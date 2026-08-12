Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη που τραυματίστηκε πέφτοντας από τον μώλο στη Βάρη

Snapshot Μια 16χρονη τραυματίστηκε πέφτοντας από τον μώλο στη Βάρη της Σύρου.

Η ναυοσώστρια Παρασκευή από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής επενέβη άμεσα και χρησιμοποίησε σανίδα διάσωσης.

Η ναυαγοσώστρια ακινητοποίησε τον αυχένα της κοπέλας με αυχενικό κολάρο για να αποτρέψει περαιτέρω τραυματισμό.

Με τη βοήθεια ενός λουόμενου, η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η τραυματίας είχε τις αισθήσεις της αλλά βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν μία 16χρονη τραυματίστηκε έπειτα από πτώση από τον μώλο, με την ναυαγοσώστρια που βρισκόταν στο σημείο να επέμβει άμεσα για την ασφαλή διάσωσή της.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr, η Παρασκευή, από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής (ΠΑ.ΣΧ.ΝΑ.), αντιλήφθηκε άμεσα το περιστατικό και προσέγγισε την τραυματισμένη κοπέλα με σανίδα διάσωσης.

Ενεργώντας με ψυχραιμία και ιδιαίτερη προσοχή, προχώρησε στην ακινητοποίηση του αυχένα της με αυχενικό κολάρο, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω επιβάρυνσης του τραυματισμού.

Στη συνέχεια, με τη βοήθεια ενός λουόμενου, η 16χρονη μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η κοπέλα είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά το περιστατικό.