Σαν σήμερα 7 Αυγούστου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 7 Αυγούστου.
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.
- 1933 - Η Αγλαΐα Κυριακού αποφασίζει με μυστική διαθήκη να αφήσει ολόκληρη την περιουσία της, που ανήρχετο τότε σε 15.000.000 δρχ., για να ιδρυθεί μία παιδιατρική κλινική με την επωνυμία «Κλινική Παίδων Παν. & Αγλαΐας Κυριακού και οικογένειας Σπυρίδωνος Αντωνιάδη». Το Νοσηλευτικό Ίδρυμα δεν είναι άλλο από το «Νοσοκομείο Παίδων Παναγ. & Αγλαΐας Κυριακού» στου Γουδή.
- 1998 - Βομβιστικές επιθέσεις στις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών στο Νταρ ες Σαλάμ, Τανζανία, και στο Ναϊρόμπι, Κένυα, σκοτώνουν συνολικά 224 άτομα.
- 2004 - Εγκαινιάζεται η γέφυρα Ρίου - Αντίρριου, η μεγαλύτερη καλωδιωτή γέφυρα του κόσμου.
- 2022 - Πεθαίνει ο Έλληνας αστροφυσικός και επίτιμος διευθυντής του Ευγενιδείου Πλανηταρίου, Διονύσης Σιμόπουλος.
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