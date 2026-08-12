Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση – Ξεκινούν άμεσα τα αντιπλημμυρικά

Ξεκινά άμεσα η μελέτη για τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα – Με ταχείς ρυθμούς η αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών

Παναγιώτης Βελισσάρης

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση – Ξεκινούν άμεσα τα αντιπλημμυρικά
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων στη Δυτική Αττική και ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς ως Ανάδοχος Αποκατάστασης για τις δασικές εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω.
  • Ξεκινά άμεσα η εκπόνηση μελέτης και η υλοποίηση αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, με στόχο την προστασία των πυρόπληκτων περιοχών πριν από την περίοδο έντονων βροχοπτώσεων.
  • Τα έργα θα περιλαμβάνουν κορμοδέματα, κορμοφράγματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότοιχους, και θα υλοποιηθούν από εξειδικευμένους φορείς υπό την εποπτεία της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.
  • Η πρωτοβουλία εντάσσεται στον θεσμό του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης, που διευκολύνει τη συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα για την ταχεία αποκατάσταση δασικών εκτάσεων.
  • Οι παρεμβάσεις στοχεύουν στη συγκράτηση εδαφών και φερτών υλικών και στον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρών στις πληγείσες και κατάντη περιοχές.
Snapshot powered by AI

Με ταχύτατους ρυθμούς προχωρά ο σχεδιασμός για την προστασία και την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών στη Δυτική Αττική, μετά τη μεγάλη φωτιά της 31ης Ιουλίου.

Ήδη, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος, ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση των καμένων εκτάσεων, ενώ εκδόθηκε η απόφαση ορισμού της Τράπεζας Πειραιώς ως Αναδόχου Αποκατάστασης για τις εκτάσεις αρμοδιότητας του Δασαρχείου Αιγάλεω.

Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η σχετική απόφαση αφορά τη χρηματοδότηση της εκπόνησης της απαιτούμενης μελέτης και της άμεσης υλοποίησης των αναγκαίων αντιδιαβρωτικών και πρώτων αντιπλημμυρικών έργων, συνολικού προϋπολογισμού 1,5 εκατ. ευρώ, χωρίς ΦΠΑ.

Τα επόμενα βήματα

Με την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων βημάτων, ο σχεδιασμός περνά πλέον στη φάση της υλοποίησης, σε συνέχεια των αποφάσεων της Διυπουργικής Σύσκεψης υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη και του σχεδίου που παρουσιάστηκε στις 6 Αυγούστου από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, τον Γενικό Γραμματέα Δασών Στάθη Σταθόπουλο και τον Γενικό Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Ευάγγελο Γκουντούφα.

Ειδικότερα, το αρμόδιο Τμήμα Δασικών Χαρτών της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ ολοκλήρωσε χθες το πλήρες χαρτογραφικό υλικό με τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα. Παράλληλα, εκδόθηκαν οι σχετικοί χάρτες σφοδρότητας καύσης, με τη χρήση τριών διαφορετικών προσεγγίσεων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα. Αξιοποιώντας τα στοιχεία αυτά, σε συνδυασμό με τα δεδομένα των επιτόπιων αυτοψιών, εκπονείται ήδη η μελέτη για τα αναγκαία αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα.

Χάρτης φωτιάς στον Γερμενό Αττικής

Χάρτης φωτιάς στον Γερμενό Αττικής

Χάρτης φωτιάς στα Βίλια Αττικής

Χάρτης φωτιάς στα Βίλια Αττικής

Χάρτης φωτιάς Δυτικής Αττικής

Χάρτης φωτιάς Δυτικής Αττικής

Χάρτης βλάστησης

Χάρτης βλάστησης

Χάρτης αναδασωτέων εκτάσεων

Χάρτης αναδασωτέων εκτάσεων

Χάρτης δασών

Χάρτης δασών

Χάρτης κινδύνου πλημμύρας

Χάρτης κινδύνου πλημμύρας

Χάρτης σφοδρότητας καύσης

Χάρτης σφοδρότητας καύσης

Τι περιλαμβάνουν οι παρεμβάσεις

Οι παρεμβάσεις θα επικεντρωθούν στις κρίσιμες θέσεις που θα προσδιοριστούν από τη μελέτη, με στόχο τη συγκράτηση των εδαφών και των φερτών υλικών και τον περιορισμό του κινδύνου πλημμυρικών φαινομένων στις πληγείσες και στις κατάντη περιοχές.

Τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου, ώστε οι πρώτες αναγκαίες παρεμβάσεις να έχουν δρομολογηθεί πριν από την έναρξη της περιόδου των έντονων βροχοπτώσεων, με στόχο να ολοκληρωθούν έως το τέλος του έτους. Σε αυτά περιλαμβάνονται κορμοδέματα, κορμοφράγματα, κλαδοπλέγματα και σανιδότοιχοι όπου απαιτούνται.

Η επί του πεδίου τεχνική υλοποίηση των έργων θα πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένους φορείς που θα ορίσει η Τράπεζα Πειραιώς, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και τους κανόνες της δασικής επιστήμης και υπό την εποπτεία και τις συνεχείς οδηγίες της αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε: «Στις 6 Αυγούστου δεσμευτήκαμε ότι θα προχωρήσουμε χωρίς καθυστέρηση στην άμεση αποκατάσταση του πληγέντος φυσικού περιβάλλοντος της Δυτικής Αττικής. Μία εβδομάδα αργότερα, η δέσμευση αυτή γίνεται πράξη. Η χαρτογράφηση ολοκληρώθηκε, ο Ανάδοχος Αποκατάστασης ορίστηκε, η μελέτη εκπονείται ήδη και τα έργα θα ξεκινήσουν πριν από τις 15 Σεπτεμβρίου. Ευχαριστούμε θερμά την Τράπεζα Πειραιώς για την άμεση ανταπόκριση και τη σταθερή συμβολή της στην προστασία και αποκατάσταση των δασικών οικοσυστημάτων. Μετά την ουσιαστική συνδρομή της στον Φενεό Κορινθίας, στην Πεντέλη και στην Πάρνηθα, ανταποκρίνεται και πάλι άμεσα, αυτή τη φορά για τη Δυτική Αττική. Η ανάληψη της πρωτοβουλίας αυτής αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η συνεργασία Πολιτείας και ιδιωτικού τομέα μπορεί να φέρει άμεσα και ουσιαστικά αποτελέσματα για την προστασία του φυσικού μας πλούτου. Προχωρούμε με σχέδιο, ταχύτητα και αποτελεσματικότητα, ώστε οι πληγές να επουλωθούν το συντομότερο δυνατό και η Δυτική Αττική να θωρακιστεί για την επόμενη ημέρα».

Ο θεσμός του Αναδόχου Αποκατάστασης και Αναδάσωσης θεσπίστηκε το 2021 και επιτρέπει την άμεση συνεργασία της Πολιτείας με ιδιωτικούς φορείς για τη χρηματοδότηση και την ταχεία υλοποίηση έργων προστασίας και αποκατάστασης σε πληγείσες δασικού χαρακτήρα εκτάσεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δημήτρης Καταλειφός: «Η ανθρωπότητα ακολουθεί σαν κοπάδι» - Το σχόλιο του ηθοποιού για το AI και τη σύγχρονη εποχή

12:21ΚΟΣΜΟΣ

Ερντογάν για συμφωνία της Μέκκας: «Δεν στοχεύουμε καμία χώρα, μόνος στόχος η περιφερειακή ειρήνη»

12:21WHAT THE FACT

Από συσκευή καθαρισμού σε «κίνδυνο ασφαλείας» – Η άγνωστη πλευρά της ρομποτικής σκούπας

12:16ΚΟΣΜΟΣ

Ο μπόμπιρας από το Baby Shark μεγάλωσε και ονειρεύεται να γίνει είδωλο της K-Pop - «Θέλω να πω τη δική μου ιστορία»

12:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική: Ολοκληρώθηκε η χαρτογράφηση της καμένης έκτασης – Ξεκινούν άμεσα τα αντιδιαβρωτικά και τα πρώτα αντιπλημμυρικά έργα ύψους €1,5 εκατ.

