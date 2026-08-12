Ζιμπάμπουε: Ανατράπηκε φέριμποτ στη λίμνη Καρίμπα - Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 αγνοούμενοι

Snapshot Ένα φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα της Ζιμπάμπουε, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα.

Το πλοίο Mbuya Nehanda, με δυνατότητα μεταφοράς 90 ατόμων, φαίνεται ότι ήταν υπερφορτωμένο, καθώς καταγράφτηκαν 114 ενήλικες επιβάτες και άγνωστος αριθμός παιδιών.

Η ανατροπή πιθανότατα προκλήθηκε από ισχυρά κύματα σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 77 επιβάτες και έχουν ανασυρθεί 15 σοροί, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται.

Οι αρχές καλούνται να αποσαφηνίσουν τον ακριβή αριθμό των επιβαινόντων και αναμένονται περαιτέρω ανακοινώσεις για το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Ένα φεριμπότ με 95 επιβαίνοντες ανατράπηκε στη λίμνη Καρίμπα, στη Ζιμπάμπουε, με αποτέλεσμα να χάσουν την ζωή τους τουλάχιστον 15 άτομα, ενώ οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται, καθώς 27 ακόμη άνθρωποι αγνοούνται.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το φέριμποτ Mbuya Nehanda μετέφερε 90 επιβάτες και πέντε μέλη του πληρώματος όταν ανετράπη τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο, τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι το πλοίο ήταν υπερφορτωμένο και πιθανότατα μετέφερε περισσότερους επιβάτες, με βάση τις καταγεγραμμένες πωλήσεις εισιτηρίων.

Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ισχυρά κύματα που ενδέχεται να προκάλεσαν την ανατροπή του πλοίου.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (CPU) της Ζιμπάμπουε ανέφερε ότι, σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα εισιτήρια, στο σκάφος επέβαιναν 114 ενήλικοι επιβάτες, προσθέτοντας ότι δεν είναι γνωστό πόσα παιδιά μετέβαιναν στο σκάφος.

«Στο πλοίο με δυνατότητα μεταφοράς 90 ανθρώπων, επέβαιναν 5 μέλη πληρώματος και 114 ενήλικες επιβάτες. Ο αριθμός παιδιών μικρότερης ηλικίας από αυτήν που απαιτείται για την έκδοση εισιτηρίου δεν είναι γνωστός. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 77 επιβάτες και έχουν ανασυρθεί 15 σοροί», ανέφερε η υπηρεσία σε ανακοίνωσή της.

Βίντεο που δημοσίευσε η βουλευτής Μούτσα Μουρομπεντζί, δείχνει το φέριμποτ κατά την έναρξη του ταξιδιού του. «Οι κάτοικοι το χρησιμοποιούν για να διασχίσουν τη λίμνη προς την πόλη Καρίμπα, ένα ταξίδι που διαρκεί περίπου πέντε ώρες», εξήγησε η Μουρομπεντζί.

«Έχουμε πολλά δύσκολα ερωτήματα που απαιτούν ειλικρινείς απαντήσεις. Οι αρχές πρέπει να ανακοινώσουν τον ακριβή αριθμό των ατόμων που επέβαιναν στο σκάφος», τόνισε.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι θα δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το περιστατικό σύντομα.