Τρίκαλα: Σφοδρή κακοκαιρία σάρωσε το Ζάρκο – Ζημιές σε σπίτια και δρόμους μέσα σε λίγα λεπτά

Σφοδρή κακοκαιρία έπληξε το Ζάρκο Τρικάλων το απόγευμα της Παρασκευής (7/8), προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές και έντονη αναστάτωση στους κατοίκους μέσα σε ελάχιστα λεπτά.

Το κύμα κακοκαιρίας έφερε πολύ ισχυρούς ανέμους και καταρρακτώδη βροχή, με το φαινόμενο να εκδηλώνεται με ιδιαίτερη ένταση και να αλλάζει μέσα σε λίγα λεπτά την εικόνα του χωριού, όπως φαίνεται σε φωτογραφίες του ΖάρκοNow.

Οι κάτοικοι είδαν για ακόμη μία φορά ακραία καιρικά φαινόμενα να «χτυπούν» την περιοχή, με τις μνήμες από την προηγούμενη καταστροφική καταιγίδα να επιστρέφουν.

Εικόνα καταστροφής στην πλατεία

Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν το μέγεθος των ζημιών, με την πλατεία του Ζάρκου να παρουσιάζει αυτή την ώρα εικόνα μεγάλης καταστροφής.

Η ένταση του ανέμου φαίνεται πως προκάλεσε σημαντικές φθορές, ενώ η δυνατή βροχόπτωση επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Οι ζημιές καταγράφονται σταδιακά, καθώς το φαινόμενο εκδηλώθηκε ξαφνικά και με μεγάλη σφοδρότητα.

Η πλήρης εικόνα των ζημιών αναμένεται να αποτυπωθεί τις επόμενες ώρες, καθώς θα γίνει έλεγχος στα σημεία που επλήγησαν περισσότερο από τα αρμόδια κλιμάκια του Δήμου.