθεση πλέον περιορίζεται στο πλαίσιο των σωματικών βλαβών λόγω ενδοοικογενειακής βίας, ενώ η δικαστική διαδικασία συνεχίζεται έως την έκδοση του σχετικού βουλεύματος, το οποίο θα αποφασίσει για την οριστική απαλλαγή ή την παραπομπή των δύο ανδρών.

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