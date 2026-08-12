Ελένη Μενεγάκη: «Θάλασσα, ήλιος και ησυχία» - Οι καλοκαιρινές στιγμές που μοιράστηκε από το σκάφος

Snapshot Η Ελένη Μενεγάκη περνάει τις διακοπές της απολαμβάνοντας θάλασσα, ήλιο και ησυχία, μακριά από τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας.

Μοιράστηκε στο Instagram φωτογραφίες από την καλοκαιρινή της απόδραση, χρησιμοποιώντας το τρίπτυχο «sea, sun and silence».

Σε μία από τις φωτογραφίες, ποζάρει χαλαρή στο τιμόνι του σκάφους, ενώ σε άλλη διαβάζει βιβλίο ξαπλωμένη πάνω στο σκάφος.

Το φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνει προσωπικές selfies και εικόνες με καλοκαιρινά τοπία γύρω από το σκάφος.

Η παρουσιάστρια φοράει αέρινο φόρεμα που ταιριάζει με το καλοκαιρινό περιβάλλον των φωτογραφιών. Snapshot powered by AI

Η Ελένη Μενεγάκη απολαμβάνει το καλοκαίρι μακριά από την ένταση και τους γρήγορους ρυθμούς της καθημερινότητας, έχοντας ως «σύμμαχους» τη θάλασσα, τον ήλιο και την απόλυτη ηρεμία.

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από την καλοκαιρινή της απόδραση και, όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα, το τρίπτυχο των ημερών της είναι «sea, sun and silence».

https://www.instagram.com/p/Db7u1nKnGlI/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Σε μία από τις φωτογραφίες, η Ελένη Μενεγάκη βρίσκεται πάνω στο σκάφος και αναλαμβάνει η ίδια το τιμόνι, ποζάροντας χαλαρή και χαμογελαστή.

Σε άλλο στιγμιότυπο, αφήνει για λίγο την οδήγηση και φαίνεται να διαβάζει ένα βιβλίο, ξαπλωμένη στο σκάφος.

Από το φωτογραφικό άλμπουμ δεν λείπουν οι selfies. Η παρουσιάστρια ποζάρει στον φακό σε πιο προσωπικά στιγμιότυπα, ενώ σε μία από τις εμφανίσεις της επιλέγει ένα αέρινο φόρεμα, σε απόλυτη αρμονία με το καλοκαιρινό σκηνικό.

Το άλμπουμ συμπληρώνουν εικόνες από τη θάλασσα και τα τοπία γύρω από το σκάφος, δημιουργώντας ένα απολύτως καλοκαιρινό σκηνικό.

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