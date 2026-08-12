ΗΠΑ: Βρέθηκε εξαιρετικά σπάνια συλλογή του βιντεοπαιχνιδιού «Super Mario Brothers: Duck Hunt»

Οι περισσότερες από τις κασέτες θα βγουν προς πώληση την Παρασκευή σε μια διαδικτυακή δημοπρασία που θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

ΗΠΑ: Βρέθηκε εξαιρετικά σπάνια συλλογή του βιντεοπαιχνιδιού «Super Mario Brothers: Duck Hunt»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Βρέθηκε μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή 97 άθικτων κασετών του «Super Mario Brothers: Duck Hunt» από το 1988.
  • Οι κασέτες αποτελούν την τελευταία παρτίδα παραγωγής του συγκεκριμένου παιχνιδιού και θα δημοπρατηθούν διαδικτυακά έως τις 9 Σεπτεμβρίου.
  • Πέντε κασέτες πιστοποιήθηκαν με την τέλεια βαθμολογία 10 από την Professional Sports Authenticator, κάτι που είναι μοναδικό για παιχνίδι της Nintendo Entertainment System.
  • Ο συλλέκτης Τζέισον Γκάνος και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Κέβιν Μπράουν θα πουλήσουν τρεις από τις κασέτες με βαθμολογία 10 και θα κρατήσουν τις υπόλοιπες για προσωπική συλλογή.
  • Οι κασέτες παραμένουν σε άριστη κατάσταση και μπορούν να παιχτούν, αλλά προτιμάται να διατηρηθούν ως συλλεκτικά αντικείμενα.
Snapshot powered by AI

Όταν ο Κέβιν Μπράουν, ένας ιδιοκτήτης ενός καταστήματος στο Ουισκόνσιν είχε πει στον Τζέισον Γκάνος, έναν φανατικό συλλέκτη παιχνιδιών της Nintendo, ότι είχε ένα κουτί γεμάτο με παλιές κασέτες του Super Mario που ήταν σε τέλεια κατάσταση, ο ίδιος έμεινε με το στόμα ανοιχτό.

Αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή από 97 άθικτες κασέτες του «Super Mario Brothers: Duck Hunt», ενός δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού της Nintendo που κυκλοφόρησε το 1988 και κατόπιν μιας μικρής έρευνας, ο Γκάνος διαπίστωσε ότι οι κασέτες που κρατούσε στα χέρια του ήταν η τελευταία παρτίδα του παιχνιδιού που παράχθηκε από εκείνη την χρονιά!

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει συμβεί», είπε ο Γκάνος μιλώντας στο Associated Press.

Οι περισσότερες από τις κασέτες θα βγουν προς πώληση την Παρασκευή σε μια διαδικτυακή δημοπρασία που θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Δείτε βίντεο:

«Είναι σαν να βρίσκεις το Άγιο Δισκοπότηρο»

Ο Γκάνος, ένας φανατικός οπαδός της Nintendo που διαχειρίζεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια το «Nintendo Wire», ένα ειδησεογραφικό σάιτ σχετικά με την εταιρεία παιχνιδιών, δήλωσε ότι δεν μπορεί να μαντέψει πόσο αξίζουν τα παιχνίδια. Όταν όμως είδε το κουτί, κατάλαβε αμέσως ότι ήταν κάτι ξεχωριστό.

«Είναι σαν να βρίσκεις το Άγιο Δισκοπότηρο», αστειεύτηκε ο Γκάνος, ο οποίος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στο Ουισκόνσιν για να παραλάβει τις 97 κασέτες.

«Όταν γυρνούσα στην Καλιφόρνια, συνεχώς σκεφτόμουν ότι έχω 97 κασέτες στη χειραποσκευή μου και φοβόμουν μην με σταματήσουν κατά την διάρκεια του ελέγχου αποσκευών για να με ρωτήσουν γιατί τα έχω», θυμάται ο Γκάνος, μιλώντας στο αμερικανικό μέσο.

Wisconsin-Nintendo Games

Ο Τζέισον Γκάνος και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος OneStopWonders, Κέβιν Μπράουν, κρατούν αντίτυπα των βιντεοπαιχνιδιών «Super Mario Brothers: Duck Hunt»

Nintendo Wire

Τελικά, κατάφερε να περάσει κανονικά τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου και στη συνέχεια συναντήθηκε με ειδικούς στα βιντεοπαιχνίδια, προκειμένου να επαληθευτούν και να βαθμολογηθούν οι κασέτες, ώστε να τους αποδοθεί μια εκτιμώμενη αξία.

Η Professional Sports Authenticator, η εταιρεία που πιστοποιεί και βαθμολογεί βιντεοπαιχνίδια, συλλεκτικά αντικείμενα και κάρτες, έδωσε στις πέντε από τις 97 κασέτες που κατείχε ο Γκάνος την τέλεια βαθμολογία, δηλαδή 10.

«Πιστεύω ότι οι κασέτες που έλαβαν βαθμολογία 10 θα έχουν ιστορική σημασία», είπε ο Γκάνος αναφερόμενος στο πόσο που θα πωληθούν τα βιντεοπαιχνίδια στη δημοπρασία. «Πρώτον, αποτελούν μέρος της παιδικής ηλικίας τόσων πολλών ανθρώπων, και δεύτερον, δεν έχει δοθεί ποτέ ξανά βαθμολογία 10 σε κασέτα της Nintendo Entertainment System».

