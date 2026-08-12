Ολική έκλειψη Ηλίου: Πώς δημιουργείται το φαινόμενο - Σε τι ποσοστό θα είναι ορατή από την Ελλάδα

Στην Ελλάδα η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1-2%

Ζωή Μακρυγιάννη

Ολική έκλειψη Ηλίου: Πώς δημιουργείται το φαινόμενο - Σε τι ποσοστό θα είναι ορατή από την Ελλάδα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Στην Ελλάδα η ολική έκλειψη Ηλίου θα είναι ορατή μόνο κατά 1% με 2% σε περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπως Κέρκυρα, Ιωάννινα και Ηγουμενίτσα.
  • Η έκλειψη δημιουργείται όταν ο Ήλιος, η Σελήνη και η Γη ευθυγραμμίζονται, με τη Σελήνη να καλύπτει πλήρως τον Ήλιο λόγω της εγγύτητάς της στη Γη.
  • Το φαινόμενο είναι σημαντικό για τους επιστήμονες, καθώς επιτρέπει την παρατήρηση και καταγραφή του ηλιακού στέμματος και τη συλλογή δεδομένων για τις μεταβολές του Ήλιου.
  • Κατά τη διάρκεια της έκλειψης παρατηρείται πτώση της θερμοκρασίας και αλλαγές στη συμπεριφορά των ζώων, τα οποία μπαίνουν σε φάση ύπνου λόγω έλλειψης φωτός.
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Ολική έκλειψη του Ηλίου θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τετάρτη, η οποία θα είναι ορατή κυρίως από τη βόρεια Ισπανία και σε μικρότερο βαθμό και από άλλες περιοχές, όπως η υπόλοιπη Ιβιρική και η Βρετανία.

Όπως εξήγησε, μιλώντας στο Newsbomb.gr, η Δρ. Αναστασία Μεταλληνού-Φιόρη, Αστροφυσικός, Επιστημονική Επικοινωνιολόγος και Εθνική Συντονίστρια Ενημέρωσης της Διεθνούς Αστρονομικής Ένωσης (IAU), στην Ελλάδα η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό της τάξης του 1-2% από περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, όπως η Κέρκυρα, τα Ιωάννινα και η Ηγουμενίτσα.

Η ίδια σημείωσε ότι «δεν θα δούμε κάτι αξιοσημείωτο» και όσοι θέλουν να απαθανατίσουν το φαινόμενο φωτογραφικά, κυρίως επαγγελματίες, χρειάζονται ειδικό εξοπλισμό για να καταφέρουν να αποτυπώσουν κάτι.

Το γεγονός, ωστόσο, ότι η έκλειψη δεν θα είναι ορατή, δεν θα πρέπει να μας ευφησυχάσει και να κοιτάμε προς τον Ήλιο ανεξέλεγκτα, καθώς παραμένει επιβλαβής για την όρασή μας.

Πώς δημιουργείται η έκλειψη Ηλίου

Όσο για το πώς δημιουργείται η έκλειψη, η κ. Μεταλληνού-Φιόρη, εξήγησε πως αυτό συμβαίνει όταν ο Ήλιος σκοτινιάζει, επειδή Ήλιος, Σελήνη και Γη έρχονται στην ίδια ευθεία. Έτσι, η Σελήνη έρχεται μπροστά από τον Ήλιο και παρόλο που είναι μικρότερη σε μέγεθος από τον μεγάλο αστέρα, το γεγονός ότι είναι πιο κοντά στη Γη, την κάνει να καλύπτει πλήρως τον Ήλιο και την αντανάκλασή του.

Η αστροφυσικός, μάλιστα, τόνισε ότι το φαινόμενο της έκλειψης είναι πολύ σημαντικό και για τους ειδικούς, καθώς μόνο τότε μπορούν και εκείνοι να δουν και να καταγράψουν το ηλιακό στέμμα. «Είναι ένα εντυπωσιακό θέαμα για τους παρατηρητές, αλλά και ένα χρήσιμο θέαμα για τους επιστήμονες» θα πει χαρακτηριστικά στο Newsbomb.gr.

AP Pictures of the Week Photo Gallery

Η σελήνη κινείται δίπλα στον ήλιο κατά τη διάρκεια μιας ηλιακής έκλειψης. Πουέρτο Σαν Χουλιάν, Αργεντινή, 2 Οκτωβρίου 2024.

AP

Και εξήγησε πως ο Ήλιος είναι ένα σώμα που μεταβάλλεται και ανάλογα με τη φάση στην οποία βρίσκεται, οι επιστήμονες μπορούν να συλλέξουν κα διαφορετικά χαρακτηριστικά. Επομένως, το φαινόμενο της έκλειψης και η ορατότητα του ηλιακού στέμματος, προσφέρει απαραίτητα δεδομένα στους επιστήμονες.

Τέλος, η κ. Μεταλληνού-Φιόρη υπογράμμισε ότι, εκτός από το σκοτάδι που επιφέρει η έκλειψη, καθώς η Σελήνη καλύπτει τον Ήλιο, άλλες πτυχές που επηρεάζονται λόγω αυτού είναι η πτώση της θερμοκρασίας και η συμπεριφορά των ζώων. «Ακόμα και αυτά τα λίγα λεπτά που διαρκεί -συνήθως 3 με 4- η θερμοκρασία πέφτει 1-2 βαθμούς και δροσίζει, ενώ τα ζώα μπαίνουν σε φάση ύπνου, λόγω της έλλειψης φωτός, και ψάχνουν μέρος για να κοιμηθούν», σημειώνει χαρακτηριστικά η επιστήμονας.

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