Η φωτογραφία της ημέρας: Κεραυνός «συναντά» ουράνιο τόξο στη Θράκη

Πριν από τον παρατεταμένο καύσωνα που αναμένεται να επηρεάσει την ελληνική επικράτεια τις επόμενες μέρες, η φύση χάρισε σήμερα (07/08) ένα εντυπωσιακό σκηνικό στη Θράκη. Μία σπάνια στιγμή κατεγράφη από πολίτη και δημοσιοποιήθηκε από τη σελίδα Forecast Weather Greece στο Facebook: Κεραυνός φαίνεται να διασχίζει τον ουρανό, την ίδια στιγμή που ένα φωτεινό ουράνιο τόξο δέσποζε στον ορίζοντα.

Το στιγμιότυπο αποτυπώνει με τον καλύτερο τρόπο τις έντονες αντιθέσεις του καιρού που επικράτησαν στη χώρα. Ενώ η νότια Ελλάδα αντιμετώπισε υψηλές θερμοκρασίες και αποπνικτική ζέστη, στη Θράκη αλλά και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας εκδηλώθηκαν ισχυρές καταιγίδες, με έντονη κεραυνική δραστηριότητα, τοπικά μπουρίνια και πρόσκαιρες χαλαζοπτώσεις.

Στο Ζάρκο Τρικάλων, οι ισχυροί άνεμοι και η καταρρακτώδης βροχή προκάλεσαν ζημιές σε δρόμους και περιουσίες. Οι κάτοικοι είδαν για ακόμη μία φορά ακραία καιρικά φαινόμενα να «χτυπούν» την περιοχή, με τις μνήμες από την προηγούμενη καταστροφική καταιγίδα να επιστρέφουν.