Σαουδική Αραβία: Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν σε επίθεση των Χούθι στη Νατζράν

Snapshot Έντεκα άμαχοι τραυματίστηκαν σε επίθεση των Χούθι στη νότια Σαουδική Αραβία, στην περιοχή Νατζράν κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Μεταξύ των τραυματιών είναι ένα τετράχρονο παιδί με εγκαύματα δευτέρου βαθμού, μία γυναίκα και πολίτες από Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, Υεμένη και Πακιστάν.

Η σαουδαραβική στρατιωτική συμμαχία χαρακτήρισε την επίθεση ως «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Η επίθεση θεωρείται ο βαρύτερος απολογισμός τραυματισμών αμάχων στη Σαουδική Αραβία τα τελευταία τέσσερα χρόνια. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον 11 άμαχοι τραυματίστηκαν την Πέμπτη στη νότια Σαουδική Αραβία, σε επίθεση που αποδόθηκε στους Χούθι της Υεμένης, σύμφωνα με ανακοίνωση της σαουδαραβικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Η επίθεση σημειώθηκε στην περιοχή Νατζράν, κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της συμμαχίας, υποστράτηγο Τούρκι αλ Μάλκι, μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται επτά Σαουδάραβες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και ένα τετράχρονο παιδί που υπέστη εγκαύματα δευτέρου βαθμού.

Τραυματίστηκαν επίσης δύο υπήκοοι Αιγύπτου, ένας υπήκοος Υεμένης και ένας υπήκοος Πακιστάν.

Ο αλ Μάλκι χαρακτήρισε την επίθεση «κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου», υποστηρίζοντας ότι στόχευσε αμάχους και πολιτικές υποδομές.

Σύμφωνα με τη σαουδαραβική πλευρά, πρόκειται για τον βαρύτερο απολογισμό σε βάρος αμάχων στη χώρα εδώ και περισσότερα από τέσσερα χρόνια.