Στη φυλακή ο δήμαρχος Στυλίδας κι άλλοι δύο για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αιολικό πάρκο της Βοιωτίας και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καταστρέφοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Στη φυλακή ο δήμαρχος Στυλίδας κι άλλοι δύο για τη μεγάλη φωτιά στη Βοιωτία
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ο δήμαρχος Στυλίδας και δύο ακόμα κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι για την πυρκαγιά στην Αττικοβοιωτία μετά από μαραθώνια απολογία 18 ωρών.
  • Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το αιολικό πάρκο της Βοιωτίας και εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική, καταστρέφοντας εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα.
  • Το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εντόπισε τεχνικές αστοχίες και ελλείψεις στο δίκτυο ηλεκτροδότησης που προκάλεσαν σπινθήρες και πυρκαγιά.
  • Δεν βρέθηκαν στοιχεία εμπρησμού ή ανθρώπινης δραστηριότητας που να προκάλεσαν τη φωτιά, ενώ εντοπίστηκαν προϋπάρχουσες φθορές σε καλώδια που πιθανώς προκάλεσαν τους σπινθήρες.
  • Την ημέρα της πυρκαγιάς επικρατούσαν ισχυροί άνεμοι έως 12 μποφόρ, που συνέβαλαν στην εξάπλωση της φωτιάς.
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Ύστερα από μια μαραθώνια απολογία, που κράτησε για περισσότερες από 18 ώρες, ο δήμαρχος Στυλίδας, Γιάννης Αποστόλου, καθώς κι άλλοι δύο πολίτες, κρίθηκαν ένοχοι για την πυρκαγιά που κατέκαψε εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα σε Βοιωτία κι Αττική.

Ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών, εκτός από τον δήμαρχο Στυλίδας, βρέθηκαν ο εργολάβος κι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, για την υπόθεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε στο αιολικό πάρκο στη Βοιωτία και γρήγορα εξαπλώθηκε στη Δυτική Αττική.

Μαραθώνια απολογία

Οι τρεις κατηγορούμενοι κρίθηκαν προφυλακιστέοι με ομόφωνη απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα, ύστερα από μια μαραθώνια διαδικασία η οποία άρχισε στις 9:30 το πρωί της Πέμπτης (6/8) κι ολοκληρώθηκε στις 4:30 τα ξημερώματα της Παρασκευής (7/8).

Δεκάδες υποστηρικτές του δήμαρχου, αλλά και των υπόλοιπων κατηγορούμενων είχαν συγκεντρωθεί από το πρωί έξω από το δικαστικό μέγαρο Θήβας κι ανέμεναν την απόφαση, η οποία εν τέλει, έπεσε σαν κεραυνός εν αιθρία στις τάξεις τους.

Τα ευρήματα για το σημείο έναρξης της φωτιάς

Σύμφωνα με το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), στο δίκτυο ηλεκτροδότησης εντοπίστηκαν ελλείψεις, αστοχίες και τεχνικές ατέλειες, οι οποίες φέρεται να συνέβαλαν στη δημιουργία σπινθήρων που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς.

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Κατά την αυτοψία, οι πραγματογνώμονες διαπίστωσαν ότι η περιοχή όπου ξέσπασε η φωτιά χαρακτηρίζεται από θαμνώδη βλάστηση, έντονες κλίσεις και σημαντικές υψομετρικές διαφορές. Σε απόσταση περίπου ενός χιλιομέτρου βρίσκονταν οι ανεμογεννήτριες του αιολικού πάρκου, καθώς και το υπέργειο και υπόγειο δίκτυο ηλεκτροδότησης, ενώ σε απόσταση περίπου δύο χιλιομέτρων βρίσκονται οι οικισμοί Αγίου Βασιλείου και Καλαμακίου με διάσπαρτες κατοικίες.

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Στην έκθεση περιλαμβάνονται αεροφωτογραφίες του σημείου εκδήλωσης της πυρκαγιάς, καθώς και φωτογραφικό υλικό που κατέγραψε διερχόμενος πεζός στα πρώτα λεπτά μετά την έναρξή της.

Οι ερευνητές προσδιόρισαν με ακρίβεια το σημείο εκκίνησης της φωτιάς και, σύμφωνα με τα στοιχεία τους, δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρηστικών μηχανισμών, ανθρώπινης δραστηριότητας, θερμών εργασιών, αυτανάφλεξης, υπολειμμάτων καπνίσματος ή ενδείξεις που να παραπέμπουν σε πιθανό πυροβολισμό του εναέριου δικτύου ηλεκτροδότησης.

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Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι από την περιοχή διέρχεται ιδιωτικό δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης. Ένα τμήμα του είναι υπόγειο και στη συνέχεια μετατρέπεται σε εναέρια γραμμή μέσω ξύλινων στύλων, καταλήγοντας στις εγκαταστάσεις του αιολικού πάρκου. Στο σημείο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά εντοπίστηκε πεσμένος ξύλινος στύλος, ενώ στο έδαφος βρέθηκαν και οι αγωγοί μαζί με τα καλώδια του δικτύου.

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Οι αλλοιώσεις στα καλώδια

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση των καλωδίων που είχαν καταπέσει στο έδαφος. Σε ορισμένα σημεία τους καταγράφηκαν τοπικές παραμορφώσεις και θερμικές αλλοιώσεις στους μεταλλικούς κλώνους των αγωγών, οι οποίες, σύμφωνα με τους πραγματογνώμονες της ΔΑΕΕ, προϋπήρχαν της πυρκαγιάς και δεν προκλήθηκαν από αυτή.

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Η έκθεση επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένες φθορές συνδέονται με την πρόκληση σπινθήρων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στην ξηρή βλάστηση λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στην περιοχή. Την ημέρα της πυρκαγιάς καταγράφηκαν άνεμοι έντασης έως 7 μποφόρ, με ριπές που τοπικά έφτασαν ακόμη και τα 11 με 12 μποφόρ.

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