Ρωσία: Χτυπήθηκε η ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ - Εκτός λειτουργίας δύο τερματικοί σταθμοί

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα μέσω Telegram ότι η Ουκρανία έπληξε στη διάρκεια της νύχτας τη ρωσική ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα με drones, πυραύλους και μη επανδρωμένα θαλάσσια οχήματα.

Ως αποτέλεσμα των πληγμάτων, δύο από τους μεγαλύτερους ρωσικούς τερματικούς σταθμούς εξαγωγής δημητριακών στο λιμάνι του Νοβοροσίσκ διέκοψαν σήμερα την λειτουργία τους, σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται τέσσερις πηγές της ρωσικής βιομηχανίας δημητριακών.

Η Ρωσία είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγέας σιταριού στον κόσμο και το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών αυτών γίνεται δια θαλάσσης μέσω των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα, όπως εκείνο του Νοβοροσίσκ.

Τον προηγούμενο μήνα, ο κύριος οργανισμός εξαγωγέων δημητριακών της Ρωσίας είχε προειδοποιήσει ότι πιθανές ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα συστήματα μπορεί να διακόψουν στο εγγύς μέλλον τις εξαγωγές δημητριακών από τη Μαύρη Θάλασσα, ωθώντας προς τα επάνω τις τιμές και προκαλώντας λιμό στην Αφρική και τη Μέση Ανατολή

Μία πηγή στη ρωσική βιομηχανία των δημητριακών, η οποία αρνήθηκε να κατονομασθεί λόγω της ευαισθησίας του ζητήματος, δήλωσε στο Reuters πως ο τερματικός σταθμός εξαγωγής δημητριακών του Νοβοροσίσκ -ο οποίος έχει εξαγωγική δυνατότητα 8,5 εκατομμυρίων μετρικών τόνων το χρόνο- ανέστειλε τις επιχειρήσεις του, ενώ διεξάγεται εκτίμηση των ζημιών.

Εκπρόσωπος του Demetra Holding, του ομίλου στον οποίο ανήκει ο τερματικός σταθμός, ανακοίνωσε ότι μόνο ο τερματικός σταθμός υπέστη ζημιές, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει περαιτέρω.

Ο NKHP, ένας άλλος μεγάλος τερματικός σταθμός εξαγωγής δημητριακών στο Νοβοροσίσκ με δυνατότητα εξαγωγής 7,1 εκατομμυρίων μετρικών τόνων το χρόνο, υπέστη επίσης ζημιές και διέκοψε τις επιχειρήσεις του, είπαν τρεις πηγές στο Reuters.

Ο Βενιαμίν Κοντράτιεφ, ο κυβερνήτης της περιφέρειας του Κρασνοντάρ, όπου βρίσκεται το λιμάνι του Νοβοροσίσκ, δήλωσε ότι «μαζικό» κύμα ουκρανικών επιθέσεων είχε ως στόχο την περιοχή και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, μεταξύ των οποίων ένα οκτάχρονο παιδί.

Εκτός από τους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής δημητριακών, το Νοβοροσίσκ φιλοξενεί επίσης υποδομές εξαγωγής πετρελαίου, μεταξύ άλλων και της Κοινοπραξίας Αγωγού της Κασπίας (CPC), η οποία ανήκει εν μέρει στις αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες Chevron και Exxon και εξασφαλίζει τη διοχέτευση στην αγορά των πετρελαϊκών εξαγωγών του Καζακστάν.

Παράλληλα, οι Financial Times ανέφεραν σήμερα ότι η Ουκρανία σταμάτησε τα πλήγματά της σε δεξαμενόπλοια που εξυπηρετούν τη CPC έπειτα από αίτημα του Αμερικανού αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς.