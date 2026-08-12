Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λουτρόπυργο, κοντά στη Νέα Πέραμο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση τριών περιοχών

Snapshot Ξέσπασε φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής, κοντά στη Νέα Πέραμο, που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Το 112 έστειλε SMS για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού προς Νέα Πέραμο.

Στο πεδίο επιχειρούν 64 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων, 21 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.

Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης και συνδράμουν υδροφόρες των ΟΤΑ. Snapshot powered by AI

Υπό έλεγχο τέθηξε η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι στο Λουτρόπυργο Αττικής, κοντά στη Νέα Πέραμο.

Το 112 έστειλε SMS στους κατοίκους για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι, μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού, προς τη Νέα Πέραμο.

Στιγμιότυπο από τη φωτιά στο Λουτρόπυργο Αττικής Πυρκαγιά ενημέρωση/Facebook

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στο μέτωπο έχουν ενισχυθεί. Αυτή τη στιγμή στο πεδίο βρίσκονται 64 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, 21 οχήματα, πέντε αεροσκάφη και τρία ελικόπτερα.Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες των ΟΤΑ.

Παράλληλα, λόγω της πυρκαγιάς, η αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

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