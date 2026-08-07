Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος - Σπασμένες εικόνες στην Αγία Τράπεζα

Snapshot Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στον Δήμο Σαρωνικού, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές.

Οι δράστες αναποδογύρισαν καρέκλες, κατέστρεψαν βασιλικούς και έσπασαν εικόνες μέσα στο Ιερό του ναού.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των υπευθύνων του βανδαλισμού.

Ο Δήμος Σαρωνικού θα προχωρήσει άμεσα στην αποκατάσταση των ζημιών και καταδικάζει έντονα το περιστατικό.

Ο Δήμος τονίζει ότι τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στην τοπική κοινωνία και δεσμεύεται για την προστασία του ναού Snapshot powered by AI

Αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από βανδαλισμούς σε εκκλησάκι μια μέρα μετά την εορτή της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος.

Άγνωστοι βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, που ανήκει στο δήμο Σαρωνικού. Οι αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνες προκειμένου να εντοπιστούν οι δράστες.

Όπως φαίνεται και σε σχετικές εικόνες οι βέβηλοι αναποδογύρισαν καρέκλες, εκτόνωσαν την οργή τους στους βασιλικούς, που στόλιζαν τον ναό, ενώ προκάλεσαν καταστροφές ακόμη και μέσα στο Ιερό, σπάζοντας εικόνες μπροστά στην Αγία Τράπεζα και προκαλώντας και άλλες φθορές.

Σε σχετική ανάρτηση ο Δήμος Σαρωνικού αναφέρει:

Δεν υπάρχουν λόγια για την ασέβεια και τη μικρότητα όσων βανδάλισαν το εκκλησάκι της Μεταμόρφωσης του Σωτήρος.Έναν χώρο πίστης, μνήμης και ιδιαίτερου συμβολισμού για την τοπική μας κοινωνία, ειδικά αυτές τις ημέρες.

Ο Δήμος βρίσκεται ήδη σε επικοινωνία με τις αρμόδιες Αρχές, προκειμένου να διερευνηθεί το περιστατικό και να εντοπιστούν οι υπεύθυνοι. Παράλληλα, θα προχωρήσουμε άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών.

Τέτοιες πράξεις δεν έχουν θέση στον τόπο μας. Το εκκλησάκι του Σωτήρος θα αποκατασταθεί και ο σεβασμός με τον οποίο το περιβάλλει η κοινωνία μας θα αποδειχθεί ισχυρότερος από κάθε πράξη βανδαλισμού.