ΥΠΠΟ: Επιχορηγήσεις 1.106.000 ευρώ για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ σε όλη την Ελλάδα

Επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 1.106.000 ευρώ ανακοινώνονται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενίσχυση των Πολυθεματικών Φεστιβάλ/Δράσεων το 2026, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων. Στόχος της πρόσκλησης είναι ηυποστήριξη του έργου των πολιτιστικών φορέων, σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό τη δημιουργία ή την ανάπτυξη πολυθεματικών φεστιβάλ, εκείνων δηλαδή που περιλαμβάνουν περισσότερες από μία θεματικές δραστηριότητες (π.χ. εικαστικά καιχορός, θέατρο και μουσική κ.ά.).

Όπως δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη: «Το Υπουργείο Πολιτισμού, μέσω του προγράμματος “Δημιουργική Ελλάδα –Επιχορηγήσεις Σύγχρονου Πολιτισμού 2026”, στηρίζει έμπρακτα τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία σε ολόκληρη τη χώρα. Βασική επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση και η ανάδειξη αξιόλογων πολιτιστικών εκδηλώσεων, δράσεων και πρωτοβουλιών σε όλους τους τομείς των τεχνών, καθώς και η διεύρυνση του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των πολιτών στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Ειδικότερα, η επιχορήγηση πολυθεματικών φεστιβάλ αποσκοπεί στην ενδυνάμωση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην περιφέρεια, στην προώθηση της δημιουργικής συνύπαρξης διαφορετικών μορφών τέχνης και στην ανάδειξη της πολιτιστικής πολυμορφίας της Ελλάδας. Παράλληλα, διευρύνει την πρόσβαση των πολιτών στον σύγχρονο πολιτισμό, ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων και τωνευάλωτων κοινωνικών ομάδων και αναδεικνύει το δημιουργικό δυναμικό τωντοπικών κοινοτήτων, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην κοινωνική συνοχή και τηντοπική ανάπτυξη. Από το 2024, οι επιχορηγήσεις του σύγχρονου πολιτισμού αποτελούν τον βασικό κορμό του προγράμματος “Δημιουργική Ελλάδα”,ενισχύοντας σταθερά την καλλιτεχνική παραγωγή, την περιφερειακή πολιτιστική δραστηριότητα και την εξωστρέφεια του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού».

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Ο Υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας δήλωσε :«Το Πρόγραμμα Δημιουργική Ελλάδα αποτελεί μια δυναμική πλατφόρμα στήριξηςτων Ελλήνων Δημιουργών σε ολόκληρη την Ελλάδα, καλύπτοντας όλες τις θεματικέςενότητες του δημιουργικού φάσματος. Δημιουργήθηκε από την Υπουργό μας Λίνα Μενδώνη για να εξασφαλίσει δυνατότητες ουσιαστικής έκφρασης στουςδημιουργούς, αλλά και ευκαιρίες ισότιμης πρόσβασης σε όλους. Οι κεντρικέςενότητες, τα αποτελέσματα των οποίων ανακοινώνονται σήμερα, συγκεντρώνουνέντονο ενδιαφέρον, με χιλιάδες αιτήσεις και αξιόλογες προτάσεις.Φέτος εστιάσαμε στην ακόμα μεγαλύτερη ενίσχυση των κριτηρίων διαφάνειας, αξιολόγησης και αντικειμενικής κρίσης, ώστε να εξασφαλίσουμε πως οι ενισχύσειςτου Υπουργείου Πολιτισμού θα κατευθύνονται στις καλύτερες ιδέες καιδημιουργικές προτάσεις, προερχόμενες από πραγματικούς δημιουργούς καιαπευθυνόμενες στο σύνολο των πολιτών, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας».

Το ΥΠΠΟ, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια της πρόσκλησης, έθεσε τις παραμέτρους σύμφωνα με τις οποίες αξιολογήθηκαν οι προτάσεις των φορέων ως εξής:

Η συνάφεια της πρότασης με τις προτεραιότητες του ΥΠ.ΠΟ.

Η συνοχή της πρότασης με τη θεματική της πρόσκλησης, το περιεχόμενο της και η καλλιτεχνική της αρτιότητα.

Η επαρκής ανάπτυξη της πρότασης, ο ολοκληρωμένος και τεκμηριωμένοςσχεδιασμός και ο ρεαλιστικός χρονικός προγραμματισμός της.

Ο ρεαλιστικός προϋπολογισμός και η επαρκής τεκμηρίωση και ανάλυση τωνοικονομικών στοιχείων.

Η συνεργασία με επαγγελματίες του χώρου κατά τον σχεδιασμό και τηνυλοποίηση της πρότασης.

Η συνολική πολιτιστική και καλλιτεχνική δραστηριότητα του φορέα/ομάδαςστο πεδίο του σύγχρονου πολιτισμού, η κουλτούρα συνεργασιών που έχειαναπτύξει και η συμμετοχή του σε σημαντικές διοργανώσεις στην Ελλάδακαι το εξωτερικό (π.χ. φεστιβάλ, προγράμματα, συνεργασίες κ.ά.).

Η εξασφάλιση και τυχόν άλλων πηγών χρηματοδότησης για την υλοποίησητης πρότασης (ιδιωτικών, εθνικών, ευρωπαϊκών πηγών/προγραμμάτων,εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης κ.ά.).

Η συνάφεια και συνοχή των επιμέρους δράσεων στη συνολική στόχευση και παρουσίαση του πολυθεματικού φεστιβάλ/δράσης.

Η ενίσχυση της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας σε τοπικό/περιφερειακό επίπεδο.

Η ενίσχυση του πολιτιστικού τουρισμού.

Η υλοποίηση των φεστιβάλ/δράσεων σε περιοχές εκτός αστικών κέντρων,στην περιφέρεια, σε παραμεθόριες και δυσπρόσιτες περιοχές καθώς και σενησιωτικά συμπλέγματα.

Η στόχευση στην ανάπτυξη νέου κοινού αλλά και σε αποκλεισμένες καιευπαθείς κοινωνικά ομάδες - θύματα διακρίσεων, για τη συμμετοχή τους στον πολιτισμό με κατάλληλη σύγχρονη θεματική στόχευση και μέθοδο.

Η ενίσχυση του προβληματισμού, του διαλόγου και της ενεργού συμμετοχήςτου κοινού.

Η Γνωμοδοτική Επιτροπή που αξιολόγησε τις προτάσεις αποτελείται από τους:

Αναστασία Γκάτζιου, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας του Υπουργείου Πολιτισμού, ως συντονίστρια. Σίμος Παπάνας, μουσικός και μαέστρος. Κορνήλιος Μιχαηλίδης, μουσικός και καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ Κλασικής Μουσικής Κουφονησίων. Φάνης Μουρατίδης, ηθοποιός και σκηνοθέτης. Αρετή Καρβέλα, Προϊσταμένη του Πολιτιστικού Τμήματος της Διεύθυνσης Πολιτιστικού και Αθλητικού Οργανισμού του Δήμου Ηλιούπολης.

Η Επιτροπή εξέτασε αναλυτικά 282 προτάσεις επιχορήγησης ή/και αιγίδας πουυποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, μέσω του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων, από 1 Δεκεμβρίου 2025 έως 2 Φεβρουαρίου 2026.

Από τις προτάσεις αυτές, 110 εγκρίθηκαν για επιχορήγηση ή/και παροχή αιγίδας.

Τα αποτελέσματα όπως αυτά προέκυψαν κατόπιν της σχετικής αξιολόγησης γιατους φορείς που θα χρηματοδοτηθούν, συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί.

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