12:14ΚΟΣΜΟΣ

Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε φέριμποτ στη λίμνη Καρίμπα - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

11:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φωτιές - Απάντηση ΔΕΔΔΗΕ για τα μέτρα προστασίας: Μέχρι τον Ιούλιο είχαν επιθεωρηθεί 211.000 στύλοι

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο, δείτε εικόνες

11:28ΕΛΛΑΔΑ

Σε πλήρη επιφυλακή η Περιφέρεια Αττικής για την αντιμετώπιση των κουνουπιών- Αυξήθηκαν κατά 30% οι ψεκασμοί

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς σας

11:20ΚΟΣΜΟΣ

ΟΗΕ: Η ανεργία των νέων αυξήθηκε πέρυσι σε παγκόσμιο επίπεδο - «Καμπανάκι» για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης

11:18LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τα ματς Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού κέρδισαν το κοινό

11:15LIFESTYLE

«Μαμά θέλω να σου πω κάτι!» - Ο γιος της Μαριζέτας Αντωνοπούλου τη διεκόψε στον αέρα και έγινε viral - Βίντεο

11:14ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άντι Γκριν: Ο Βρετανός οδηγός που έσπασε το φράγμα του ήχου στην ξηρά, κατέρριψε νέο ρεκόρ ταχύτητας φτάνοντας τα 654 χλμ./ώρα - Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

11:11ΕΛΛΑΔΑ

Μήλος - Ελικόπτερο στο Σαρακήνικο: Στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας σήμερα ο χειριστής για να δώσει εξηγήσεις

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Βολιβία: Βρέθηκαν πάνω από 80 κιλά ναρκωτικών στο πούλμαν της Σάο Πάολο – Βίντεο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:55ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Ο αντικυκλώνας έχει εξαφανιστεί από τη Μεσόγειο - Έρχεται κακοκαιρία

10:40ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κίμωλο: Νεκρός 17χρονος από ηλεκτροπληξία

10:22ΕΛΛΑΔΑ

Ολική έκλειψη Ηλίου: Από πού θα είναι καλύτερα ορατή στην Ελλάδα

11:40LIFESTYLE

OPEN: Ποια δημοσιογράφος θα βρίσκεται δίπλα στον Νίκο Στραβελάκη

11:24ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Νίκος Καλογερόπουλος: Στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών το ύστατο «χαίρε» στον αγαπημένο ηθοποιό

10:50ΕΛΛΑΔΑ

Ασυνείδητος έκανε μπάρμπεκιου κοντά σε δάσος στη Σταμάτα, ενώ η Αττική ήταν σε «πορτοκαλί» συναγερμό για φωτιά

08:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ακίνητα: Οι 10 αλλαγές που έρχονται στη φορολογία - Τι θα ισχύει με ΕΝΦΙΑ, Airbnb και ενοίκια

09:45ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Κυριάκος Μητσοτάκης: Στο Μαράθι για πρωινό μπάνιο ο πρωθυπουργός

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Στέλιος Ράμφος: Βουβός πόνος στο τελευταίο «αντίο» – Πλήθος κόσμου αποχαιρετά τον σπουδαίο διανοούμενο, δείτε εικόνες

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες στην στάση του Μετρό «Άγιος Αντώνιος»

00:20ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Όταν ο Τεντόγλου αγκάλιασε τη Ντρέσλερ: Οι δυο τους στην κορυφή της ιστορίας του μήκους

11:21ΕΛΛΑΔΑ

Νέα απάτη μέσω email στο Facebook – Μην πατήσετε τον σύνδεσμο, προσπαθούν να κλέψουν τους κωδικούς σας

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Αντώνιος: Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις γραμμές του μετρό

11:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός Κική Δαλάκου

09:51ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν είναι άγνωστος στην Ελλάδα»: Τι είναι ο σεισμός ενδιάμεσου βάθους που χτύπησε την Κολομβία και τα τρία χαρακτηριστικά του – Όσα λέει ο Παπαζάχος

07:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

04:50ΚΟΣΜΟΣ

Ολική έκλειψη Ηλίου σήμερα – Οι περιοχές όπου η μέρα θα γίνει «νύχτα» για λίγα λεπτά

00:32ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μέγας είσαι Μίλτο: Ο Τεντόγλου γράφει ιστορία στον στίβο με το 4ο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο

10:18ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προσωπικός Βοηθός: Επεκτείνεται σε όλη τη χώρα – Προσωπική βοήθεια έως €1.939 τον μήνα

05:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Επιμένουν τα ισχυρά μελτέμια – Πτώση της θερμοκρασίας από την Πέμπτη – Η πρόγνωση μέχρι τον Δεκαπενταύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