ΗΠΑ: Βρέθηκε εξαιρετικά σπάνια συλλογή του βιντεοπαιχνιδιού «Super Mario Brothers: Duck Hunt»

Snapshot Βρέθηκε μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή 97 άθικτων κασετών του «Super Mario Brothers: Duck Hunt» από το 1988.

Οι κασέτες αποτελούν την τελευταία παρτίδα παραγωγής του συγκεκριμένου παιχνιδιού και θα δημοπρατηθούν διαδικτυακά έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

Πέντε κασέτες πιστοποιήθηκαν με την τέλεια βαθμολογία 10 από την Professional Sports Authenticator, κάτι που είναι μοναδικό για παιχνίδι της Nintendo Entertainment System.

Ο συλλέκτης Τζέισον Γκάνος και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος Κέβιν Μπράουν θα πουλήσουν τρεις από τις κασέτες με βαθμολογία 10 και θα κρατήσουν τις υπόλοιπες για προσωπική συλλογή.

Οι κασέτες παραμένουν σε άριστη κατάσταση και μπορούν να παιχτούν, αλλά προτιμάται να διατηρηθούν ως συλλεκτικά αντικείμενα. Snapshot powered by AI

Όταν ο Κέβιν Μπράουν, ένας ιδιοκτήτης ενός καταστήματος στο Ουισκόνσιν είχε πει στον Τζέισον Γκάνος, έναν φανατικό συλλέκτη παιχνιδιών της Nintendo, ότι είχε ένα κουτί γεμάτο με παλιές κασέτες του Super Mario που ήταν σε τέλεια κατάσταση, ο ίδιος έμεινε με το στόμα ανοιχτό.

Αποδείχτηκε ότι επρόκειτο για μια εξαιρετικά σπάνια συλλογή από 97 άθικτες κασέτες του «Super Mario Brothers: Duck Hunt», ενός δημοφιλούς βιντεοπαιχνιδιού της Nintendo που κυκλοφόρησε το 1988 και κατόπιν μιας μικρής έρευνας, ο Γκάνος διαπίστωσε ότι οι κασέτες που κρατούσε στα χέρια του ήταν η τελευταία παρτίδα του παιχνιδιού που παράχθηκε από εκείνη την χρονιά!

«Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι έχει συμβεί», είπε ο Γκάνος μιλώντας στο Associated Press.

Οι περισσότερες από τις κασέτες θα βγουν προς πώληση την Παρασκευή σε μια διαδικτυακή δημοπρασία που θα διαρκέσει έως τις 9 Σεπτεμβρίου.

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«Είναι σαν να βρίσκεις το Άγιο Δισκοπότηρο»

Ο Γκάνος, ένας φανατικός οπαδός της Nintendo που διαχειρίζεται εδώ και πάνω από 10 χρόνια το «Nintendo Wire», ένα ειδησεογραφικό σάιτ σχετικά με την εταιρεία παιχνιδιών, δήλωσε ότι δεν μπορεί να μαντέψει πόσο αξίζουν τα παιχνίδια. Όταν όμως είδε το κουτί, κατάλαβε αμέσως ότι ήταν κάτι ξεχωριστό.

«Είναι σαν να βρίσκεις το Άγιο Δισκοπότηρο», αστειεύτηκε ο Γκάνος, ο οποίος ταξίδεψε από την Καλιφόρνια στο Ουισκόνσιν για να παραλάβει τις 97 κασέτες.

«Όταν γυρνούσα στην Καλιφόρνια, συνεχώς σκεφτόμουν ότι έχω 97 κασέτες στη χειραποσκευή μου και φοβόμουν μην με σταματήσουν κατά την διάρκεια του ελέγχου αποσκευών για να με ρωτήσουν γιατί τα έχω», θυμάται ο Γκάνος, μιλώντας στο αμερικανικό μέσο.

Ο Τζέισον Γκάνος και ο ιδιοκτήτης του καταστήματος OneStopWonders, Κέβιν Μπράουν, κρατούν αντίτυπα των βιντεοπαιχνιδιών «Super Mario Brothers: Duck Hunt» Nintendo Wire

Τελικά, κατάφερε να περάσει κανονικά τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου και στη συνέχεια συναντήθηκε με ειδικούς στα βιντεοπαιχνίδια, προκειμένου να επαληθευτούν και να βαθμολογηθούν οι κασέτες, ώστε να τους αποδοθεί μια εκτιμώμενη αξία.

Η Professional Sports Authenticator, η εταιρεία που πιστοποιεί και βαθμολογεί βιντεοπαιχνίδια, συλλεκτικά αντικείμενα και κάρτες, έδωσε στις πέντε από τις 97 κασέτες που κατείχε ο Γκάνος την τέλεια βαθμολογία, δηλαδή 10.

«Πιστεύω ότι οι κασέτες που έλαβαν βαθμολογία 10 θα έχουν ιστορική σημασία», είπε ο Γκάνος αναφερόμενος στο πόσο που θα πωληθούν τα βιντεοπαιχνίδια στη δημοπρασία. «Πρώτον, αποτελούν μέρος της παιδικής ηλικίας τόσων πολλών ανθρώπων, και δεύτερον, δεν έχει δοθεί ποτέ ξανά βαθμολογία 10 σε κασέτα της Nintendo Entertainment System».

Ο Γκάνος και ο Μπράουν θα πουλήσουν μόνο τις τρεις από πέντε τις κασέτες που έλαβαν βαθμολογία 10 στην δημοπρασία, η οποία ξεκινά την Παρασκευή. Και οι δύο θα κρατήσουν από μία κασέτα που έλαβε βαθμολογία 10, καθώς και μερικές άλλες που έλαβαν βαθμολογία κοντά στο 9.

Τα βιντεοπαιχνίδια μπορούν να παιχτούν εάν το επιθυμεί ο αγοραστής, αλλά ο Γκάνος ελπίζει να διατηρήσουν τις κασέτες όπως έχουν, καθώς είναι σε άριστη κατάσταση.