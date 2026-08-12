Ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι και ευάλωτοι πολίτες τη δικαιούνται– Ποιοι μένουν εκτός

Snapshot Περίπου 1,87 εκατομμύρια πολίτες θα λάβουν ετήσια ενίσχυση 300 ευρώ τον Νοέμβριο, με διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το εισοδηματικό όριο αυξάνεται σε 25.000 ευρώ για άγαμους και 35.000 ευρώ για έγγαμους, ενώ το όριο ακίνητης περιουσίας καθορίζεται σε 300.000 ευρώ για άγαμους και 400.000 ευρώ για έγγαμους.

Η ενίσχυση χορηγείται από το 60ό έτος για συνταξιούχους χηρείας, αντί για το 65ο που ίσχυε έως τώρα, με προϋποθέσεις για συνταξιούχους γήρατος, θανάτου και αναπηρίας.

Δικαιούχοι είναι και ευάλωτες ομάδες όπως ανασφάλιστοι υπερήλικες, άτομα με αναπηρία και ανάδοχοι γονείς, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Πολλοί χαμηλοσυνταξιούχοι κάτω των 65 ετών, καθώς και όσοι υπερβαίνουν τα όρια ή λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, μένουν εκτός της ενίσχυσης. Snapshot powered by AI

Μόνιμο χαρακτήρα αποκτά η ετήσια οικονομική ενίσχυση των 300 ευρώ που θα καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες, με νέα ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών.

Το μέτρο αφορά περίπου 1,87 εκατομμύρια δικαιούχους. Από αυτούς, περίπου 1,6 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι, ενώ σχεδόν 300.000 λαμβάνουν προνοιακές παροχές.

Το ποσό αυξάνεται φέτος στα 300 ευρώ, από 250 ευρώ που ήταν πέρυσι, ενώ αλλάζουν και τα όρια που καθορίζουν ποιοι μπορούν να το λάβουν.

Τα νέα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια

Για τους άγαμους, το ετήσιο εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 25.000 ευρώ, από 14.000 ευρώ που ίσχυε πέρυσι.

Για τους έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, το αντίστοιχο όριο αυξάνεται στις 35.000 ευρώ, από 26.000 ευρώ.

Παράλληλα, η αξία της ακίνητης περιουσίας δεν θα πρέπει να ξεπερνά:

τις 300.000 ευρώ για τον άγαμο

τις 400.000 ευρώ για τον έγγαμο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης

Για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του δικαιούχου, του ή της συζύγου και των εξαρτώμενων τέκνων, όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ.

Στα 60 έτη το όριο για συντάξεις χηρείας

Αλλαγή προβλέπεται και για όσους λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Η ενίσχυση θα μπορεί να καταβάλλεται από το 60ό έτος της ηλικίας, αντί για το 65ο που ίσχυε μέχρι σήμερα, εφόσον δεν καταβάλλεται ταυτόχρονα κύρια σύνταξη γήρατος.

Η ρύθμιση αφορά κυρίως γυναίκες που βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας ή έχουν περιορισμένες δυνατότητες απασχόλησης. Οι δικαιούχοι συντάξεων χηρείας υπολογίζονται σε περίπου 380.000, με μέση σύνταξη κοντά στα 730 ευρώ.

Ποιες προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται

Η ενίσχυση θα χορηγείται σε συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ που έχουν λάβει κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου τον Σεπτέμβριο του έτους αναφοράς, καθώς και σε συνταξιούχους του Δημοσίου και των Ενόπλων Δυνάμεων.

Για όσους λαμβάνουν σύνταξη γήρατος, απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος έως τις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Για όσους λαμβάνουν μόνο σύνταξη λόγω θανάτου, το ηλικιακό όριο διαμορφώνεται στα 60 έτη.

Παράλληλα, θα πρέπει να πληρούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Ποιοι άλλοι θα λάβουν τα 300 ευρώ

Η ενίσχυση δεν περιορίζεται στους συνταξιούχους γήρατος και χηρείας.

Στους δικαιούχους περιλαμβάνονται επίσης:

συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ που λαμβάνουν κύρια σύνταξη αναπηρίας

ανασφάλιστοι υπερήλικες

δικαιούχοι επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλιστων υπερηλίκων

άτομα με αναπηρία που λαμβάνουν προνοιακές παροχές μέσω ΟΠΕΚΑ

συνταξιούχοι του πρώην ΟΓΑ με επίδομα απολύτου αναπηρίας και ποσοστό αναπηρίας 100%

δικαιούχοι επιδόματος νόσου και ανικανότητας του Δημοσίου

δικαιούχοι εξωιδρυματικού επιδόματος από τον e-ΕΦΚΑ

δικαιούχοι ειδικών αναπηρικών επιδομάτων του Δημοσίου

άτομα που λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη από το Δημόσιο

ανάδοχοι γονείς ατόμων που είναι ενταγμένα σε αναπηρικά προνοιακά προγράμματα

Η ενίσχυση θα καταβάλλεται και σε περιπτώσεις όπου εγκρίνεται αναδρομικά προνοιακή παροχή αναπηρίας για τον Νοέμβριο.

Ποιοι μένουν εκτός

Παρά τη διεύρυνση των ορίων, σημαντικός αριθμός χαμηλοσυνταξιούχων δεν θα λάβει την ενίσχυση.

Εκτιμάται ότι περίπου 473.700 συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών μένουν εκτός αποκλειστικά λόγω ηλικίας, ακόμη και αν οι συντάξεις τους είναι χαμηλές.

Εκτός παραμένουν επίσης, μεταξύ άλλων, όσοι λαμβάνουν μειωμένη σύνταξη πριν από τα 65, χήρες και χήροι κάτω από τα προβλεπόμενα όρια που έχουν παράλληλα και δική τους σύνταξη, καθώς και ορφανά που λαμβάνουν σύνταξη λόγω θανάτου.

Δεν θα λάβουν επίσης την ενίσχυση όσοι υπερβαίνουν τα εισοδηματικά ή περιουσιακά όρια, αλλά και όσοι λαμβάνουν μόνο προσωρινή και όχι οριστική κύρια σύνταξη τον Σεπτέμβριο του 2026.

Εκτός μένουν ακόμη κατηγορίες πολιτών που είχαν ενταχθεί σε άλλα προγράμματα κοινωνικής στήριξης, όπως μακροχρόνια άνεργοι, μονογονεϊκές οικογένειες και οι περισσότεροι δικαιούχοι επιδόματος τέκνων.

Η καταβολή της ενίσχυσης θα γίνεται κάθε Νοέμβριο, εφόσον οι δικαιούχοι πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια.

Με πληροφορίες από εφημερίδα Τα Νέα