Ο Γκάνος και ο Μπράουν θα πουλήσουν μόνο τις τρεις από πέντε τις κασέτες που έλαβαν βαθμολογία 10 στην δημοπρασία, η οποία ξεκινά την Παρασκευή. Και οι δύο θα κρατήσουν από μία κασέτα που έλαβε βαθμολογία 10, καθώς και μερικές άλλες που έλαβαν βαθμολογία κοντά στο 9.

Τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να παιχτούν εάν το επιθυμεί ο αγοραστής, αλλά ο Γκάνος ελπίζει να διατηρήσουν τις κασέτες όπως έχουν, καθώς είναι σε άριστη κατάσταση.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:16ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Αττική: Δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών – Πάνω από 1,7 κιλά κάνναβης κατασχέθηκαν

16:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κεραμεικός: Δύο συλλήψεις για διακίνηση κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης – Κατασχέθηκαν 510 γραμμάρια

16:07ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Πατέρας Απόστολου Σίσκου στο Newsbomb: «Μέχρι τα 12, κατέγραψε 137 ρεκόρ που ακόμη δεν έχουν καταρριφθεί» - «Το μισό μετάλλιο ανήκει στη μητέρα του»

16:04WHAT THE FACT

Αγρότης είπε «όχι» σε 700.000 ευρώ για 10 στρέμματα: «Δεν πρόκειται να τα πουλήσω»

16:01ΕΛΛΑΔΑ

Λεγραινά: Εντυπωσιακό βίντεο δείχνει σμήνος νεαρών πελαργών να μεταναστεύει προς θερμότερα κλίματα

16:00ΕΥ ΖΗΝ

Τι θα κερδίσετε αν βάλετε αλάτι στον καφέ σας

15:55ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος – Συγκίνησε ο ιερέας στην κηδεία: «Κατέβασε το πετραχήλι για να καλυφθεί με τη χάρη του Θεού στις τελευταίες του στιγμές»

15:55LIFESTYLE

Τέιλορ Σουίφτ: Δημιουργεί τάση πριν καν αποκαλυφθεί το νυφικό της - Τι ετοιμάζουν οι μεγάλοι οίκοι

15:49ΚΟΣΜΟΣ

Πυροσβέστες κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου καταγγέλλουν τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ για σκόπιμη πρόκληση δασικών πυρκαγιών

15:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

15:32ΕΛΛΑΔΑ

Κλείνει ο Λυκαβηττός από τα μεσάνυχτα λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς – Κλειστός παραμένει κι ο Φινόπουλος - Drones πάνω από Λόφους κι Άλση

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Εντυπωσιακό βίντεο από drone κατέγραψε χιλιάδες σαλάχια να μεταναστεύουν στα ανοιχτά της Νέας Υόρκης

15:21LIFESTYLE

Ελένη Μενεγάκη: «Θάλασσα, ήλιος και ησυχία» - Οι καλοκαιρινές στιγμές που μοιράστηκε από το σκάφος

15:14ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Φωτιά στα Σήμαντρα - Επιχειρούν τέσσερα εναέρια μέσα

15:07ΕΛΛΑΔΑ

Πυροσβεστική: 14 νέα οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων νερού ενισχύουν το στόλο της χώρας

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος πυρομανής στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται – Κατηγορείται για 6 εμπρησμούς

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

14:50ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Αλλάζει η διαδικασία αναγνώρισης ακινήτων «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Τι να προσέξετε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

15:03ΕΛΛΑΔΑ

Εξοργιστικό βίντεο: Η στιγμή που 59χρονος πυρομανής στη Σίνδο, βάζει φωτιά σε ξερά χόρτα και εξαφανίζεται – Κατηγορείται για 6 εμπρησμούς

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Πώς δημιουργείται το φαινόμενο και σε τι ποσοστό θα είναι ορατή από την Ελλάδα - Αστροφυσικός εξηγεί στο Newsbomb

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

13:26ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός: Superyacht αξίας 50 εκατ. δολαρίων «χτύπησε» στα πρανή της Διώρυγας Κορίνθου - Βίντεο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Συντριβή F-16 στη Γιάλοβα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης – Σώος ο πιλότος

14:34ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Κώστας Σιτόπουλος

13:59ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Με μουσική και τραγούδια αποχαιρέτησαν συγγενείς και φίλοι τον ηθοποιό

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

15:44LIFESTYLE

Κιάρα Φεράνι: Τοπλες στην Ίμπιζα - Οι φωτογραφίες από την καλοκαιρινή απόδραση με τον σύντροφό της

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου κοντά σε δάσος στη Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά

14:47ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Λουτρόπυργο, κοντά στη Νέα Πέραμο: Στάλθηκε 112 για εκκένωση τριών περιοχών

14:51WHAT THE FACT

Βρήκαν 20,8 τόνους χρυσού και μετακινούν ολόκληρο αυτοκινητόδρομο για να τους εξορύξουν

13:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Αποκαλύφθηκε εντυπωσιακό ρωμαϊκό συγκρότημα με στοές στη Βασιλίσσης Όλγας - Δείτε εικόνες

15:40ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπακτος: 70χρονος έβαλε μαχαίρι στο λαιμό ανηλίκου - «Το έκανα για πλάκα»

13:07ΚΟΣΜΟΣ

Φονικός σεισμός στην Κολομβία: Η στιγμή που υπό κατασκευή κτήριο ταλαντεύεται, παγιδεύοντας εργάτες στην κορυφή

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα – Προσωπική βοήθεια έως €1.939 τον μήνα

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